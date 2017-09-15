Чем вызван рост коллективной осознанности в обществе? Андрей Иванов

Концептуал СМИ Как изменилось современное финансовое сообщество?

Почему даже на крупных ресурсных предприятиях стали появляться люди, чьё мировоззрение соответствует духу времени? С чем связаны «озаренческие» циклы в обществе и внезапная коллективная осознанность происходящего? Почему в соцсетях растёт количество групп концептуальной направленности? Как новый тип мышления меняет рабочий процесс и раскрывает потенциал человека? Руководитель проекта «Антименеджмент», старший преподаватель ИБМТ БГУ, эксперт по построению систем управления Андрей Иванов рассуждает, сможем ли мы готовить управленцев нового уровня.

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Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич

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