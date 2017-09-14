Совершай благие дела в безмолвии. Не нахваливай себя за хорошие дела, не хвастайся и не рассказывай о них всем подряд. Совершил для кого-то поступок- иди дальше не оглядываясь, потому –что когда хвалишь себя, тут же у тебя отнимается все то благо, которое пришло(придет) за совершенное.Также молчи о своем мужестве и героизме! Кто –то получает испытания внешние, кто-то внутренние.Внешние испытания видны другим, поэтому за них часто дают награды и всячески отмечают, внутренние же напротив- никому не видны, поэтому их преодоление и не отмечают другие.

Источник: nashaplaneta.su