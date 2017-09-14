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Совершай благие дела в безмолвии.

08:51. 14 сентября 2017 Просмотров - 138 3 коммент. Опубликовал:



Совершай благие дела в безмолвии. Не нахваливай себя за хорошие дела, не хвастайся и не рассказывай о них всем подряд. Совершил для кого-то поступок- иди дальше не оглядываясь, потому –что когда хвалишь себя, тут же у тебя отнимается все то благо, которое пришло(придет) за совершенное.

Также молчи о своем мужестве и героизме! Кто –то получает испытания внешние, кто-то внутренние.

Внешние испытания видны другим, поэтому за них часто дают награды и всячески отмечают, внутренние же напротив- никому не видны, поэтому их преодоление и не отмечают другие.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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3 коммент.»

  • 995 741
    Juryi 14 сентября 2017 в 9:13 Ссылка Пометить
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    “Совершай благие дела … И не рассказывай о них всем подряд ”

    Но, не забудь доложиться по команде (богу),
    да и в свои скрижали (или в память) запиши –
    чтобы на смертном одре было что вспомнить
    и при том уйти “туда” с легкой душой и чистой совестью…

    И не думай – добро никогда у тебя НЕ отнимается !
    (говорим о ДОБРЕ, не о благе).
    Совершенное тобой ДОБРО ВЕЧНО.

    J UDOV

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  • 19766 6942
    Люся 14 сентября 2017 в 10:06 Ссылка Пометить
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    Хорошее напоминание,особенно о внутренних испытаниях.

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  • 30 30
    Brat 14 сентября 2017 в 10:22 Ссылка Пометить
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    Пойду, схожу за счастьем на базар,
    А после в супермаркет, за удачей…
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    Я попрошу ещё любви – на сдачу…

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    У тех людей, в которых много света…
    Ведь жизнь тогда, добра и хороша,
    Когда у вас в продаже боли нету…

    Нет, счастья на базаре не купить…
    Но если мы научимся делиться
    Тем самым счастьем и любовь дарить,
    То всё плохое просто испарится…❤Л.Рубальская

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