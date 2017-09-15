БУДУЩЕЕ И БУРГЕР

Герман Греф снова прочитал лекцию – на этот раз в Калининградском университете. Лекция была – о будущем. Грефу это по специальности: помимо прочего он Председатель совета Центра стратегических разработок и Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ.

Будущее – это вовсе не безобидные мечтания на досуге, образ будущего – вещь очень практичная, это важнейшая составляющая, можно сказать – опора человеческой жизни. Мы живём так, как видится нам будущее. И в малом, и в большом. Копить деньги или тратить, покупать недвижимость или снимать, корпеть над книгами или поспешать делать деньги, пока не захлопнулось «окно возможностей», окореняться в родной станице или искать удачу вдалеке – ответ на все эти вопросы напрямую зависит от того образа будущего, который существует у нас в голове. Каждый год тысячи выпускников выбирают профессию, а это – практическая реализация образа будущего. За кем будущее: за банковским клерком или зоотехником? И очень часто молодые люди по неимению образа будущего идут «начерно» куда-нибудь, а там видно будет. Это знак большой беды.

В социалистические времена будущее, думы о нём занимали большое место в жизни. О будущем постоянно говорили, думали на всех уровнях: Госплана, заводов, школ, семей.

Будущее в религии коммунизма обладало сакральным смыслом: оно заменяло рай, присущий религиям обычным. Считалось: своей жизнью человек служит будущему, он, маленький, запечатлевается и воплощается в этом большом и вечном – в будущем. Будущее – не что-то фатальное, оно зависит от наших усилий, мы его – строим. Образ стройки в коммунистической вере тоже обладал сакральным смыслом: строили коммунизм, был такой термин – «советское строительство».

Вера в будущее – это был движок, создававший сильную тягу. Люди трудились ради будущего, ради детей. Их жизнь была больше, длиннее, обширнее и значительнее краткого мига физического существования. Именно поэтому удались и гигантские стройки, и Победа в Великой Отечественной войне.

Будущее рисовалось как дружный труд на общую пользу. Дети должны хорошо учиться, чтобы включиться в этот труд и принести больше пользы общему делу.

С детства запомнилось мне стихотворение из «Родной речи».

Ребята любят светлый класс,

Где учатся, читают

И где с вожатыми подчас

О будущем мечтают.

Ведь столько дел у нас в стране –

Одно другого лучше!

Став летчиком в своем звене,

Подняться выше тучи!

Открыть богатство наших гор,

Стать моряком бывалым

И засухе наперекор

Прокладывать каналы.

Там ещё много перечисляется интересных занятий – и все в «реальном секторе».

Благодаря интернету удалось узнать, что написала памятное с детства стихотворение украинская писательница Наталья Забила.

А какое же будущее рисует молодёжи Греф? Прежде всего – виртуальное. «Уже через 2 года присутствие Интернета в жизни каждого из нас увеличится в 3 раза. Засасывание в Интернет неумолимо, и противостоять этому мы не сможем», – считает стратег-футуролог. М-да… Не хватает дорог, развалено станкостроение, газопровод до нашей станицы так и не довели, а молодёжь будет «засасываться» в интернет в три раза глубже нынешнего. Однако точность цифр вселяет веру в мощь экономической науки.

Ряд профессий отомрёт – людей заменят программы и нейронные сети. Особенно юристов и банкиров. Ну ладно, этих не жалко. Если б можно было их привлечь к труду в сельском хозяйстве… Но ведь не пойдут, да и не справятся, в убыток сработают.

Это не я придумала про убыток, это Греф рассказал: «Каждый год сотрудники Сбербанка ездят на обучение в Стэнфордский университет. Как-то раз там завязалась дискуссия о будущем банковской сферы в свете развития блокчейна. Перспективы рисовались не очень радужными – банкам в новом мире, по всей видимости, не останется места, их полностью заменит искусственный интеллект. Банкир даже пошутил, что его компания всерьёз рассматривала возможность заняться сельским хозяйством. Но выяснилось, что в этом бизнесе затраты выше, чем доходы».

Но у нас в Ростовской области об этом не знают, и доходность в растениеводстве примерно 35%, а в соседнем Краснодарском крае и до пятидесяти доходит. Но и банкира понять можно: нет сегодня пустой пахотной земли, куда можно прийти с большими деньгами и заняться сельским хозяйством. Хозяйские они, приличные земли.

Словом, сельское хозяйство как точка приложения сил, Грефу видится шуткой. Совсем как когда-то Гайдару, который называл сельское хозяйство «чёрной дырой».

А потому, вполне логично, скоро мы будем есть искусственные продукты питания и вряд ли сможем отличить их по вкусу от натуральных. Так сказал Греф, который уже отведал синтетического гамбургера.

Вот такой образ будущего начертал российской молодёжи стратег, банкир и педагог полунемец Герман Греф. Мы будем сидеть в Матрице и жевать синтетический гамбургер. Вдохновляет, верно?

Говоря без обиняков, это будущее – отвратительно. А жизнь современного прогрессивного человечества – радикально бессмысленна. Вот об этом сказал молодёжи Герман Греф – даже если он хотел сказать совсем другое.

Источник: http://domestic-lynx.livejournal.com/195061.html