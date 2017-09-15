БУДУЩЕЕ И БУРГЕР
Герман Греф снова прочитал лекцию – на этот раз в Калининградском университете. Лекция была – о будущем. Грефу это по специальности: помимо прочего он Председатель совета Центра стратегических разработок и Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ.
Будущее – это вовсе не безобидные мечтания на досуге, образ будущего – вещь очень практичная, это важнейшая составляющая, можно сказать – опора человеческой жизни. Мы живём так, как видится нам будущее. И в малом, и в большом. Копить деньги или тратить, покупать недвижимость или снимать, корпеть над книгами или поспешать делать деньги, пока не захлопнулось «окно возможностей», окореняться в родной станице или искать удачу вдалеке – ответ на все эти вопросы напрямую зависит от того образа будущего, который существует у нас в голове. Каждый год тысячи выпускников выбирают профессию, а это – практическая реализация образа будущего. За кем будущее: за банковским клерком или зоотехником? И очень часто молодые люди по неимению образа будущего идут «начерно» куда-нибудь, а там видно будет. Это знак большой беды.
В социалистические времена будущее, думы о нём занимали большое место в жизни. О будущем постоянно говорили, думали на всех уровнях: Госплана, заводов, школ, семей.
Будущее в религии коммунизма обладало сакральным смыслом: оно заменяло рай, присущий религиям обычным. Считалось: своей жизнью человек служит будущему, он, маленький, запечатлевается и воплощается в этом большом и вечном – в будущем. Будущее – не что-то фатальное, оно зависит от наших усилий, мы его – строим. Образ стройки в коммунистической вере тоже обладал сакральным смыслом: строили коммунизм, был такой термин – «советское строительство».
Вера в будущее – это был движок, создававший сильную тягу. Люди трудились ради будущего, ради детей. Их жизнь была больше, длиннее, обширнее и значительнее краткого мига физического существования. Именно поэтому удались и гигантские стройки, и Победа в Великой Отечественной войне.
Будущее рисовалось как дружный труд на общую пользу. Дети должны хорошо учиться, чтобы включиться в этот труд и принести больше пользы общему делу.
С детства запомнилось мне стихотворение из «Родной речи».
Ребята любят светлый класс,
Где учатся, читают
И где с вожатыми подчас
О будущем мечтают.
Ведь столько дел у нас в стране –
Одно другого лучше!
Став летчиком в своем звене,
Подняться выше тучи!
Открыть богатство наших гор,
Стать моряком бывалым
И засухе наперекор
Прокладывать каналы.
Там ещё много перечисляется интересных занятий – и все в «реальном секторе».
Благодаря интернету удалось узнать, что написала памятное с детства стихотворение украинская писательница Наталья Забила.
А какое же будущее рисует молодёжи Греф? Прежде всего – виртуальное. «Уже через 2 года присутствие Интернета в жизни каждого из нас увеличится в 3 раза. Засасывание в Интернет неумолимо, и противостоять этому мы не сможем», – считает стратег-футуролог. М-да… Не хватает дорог, развалено станкостроение, газопровод до нашей станицы так и не довели, а молодёжь будет «засасываться» в интернет в три раза глубже нынешнего. Однако точность цифр вселяет веру в мощь экономической науки.
Ряд профессий отомрёт – людей заменят программы и нейронные сети. Особенно юристов и банкиров. Ну ладно, этих не жалко. Если б можно было их привлечь к труду в сельском хозяйстве… Но ведь не пойдут, да и не справятся, в убыток сработают.
Это не я придумала про убыток, это Греф рассказал: «Каждый год сотрудники Сбербанка ездят на обучение в Стэнфордский университет. Как-то раз там завязалась дискуссия о будущем банковской сферы в свете развития блокчейна. Перспективы рисовались не очень радужными – банкам в новом мире, по всей видимости, не останется места, их полностью заменит искусственный интеллект. Банкир даже пошутил, что его компания всерьёз рассматривала возможность заняться сельским хозяйством. Но выяснилось, что в этом бизнесе затраты выше, чем доходы».
Но у нас в Ростовской области об этом не знают, и доходность в растениеводстве примерно 35%, а в соседнем Краснодарском крае и до пятидесяти доходит. Но и банкира понять можно: нет сегодня пустой пахотной земли, куда можно прийти с большими деньгами и заняться сельским хозяйством. Хозяйские они, приличные земли.
Словом, сельское хозяйство как точка приложения сил, Грефу видится шуткой. Совсем как когда-то Гайдару, который называл сельское хозяйство «чёрной дырой».
А потому, вполне логично, скоро мы будем есть искусственные продукты питания и вряд ли сможем отличить их по вкусу от натуральных. Так сказал Греф, который уже отведал синтетического гамбургера.
Вот такой образ будущего начертал российской молодёжи стратег, банкир и педагог полунемец Герман Греф. Мы будем сидеть в Матрице и жевать синтетический гамбургер. Вдохновляет, верно?
Говоря без обиняков, это будущее – отвратительно. А жизнь современного прогрессивного человечества – радикально бессмысленна. Вот об этом сказал молодёжи Герман Греф – даже если он хотел сказать совсем другое.
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жулика Гайдара-образованца понять можно.В СССР в 1990 году закупочная цена у колхозов была 14-16 долларов,его очень быстро выкупили..и зерна не стало..Вот и возник миф Га1дара бездельника,о то что колхоз не эфективен..и стали покупать эфективное зерно у Канады.за 102 -110 долларов..но у своих за такие деньги покупать отказались.Не эфективные ведь.Греф такой же проходимец-хотя умные фразы говорит..Не путёвый.
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“Каждый год сотрудники Сбербанка ездят на обучение в Стэнфордский университет”. Это ответ на другие и в т.ч. на вопрос “почему русские молчат о полётах американцев на Луну” и также ответ на вопрос “почему русские должны делиться технологиями, в т.ч. искусственным интеллектом со всем человечеством”. Вы скажите “мы не хотим делиться технологиями с человечеством”. А вам скажут “хорошо, тогда христианский мир не знает границ” и т.п. в этом духе.