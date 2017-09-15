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Доверяй, но проверяй. Дошкольники Волгограда недоедают в детских садах

08:42. 15 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

original.jpgВ регионах наблюдаются нарушения в организации питания. Выбор поставщика продуктов или готовой пищи решает все.

Недавно в сети появился пост жительницы Волгограда, которая пожаловалась на организацию питания детей в одном из детских садов города. Женщина рассказала, что устроилась в сад кухонным работником и стала свидетелем многочисленных нарушений и порекомендовала родителям спрашивать у детей, чем их кормят в детских садах. «С некоторых пор кухня садов и школ отошла в управление ИП. Что касается внутренней обстановки, я молчу. Меню ужасные, не соблюдаются. То есть, так как прибавляются детишки, происходит сбой в меню и меняют составы, что не позволительно. Организация сырая, персонал пофигист, кураторы, которые должны вести руководство и помощь работникам кухни не отвечают на звонки. Начались массовые увольнения, обманывают» - рассказала волгоградка.

Действительно, в последнее время в регионах наблюдается активный переход на аутсорсинг питания в детских садах и школах. По решению городской думы Волгоград также был переведен на новый принцип организации питания, который вызвал среди жителей неоднозначную оценку.

Не стоит забывать, что эффективность работы зависит от подрядчика. В связи с востребованностью услуги, количество компаний-аутсорсеров растет. Для того чтобы не возникало сбоев, местным властям нужно грамотно выбирать проверенную компанию-поставщика. Ухудшение качества питания в учреждении говорит о том, что аутсорсер не справляется со своей задачей. А если к этому добавляется еще и халатное отношение поваров к приготовлению пищи на кухне – ситуация становится критической, и стоит менять или персонал, или поставщика.

Около семи лет назад столица стала одной из первых, кто передал питание детей сторонней организации – крупному комбинату питания. Были споры, однако фабрика по производству еды доказала, что профессиональный подход к массовому питанию – залог успеха. Комбинаты несут ответственность за все: качество продуктов, технологию приготовления пищи, соблюдение правильной рецептуры и баланса микроэлементов. Еду готовят только профессиональные повара, а составлением сбалансированного меню занимаются опытные технологи. Такие комбинаты заботятся о своей репутации и держат работу на всех этапах под строжайшим контролем.

Властям регионов не стоит отказываться от аутсорсинга в питании только из-за единичных недобросовестных поставщиков, нужно честно проводить тендеры и быть заинтересованными в здоровье детей. Стоит помнить, что не все йогурты одинаково полезны, нужно просто купить правильный!

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