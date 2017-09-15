ДЭПЛ «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли удар «Калибрами» по объектам террористов в Сирии

Находящиеся в восточной части Средиземного моря подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» проекта 636.3 из подводного положения нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по важным объектам запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ в Сирии, сообщили в Минобороны России.

Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГИЛ районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор.

По объектам террористов из подводного положения выпущено семь крылатых ракет морского базирования. Дальность до целей составила от 500 до 670 километров.

Данными объективного контроля подтверждено поражение всех запланированных целей, подчеркнули в военном ведомстве.