Что важно знать современному верующему и атеисту о Православии

Уверен, что большинство верующих людей сегодня не знает того, что было известно просвещённым людям о Христианстве и Русском Православии каких-то 200 лет назад.



Например, английский и американский писатель-философ Томас Пейн (1737-1809), которого историки называют "крёстным отцом" США, два века назад выразился по поводу "веры во Христа" таким образом: "Христианская религия — это пародия на поклонение Солнцу. Иудеи заменили Солнце человеком по имени Христос и вынудили людей поклоняться ему также, как раньше поклонялись Солнцу".







Сегодня в эту неожиданную правду также трудно поверить, как и в то, что 85 лет назад домашних телевизоров просто не существовало! Их даже ещё не изобрели! И то, и другое кажется невероятным!



Однако, если говорить о вере, окончательно и бесповоротно забыть о том, что однажды была сделана такая подмена в области религии, как выразился Томас Пейн, нам не даёт существующее в России "Православие".



Всей архитектурой своих храмов оно, "Православие", буквально кричит: посмотрите же, "Русское Православие" — это совмещение древней "языческой веры" русских людей и того "христианства", которое было сделано в Риме императором Константином I государственной религией!



Вдумайтесь!



Мы имеем два уникальных факта!



1. Архитектура почти всех построенных в России "Православных храмов" включает в себя откровенно "языческие" элементы культа!



2. Когда император Рима Константин I устал бороться с неистребимой христианской оппозицией, которая якобы хотела устроить в Риме государственный переворот, он рассудил так: "если идею или оппозицию нельзя победить, её надо возглавить!!!" И он сделал так, как задумал!

Вот как описывают историки превращение христианства из оппозиционного движения в государственную религию:

"В 305 году преследования христиан в Римской империи активизируются. Этот период в церковной истории известен как «эра мучеников». Закрывались места отправления культа, конфисковывалось церковное имущество, изымались и уничтожались книги и священная утварь, обращались в рабство плебеи, признанные христианами, арестовывали и казнили высших членов клира, а также тех, кто не покорился приказу отречься, оказав почести римским богам. Те, кто уступал, быстро выходили на свободу. Впервые места погребений, принадлежавшие общинам, стали на время прибежищем для преследуемых, где они отправляли свой культ. Однако предпринятые властями меры не возымели действия..."



Здесь следует сделать вставку, чтобы было понятно, почему христианство было изначально оппозиционным движением и не более того. Вот слова апостола Павла, обращённые к Ефесянам, глава 6:

10 Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.

11 Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских,

12 потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной.

13 Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять.

14 Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности,

15 и обув ноги в готовность благовествовать мир;

16 а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого;

17 и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.



Продолжаю цитирование энциклопедической статьи:

"Христианство уже укрепилось в достаточной степени, чтобы оказать достойное сопротивление. Уже в 311 году император Галерии, а в 313 — император Константин принимают указы о веротерпимости по отношению к христианству. Особенно большое значение имеет деятельность императора Константина I. В ходе ожесточенной борьбы за власть перед решающим сражением с Макенцием Константин увидел во сне знак Христа — крест с повелением выступить с этим символом против врага. Исполнив это, он одержал решающую победу в сражении в 312 году Император придал этому видению совершенно особый смысл — как знак избрания его Христом для осуществления связи между Богом и миром посредством своего императорского служения. Именно так воспринималась его роль христианами его времени, что позволило некрещеному императору принимать активное участие в решении внутрицерковных, догматических вопросов.



В 313 году Константин издал Миланский эдикт, согласно которому христиане становятся под защиту государства и получают равные с язычниками права. Христианская церковь уже не подвергалась гонениям, даже в правление императора Юлиана (361-363), прозванного Отступником за ограничение прав церкви и провозглашение веротерпимости к ересям и язычеству. При императоре Феодосии в 391 году происходит окончательное закрепление христианства как государственной религии, а язычество было запрещено!



Дальнейшее развитие и укрепление христианства связаны с проведением соборов, на которых отрабатывалась и утверждалась церковная догматика. См.далее: Вселенские соборы .



Далее началась христианизация языческих племен. К концу IV в. христианство утвердилось практически во всех провинциях Римской империи. В 340-е годы стараниями епископа Вульфилы оно проникает к племенам готов. Готы приняли христианство в форме арианства, которое господствовало тогда на востоке империи. По мере продвижения вестготов на запад распространялось и арианство. В V веке в Испании его приняли племена вандалов и свевов... Политические причины привели к тому, что к концу VII века в большинстве районов Европы утвердилось никейское вероисповедание. В V веке с христианством познакомились ирландцы. К этому времени относится деятельность легендарного апостола Ирландии св. Патрика.



Христианизация варварских народов осуществлялась в основном сверху. В сознании масс народа продолжали жить языческие представления и образы. Церковь ассимилировала эти образы, приспособила их к христианству. Языческие обряды и праздники наполнялись новым, христианским содержанием..." Источник .



