Велика Россия, а жить негде
14:25. 14 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у sergeytsvetkov
Зонирование территории России по критерию "благоприятные условия для жизни населения".
Картограф: Фаренкова О.А.
Зонирование территории России по критерию "благоприятные условия для жизни населения".
Зоны расселения и хозяйственного освоения территории России.
Картограф: Фаренкова О.А.
Источник: Максаковский В.П., Петрова Н.Н. Физическая и экономическая география мира. М.: Айрис-пресс, 2010.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com