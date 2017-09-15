ДЭПЛ «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли удар «Калибрами» по объектам террористов в Сирии
10:30. 15 сентября 2017 Просмотров - 13 Один комментарий Опубликовал: jackomb
Находящиеся в восточной части Средиземного моря подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» проекта 636.3 из подводного положения нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по важным объектам запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ в Сирии, сообщили в Минобороны России.
Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГИЛ районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор.
По объектам террористов из подводного положения выпущено семь крылатых ракет морского базирования. Дальность до целей составила от 500 до 670 километров.
Данными объективного контроля подтверждено поражение всех запланированных целей, подчеркнули в военном ведомстве.
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Ещё один удар по террористам в Сирии и удар по американским интересам, так держать Россия!