Таким образом никто особо и не скрывает того факта, что "государственное христианство", созданное по инициативе императора Рима Константина I и не имеющее уже ничего общего с основанным Христом оппозиционным движением "против иудейской власти" и во спасение "погибших овец дома Израилева" (Мф. 15: 24), стало повсеместно поглощать "язычество" подобно тому, как простейший одноклеточный организм — амёба — поглощает свою пищу, обволакивая её собой.



Как результат, на Руси появились удивительные религиозные сооружения, снаружи по своей архитектуре — "языческие", внутри же — наполненные "новохристианской" атрибутикой.







Перед нами на этих трёх фотографиях три типичных Православных храма:



1. Храм "Богородицы" с синими куполами и нарисованными на них звёздами (имитация ночного неба). У "язычников" образом Богородицы было "тёмно-синее небо со звёздами", которое и представлено во внешнем облике этого храма.



2. Храм "Христа" с одним или несколькими золотыми куполами, которые олицетворяю собой Солнце, которое "язычники" почитали как Бога.



3. Храм схождения "Духа Святого", стены которого всегда окрашены в светло-зелёный цвет. У "язычников" Русского Севера визуальное представление о "Духе Святом" сформировалось из-за частных наблюдений на ночном небе "северных сияний", основной цвет которых — зелёный!







На слияние "государственного христианства" с русским "язычеством", в результате которого родилось нынешнее "Православие", указывают и вот эти артефакты:





Кресты с Солнцем имелись на многих "Православных" Храмах России, они и сегодня имеются!







Всё это наглядное доказательство вот этих слов историка: "Христианизация варварских народов осуществлялась в основном сверху. В сознании масс народа продолжали жить языческие представления и образы. Церковь ассимилировала эти образы, приспособила их к христианству. Языческие обряды и праздники наполнялись новым, христианским содержанием..."



Самая крупная в истории Руси подмена "языческих" обрядов и праздников на новохристианские была сделана 317 лет назад Петром Первым, тогдашним царём "всея Руси".



У русских славян был свой солнечный календарь, в котором на тот момент было 7208 лет, и был у них большой и радостный праздник "Рождество Солнца", который отмечался ежегодно 25 декабря. В рамках программы "христианизации варварских народов" , проводимой нерусью, захватившей каким-то образом более 400 лет назад государственную власть, славянский солнечный календарь был обрезан на 5508 лет, а праздник "Рождество Солнца" был заменён на искусно измышлённый праздник "Рождество Христа", которое каким-то чудом якобы совпало с днём проведения славянами праздника "Рождество Солнца".







Понятно, что точная дата рождения Христа не известна никому! Даже Иудеи не знали откуда он родом! Они гадали, то ли Христос был из Галилеи (Мф. 26:69), то ли он — самарянин! (Ин. 8:48). А на суде над Спасителем, который проводил римский прокуратор Пилат, Иудеи и вовсе сказали, что он "из области Иродовой" (Лк. 23: 7).



Когда же в Католическом Риме решили, что надо любой ценой уничтожить "солнцепоклонство" на Руси и отнять у русских славян их главный "языческий" праздник, кто-то вдруг сделал историческое открытие, что Спаситель родился аккурат 25 декабря, как раз когда славяне Русского Севера отмечают свой праздник "Рождество Солнца"!



Так 25 декабря Католическая и "Русская Православная Церковь" с подачи Романовых (Римских — если правильно прочесть эту фамилию) стали отмечать "Рождество Христа", которого основатели "государственного христианства" обрезали на 8-й день и сделали для "язычников" аккурат к 1 января "новым Богом" (Gott-ом). (Считайте! На восьмой день: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря + 1 января).







Появившееся в русском языке в 1700 году вслед за реформой славянского солнечного календаря слово "Год" (у славян были "лета"!) — было новоделом, образованным или от немецкого слова "Gott" (Бог) или английского слова "God" (Бог). Таким образом, поздравление "С новым Годом", спущенное русскому народу сверху Петром I, несло в себе скрытый смысл "С новым Богом".







Приведу ещё один исторический факт, который свидетельствует о насильственной христианизации славян по разработанной в Ватикане программе "христианизации варварских народов".



Это текст из книги, изданной в Российской империи в 1865 году:







О чём здесь идёт речь? О славянском "языческом" Божестве по имени Солнце!



Я специально везде в тексте слова "язычество", "языческий", закавычиваю, чтобы было понятно читателю, что эти термины имеют вовсе не ругательный смысл. А каков он, этот смысл, я сейчас поясню на конкретном примере.



Вот медаль Российской империи 1849 года "За усмиренiи Венгрiи и Трансильванiи". По кругу вокруг государственного Герба России сделана надпись "Разумейте Языцы и покоряйтеся. С нами Бог".







Слово "языцы" в данном случае означает "народы". Соответственно, "языческая вера" — это "народная вера", а "язычник" — это "простолюдин", "человек из народа", исповедующий "народную веру".



Что в этом плохого?



Быть человеком из народа — плохо?



Или плохо исповедовать "народную веру"?!



Ну да, если власть установила "государственное христианство", то про "народную веру", ту самую "языческую" веру народ вынуждали поневоле забыть!



