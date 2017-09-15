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Больше не сверхдержава: СМИ Франции лишили США престижного статуса

10:37. 15 сентября 2017 Просмотров - 14 Один комментарий Опубликовал:

США не могут справиться с ядерной программой КНДР

Разгромная статья о том, что Соединенные Штаты более не являются мировой сверхдержавой, вышла во французском авторитетном издании.

На своих страницах Le Figaro доказывает, что время гегемонии Вашингтона прошло. Журналисты в качестве аргументов приводят последние геополитические провалы страны. Информацией об этом поделился «Царьград».
 
В статье сказано, что США сейчас не способны справится даже с такой задачей, как прекращение ядерной программы КНДР. Белому Дому пришлось договариваться с Россией и Китаем, чтобы Совет Безопасности ООН принял американскую резолюцию. При этом она стала гораздо мягче, чем была изначально.
Также журналисты привели в качестве примеров неудачную попытку свержения президента Сирии и результаты цветных революций на Украине и в Грузии.
 
 
Метки: СМИ Франции
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Один комментарий»

  • 997 743
    Juryi 15 сентября 2017 в 10:46 Ссылка Пометить
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    Боюсь, это только начало процесса.
    Раненый зверь страшнее здорового и сытого.

    J UDOV

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