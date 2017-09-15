Больше не сверхдержава: СМИ Франции лишили США престижного статуса
10:37. 15 сентября 2017 Просмотров - 14 Один комментарий Опубликовал: jackomb
Разгромная статья о том, что Соединенные Штаты более не являются мировой сверхдержавой, вышла во французском авторитетном издании.
На своих страницах Le Figaro доказывает, что время гегемонии Вашингтона прошло. Журналисты в качестве аргументов приводят последние геополитические провалы страны. Информацией об этом поделился «Царьград».
В статье сказано, что США сейчас не способны справится даже с такой задачей, как прекращение ядерной программы КНДР. Белому Дому пришлось договариваться с Россией и Китаем, чтобы Совет Безопасности ООН принял американскую резолюцию. При этом она стала гораздо мягче, чем была изначально.
Также журналисты привели в качестве примеров неудачную попытку свержения президента Сирии и результаты цветных революций на Украине и в Грузии.
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Боюсь, это только начало процесса.
Раненый зверь страшнее здорового и сытого.
J UDOV