Во что же тогда веровали славяне?



Что за вера у них была?



Оказывается, их древняя "языческая вера" называлась ПРАВОСЛАВИЕМ!!!



Причём мы можем раскрыть в полной мере смысл "языческого Православия" только в том случае, если рассмотрим древнюю славянскую традицию — отмечать 25 декабря на Русском Севере зимний праздник "Рождество Солнца", который христианизаторы Руси впоследствии заменили на церковный государственный праздник "Рождество Христа".

Так вот, "Рождество Солнца" наши далёкие славянские предки отмечали на третий день после наступления самого короткого дня в году, которое приходится на 22 декабря. В Заполярье (за линией Полярного круга) в этот день, 22 декабря, старое, осенне-зимнее Солнце как бы "умирало". Оно имело у древних славян своё собственное имя — Хорс (или Хорст). Со смертью старого Солнца в Заполярье наступала Полярная ночь. А уже 25 декабря, через три дня, по вере славян, нарождалось новое Солнце — Солнце-младенец. Сегодня мы даже можем высчитать, в каком месте на Русском Севере "Полярная ночь" длится всего 3 суток (и на это же время Солнце как бы "умирает"). Это соответствует географической широте 67,2 градуса северной широты. Новорожденному Солнцу славяне дали имя — Коляда (младенец). Младенцем его называли потому, что это "новорождённое" Солнце давало свет, но тепла от него исходило ещё мало. А весеннее Солнце, уже набравшее силу, которое пробуждало природу после зимней спячки, древние славяне окрестили Ярилом. Ярый — значит сильный.

Итак, славяне в древности использовали в течение года три разных имени Солнца, указывающих на его разный "возраст" и соответственно — разную силу:







Вот она — самая древняя "языческая" Православная вера славян! И вот она — святая славянская Троица!



Почему же эта вера называлась ПРАВОСЛАВНОЙ?

Потому, что на Руси была традиция разводить 25 декабря большой костёр, имитирующий огонь Солнца, и устраивать вокруг него хоровод — движение по кругу в правую сторону! То есть, по ходу Солнца по небу, которое в Северном полушарии Земли относительно наблюдателя ходит слева-направо (по часовой стрелке).







Когда в июне за линией северного Полярного круга начинается "Полярный день", жители Заполярья имеют возможность наблюдать уникальное явление — Солнце сутки напролёт не заходит за горизонт и просто ходит по небу по принципу хоровода. При этом чётко видно каждому, что Солнце движется слева-направо. Отсюда и пошла традиция ходить "посолонь" (по Солнцу).







Повторять это движение Солнца, двигаясь в хороводе вокруг праздничного костра, было для древних славян "народной традицией", которое было названо христианизаторами "язычеством".



Был у древних славян даже знак, тождественный слову ПОСОЛОНЬ, вот он:







Это не свастика! Это Посолонь! Этот знак символизирует вращение и указывает направление вращения — по часовой стрелке.



А сейчас я хочу напомнить читателю слова историка, который рассказал о том, как в Риме преследовали первых христиан-оппозиционеров:



"В 305 году преследования христиан в Римской империи активизируются. Этот период в церковной истории известен как «эра мучеников». Закрывались места отправления культа, конфисковывалось церковное имущество, изымались и уничтожались книги и священная утварь, обращались в рабство плебеи, признанные христианами, арестовывали и казнили высших членов клира, а также тех, кто не покорился приказу отречься, оказав почести римским богам. Те, кто уступал, быстро выходили на свободу. Впервые места погребений, принадлежавшие общинам, стали на время прибежищем для преследуемых, где они отправляли свой культ. Однако предпринятые властями меры не возымели действия..." Источник .



Выделенная жирным шрифтом строчка очень важная для осмысления.



Уже много веков иудеи всем доказывают, что Иисус Христос был "обрезанным евреем", мол, они своего убили...



Однако, это плохо вяжется с теми артефактами, которые были найдены в том же Риме, где в первые века властьимущие активно преследовали первых христиан!



Это настенные рисунки начальных веков новой эры, выполненные "катакомбными христианами", укрывающимися в катакомбах Присциллы.







Откуда на них так называемая "свастика", если известно, что это "арийский" символ, не имеющий к иудеям никакого отношения?!



Для справки: "Катакомбы Присциллы (итал. Catacombe di Priscilla) — христианские подземные захоронения II—V веков в Риме, образующие три уровня. Эти катакомбы возникли в месте захоронений римской семьи консула Акилия Глабрия. В I веке н. э. Эта семья владела обширными землями. Одна из представительниц этой семьи, Присцилла, была казнена по приказу императора Домициана. В греческой капелле (итал. Capella Greca), названной так по обнаруженным надписям на греческом языке, сохранились образцы раннего христианского искусства, в том числе древнейшее изображение Девы Марии с младенцем на руках..." Источник .



Выходит, что Христос-Спаситель стал "обрезанным евреем" только в "государственном христианстве", созданном императором Константином I. А в изначальном христианстве, оппозиционном, он таковым, получается, не был!



Есть о чём нашим верующим подумать!