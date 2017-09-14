Совершай благие дела в безмолвии.
08:51. 14 сентября 2017 Просмотров - 138 3 коммент. Опубликовал: brahman
Совершай благие дела в безмолвии. Не нахваливай себя за хорошие дела, не хвастайся и не рассказывай о них всем подряд. Совершил для кого-то поступок- иди дальше не оглядываясь, потому –что когда хвалишь себя, тут же у тебя отнимается все то благо, которое пришло(придет) за совершенное.
Также молчи о своем мужестве и героизме! Кто –то получает испытания внешние, кто-то внутренние.
Внешние испытания видны другим, поэтому за них часто дают награды и всячески отмечают, внутренние же напротив- никому не видны, поэтому их преодоление и не отмечают другие.
Источник: nashaplaneta.su
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“Совершай благие дела … И не рассказывай о них всем подряд ”
Но, не забудь доложиться по команде (богу),
да и в свои скрижали (или в память) запиши –
чтобы на смертном одре было что вспомнить
и при том уйти “туда” с легкой душой и чистой совестью…
И не думай – добро никогда у тебя НЕ отнимается !
(говорим о ДОБРЕ, не о благе).
Совершенное тобой ДОБРО ВЕЧНО.
J UDOV
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Хорошее напоминание,особенно о внутренних испытаниях.
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Пойду, схожу за счастьем на базар,
А после в супермаркет, за удачей…
И что с того, что это не товар…
Я попрошу ещё любви – на сдачу…
И взвесьте мне, пожалуйста, грамм сто,
Той совести, что с краю, полкой ниже…
Просрочена? Ну, ладно я потом,
Куплю в другом ларьке… А вижу-вижу:
По акции есть скидка для меня.
Давайте доброты, насколько хватит…
А есть у вас от злых людей броня?
Что-что? На это деньги жалко тратить?
Продайте мне ещё вот этот шанс…
И крепкую настойку от разлуки…
Уюта мне семейного – мешок,
Чтоб высший сорт, другого, мне не надо…
И красоты вон той, с пометкой «ШОК»,
Таблетки от неискреннего взгляда…
А дружбу как, поштучно иль на вес,
Сегодня вы, любезно, продаёте?
Нет, не куплю, а просто – интерес,
Зачем так жить, и есть ли смысл в расчёте?
Ещё здоровья близким прикуплю
И буду им дарить на Дни Рожденья…
В продаже – зависть? Зависть не люблю.
Продайте лучше пол кило терпенья…
Доверия не нужно… В прошлый раз
Купила оптом, мне надолго хватит…
Продайте все запасы слёз из глаз,
Моя судьба вам, с радостью, заплатит…
Зачем? А чтоб не плакала душа
У тех людей, в которых много света…
Ведь жизнь тогда, добра и хороша,
Когда у вас в продаже боли нету…
Нет, счастья на базаре не купить…
Но если мы научимся делиться
Тем самым счастьем и любовь дарить,
То всё плохое просто испарится…❤Л.Рубальская