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Путин сделает Японии заманчивое экономическое предложение

13:19. 14 сентября 2017 Просмотров - 20 Нет комментариев Опубликовал:

Путин сделает Японии заманчивое экономическое предложение

По сообщению швейцарского информационного издания Le Temps, Москва намерена предложить Японии грандиозный проект по строительству  двух мостов, которые свяжут Японию и Дальний Восток через остров Сахалин. Сообщается, что подобный дорогостоящий проект мог бы привлечь множество инвестиций в не стол популярный российский регион.

По словам вице-премьера РФ Игоря Шувалова, несмотря на то, что Москва и Токио еще не подписали мирный договор касательно вопроса Курильских  островов, это не мешает России давать возможность дальневосточному соседу стать великой континентальной державой.
 
Уже в грядущий четверг президент РФ во Владивостоке намерен затронуть вопрос о строительстве железнодорожного и автомобильного мостов, которые могли бы соединить материковую Россию с Сахалином и Хоккайдо. В настоящий момент стоимость инициативы оценивается в 600 миллиардов рублей.
Москва с момента распада СССР прилагает большие усилия, чтобы «разблокировать» поток японских инвестиций, который с того момента заметно ослаб. На новое предложение Путина Токио отреагировал очень осторожно, заявив, что для начала нужно уточнить экономическую обоснованность столь масштабного строительства. По словам министра экономики Японии Хирогисе Секо, для заключения подобных сделок нужно также «углубить взаимное доверие между странами».
 
Стоит отметить, что Москва предпринимала множество попыток выйти на контакт с архипелагом, предлагая выгодные проекты по осуществлению совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Однако для Токио этих предложений оказалось мало. Правительство продолжает настаивать на том, что часть северных Курильских островов «по праву» принадлежат Японии, однако Владимир Путин не принимает никаких посягательств на суверенитет России. Вероятно, только «признание» спорных островов частью Японии будет считаться для Токио «достойным поводом для доверительного сотрудничества с РФ». Однако такой расклад абсолютно не вероятен, поэтому японской стороне придется усмирить свои аппетиты.
Метки: совместные проэкты
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