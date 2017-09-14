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Современная реальность: НАТО провоцирует Третью мировую войну?

10:11. 14 сентября 2017 Просмотров - 149 2 коммент. Опубликовал:

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Европейцы пытаются оправдать расширение НАТО на Восток «российской агрессией». И ведь не надоело еще глупости транслировать, заявляя, что стратегические военные учения «Запад-2017» стали причиной размещения натовского контингента под боком России. Хватит врать! Замминистра обороны Александр Фомин прямо сказал: военные учения к желанию западных стран осесть близ наших границ не имеют никакого отношения.

Россия ведь не размещает свои войска около немецкой или французской границы, не так ли? К тому же, военные учения проводятся на территориях России и Белоруссии с вполне определенной целью: приобрести совместный опыт по отражению внешней угрозы, исходящей от стран Запада. Они носят оборонительный, а не наступательный характер! Поэтому Альянс не имеет даже морального права продвигать свои войска к российским границам.

Обеспокоенность предстоящими учениями – это всего лишь желание США и их союзников сдержать рост военной мощи России, изолировать ее, взять под контроль. Натовцы не имеют права диктовать Москве, что и как нам делать на своей территории.

Стоит отметить и тот факт, что российский МИД России официально заявил: на учениях общая численность личного состава и техники не превысит уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года ОБСЕ. Российские дипломаты даже провели брифинг о предстоящих учениях на заседании Совета Россия — НАТО.

Именно активизация НАТО в Восточной Европе и послужила поводом для проверки боеспособности российских войск и проведения стратегических военных учений с Белоруссией. Наращивание сил Альянса близ наших границ вызывает опасения у Москвы, заставляя принимать действенные меры для обеспечения национальной безопасности.

Сложно не заметить и попыток США подобраться к границам России со стороны Украины. Госдеп поддерживает размещение «голубых касок» ООН не только на линии соприкосновения в Донбассе, но и на границы ЛДНР с Россией замахнулся. Москва против подобного предложения. Разделение Киева и народных республик вполне объяснимо, но что забыли миротворцы близ наших границ? Оснований для этого нет. США хотят слишком многого.

Представитель Госдепа сделала противоречивое заявление, объясняя необходимость нахождения миротворцев на границе с Россией: «поможет избежать разделения внутри Украины». Странно… Россия с Украиной в состоянии войны не находиться, так что инициативы Госдепа наводят на иные мысли. Тем более что миротворцы не обязаны заниматься восстановлением чьего-либо государственного суверенитета. Перед миссией стоят совершенно другие задачи.

 

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На Западе могут думать, что они берут Россию в тиски, приближаясь к нашим границам. Ошибочное мнение… Хотя, когда в Нью-Йорке демонтировали табло с подсчетом госдолга США, многие задумались о вероятности очередной глобальной войны, причем по инициативе американцев, погрязших в долгах, как в шелках. 

Да, такая вероятность существует. Она так высока, как и в 1941 году, когда гитлеровские орды напали на Советский Союз. Вот только Москва «партнерам» на Западе не доверяет и продолжает укреплять армию и флот.

Мы дадим отпор любому агрессору, что умные люди в Америке и в Европе прекрасно понимают. Решится ли натовское руководство вступить в глобальную войну с Россией, осознавая тот факт, что после нее западная цивилизация никогда больше не поднимается?

Метки: агрессия нато, запад и россия, Мировая война, россия / евросоюз / сша
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2 коммент.»

  • 2214 654
    Толик Иванов 14 сентября 2017 в 11:55 Ссылка Пометить
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    а вот когда всё-таки нападут, дети депутатов и эффективных менеджеров тоже возьмут в руки ружьё?

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  • 1929 392
    nikolay 14 сентября 2017 в 12:25 Ссылка Пометить
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    По моему дети эффективных менеджеров согласовали размещение войск НАТО вдоль границ России. В случае русской революции, эти войска должны помочь им в подавлении народа.

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