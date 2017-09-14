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Велика Россия, а жить негде

14:25. 14 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Оригинал взят у sergeytsvetkov

Зонирование территории России по критерию "благоприятные условия для жизни населения".


Зоны расселения и хозяйственного освоения территории России.

Картограф: Фаренкова О.А.
Источник: Максаковский В.П., Петрова Н.Н. Физическая и экономическая география мира. М.: Айрис-пресс, 2010.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: карты, Россия
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