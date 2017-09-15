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МИД РФ опубликовал текст Мюнхенского соглашения

09:03. 15 сентября 2017 Просмотров - 91 2 коммент. Опубликовал:

На фото: высшее военно-политическое командование Германии и Италии во время "Мюнхенского сговора".

12 сентября 2017 года МИД РФ на своей странице в Фейсбук выложил текст соглашения, заключенного в Мюнхене 29-30 сентября 1938 г. между Германией, Великобританией, Францией и Италией касательно передачи Чехословакией Германии Судетской области.

Напомню, что в Мюнхене в качестве стороны переговоров не были допущены ни Чехословакия, судьба которой решалась, ни Советский Союз, безопасность которого затрагивалась.


В МИД отмечают, что в «истории дипломатии это беспрецедентный пример открытого нарушения международного права и общепризнанных этических норм».

«Мюнхенское соглашение явилось апогеем политики «умиротворения». Суть ее заключалась в том, чтобы ценой отдельных уступок уменьшить натиск Германии на Запад и направить ее экспансию на Восток. Эта политика базировалась на стремлении ослабить и уничтожить советское государство, на стратегической недооценке угрозы западным демократиям со стороны фашизма» – сообщили в МИД РФ.

В западной социологии неявно прослеживается деление людей на «сорта», при этом славяне в соответствии с подобными взглядами – это люди «третьего сорта». А сама классификация выглядит следующим образом:

Первый сорт: Англосаксы (американцы, англичане, канадцы);

Второй сорт: Европейцы неславяне (немцы, голандцы, датчане, шведы, итальянцы, французы, испанцы, португальцы, греки);

Третий сорт: Остальные европейцы и славяне (поляки, чехи, словаки, хорваты, сербы, болгары, великороссы, малороссы, белорусы и т. п.);

Четвертый сорт: Азиаты;

Пятый сорт: Африканцы;

Шестой сорт: Туземцы (включая американских индейцев).

Возможно кому-то данная классификация покажется человеконенавистнической, но это вопрос к англосаксам, которые, как мы отчётливо видим и являются её авторами.

В Третьем Рейхе была своя расовая идеология:

"Нацисты делили расы на «высшие», имеющие творческое начало и способность к поддержанию порядка и самоорганизации, и «низшие», соответственно, не имеющие озвученных начал. На вершине иерархической лестницы была «нордическая» раса (германо-скандинавы), ниже стояли восточно-балтийская, динарская (адриатическая) и иные подрасы европеоидной расы. Даже французы считались «выродившимися, негроидизированными, испорченными». Поэтому они входили в группу «полунордических» народов.

Ниже по лестнице были метисы белой расы с другими расами и в самом низу – представители «чёрной» (негроиды) и «жёлтой» (монголоиды) рас. Представители «низших» рас вообще не считались людьми в полном смысле слова – это были «недочеловеки» (нем. Untermensch — Унтерменш). В эту группу – «недочеловеков», в Рейхе также записали славян, евреев и цыган".

https://topwar.ru/13756-mifologiya-tretego-reyha-rasovaya-teoriya.html

Теперь мы понимаем, что "Мюнхенский сговор" имел под собой глубокие идеологические корни. Людям «третьего сорта» – «нелюдям» «низших» рас отказывалось в человеческом достоинстве и их мнение главы четырёх государств не принимали в расчёт. В их понимании, только они имели право решать судьбу славян, видя в них нечто вроде домашнего скота.

Т.к. правовая система большинства стран мира основана на римском праве, т. е. по существу — праве господ (патрициев) и обязанностях рабов (плебеев), то в "Мюнхенском сговоре" нет ничего удивительного. Если смотреть глазами рабовладельцев, то только они вправе распоряжаться своим «скотом» и решать в каком стойле тому находиться.

С их точки зрения, Мюнхенское соглашение находится в правовом поле, а референдум по возвращению Крыма в родную гавань — правовой беспредел «нелюдей-скотов» славян. Они никогда не признают право славян определять свою судьбу самостоятельно.

Русский мир должен выстраивать свои международные отношения с учётом данной особенности и никогда не забывать уроков прошлого.

А теперь сам текст Мюнхенского соглашения.




Емельян Разумеев


***


Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: великобритания англия, Германия, история, италия, польша, расизм, славяне, советский, Франция, чехия
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2 коммент.»

  • 997 743
    Juryi 15 сентября 2017 в 10:41 Ссылка Пометить
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    Наглость “цивилизованных” держав не имеет границ.
    Решить судьбу суверенного народа Чехословакии без нее -
    что может быть бесчеловечнее и циничнее ?
    Ан нет, Чехословакию тоже пригласили (см. п.3 ) -
    сохранить инженерные сооружения для новых хозяев.

    Не так ли поступают новые “цивилизаторы” в Югославии,
    Ираке, Ливии , Афганистане ? С той лишь разницей, что
    их не интересует инфрастуктура, только что под ней.

    Это напомнило мне более продвинутую (на 40 лет) идею США
    (от имении старых “цивилизаторов”) “чистой” атомной
    нейтронной бомбы – население уничтожается радиацией
    при сохранении всех элементов инфраструктуры.

    Вопрос : нам нужна такая “цивилизация” и ее носители ?!
    (Вопрос риторический).

    J UDOV

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  • 19792 6958
    Люся 15 сентября 2017 в 10:47 Ссылка Пометить
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    И кто скажет,что нет войны в информационном поле?У Кремля есть ещё мно-о-о-го документов,доказывающих паразитическую сущность западных стран,есть что запускать в интернет.Время пришло пускать их в ход!Горько,что выросли поколения,не понимающие как создана сказка комфортной жизни на Западе,облизывающиеся от созерцания этих “благ цивилизации”,созданных и на крови славян.

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