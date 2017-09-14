Велика Россия, а жить негде

Зонирование территории России по критерию "благоприятные условия для жизни населения".

Зоны расселения и хозяйственного освоения территории России.

Картограф: Фаренкова О.А.

Источник: Максаковский В.П., Петрова Н.Н. Физическая и экономическая география мира. М.: Айрис-пресс, 2010.