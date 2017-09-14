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Поставка российских С-400 Турции – цугцванг для США: эксперт объяснил панику Вашингтона

19:10. 14 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Поставка российских С-400 Турции - цугцванг для США: эксперт объяснил панику Вашингтона

После поставки Россией С-400 в Турцию США ей будут больше не нужны. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Валецкий.

С приобретением С-400 Турция открыто показала, что больше не заинтересована в американском оружии. Так объяснил панику США и критику со стороны Вашингтона в адрес Эрдогана военный эксперт Центра Стратегической Конъюнктуры Олег Валецкий в беседе с Nation News.
 
"Членство в НАТО и различные договоры, которые Турция подписывала с США, накладывали определенные ограничения в области приобретения оружия, в том числе и в области стандартизации систем оружия. Американцы дали очень много технологий Турции. Стоит напомнить, что Турция – это единственная страна, помимо США, где собирают истребители F-16. Сейчас с приобретением С-400 Турция открыто показала, что больше не заинтересована в такой мере в американском оружии. Это объективный процесс, тем более что турки очень много внимания уделяли производству собственной военной техники", - считает эксперт.
Также Валецкий отметил, что турецкая сторона получила от США все, что им было нужно, - вот теперь Вашингтон и злится.
"При этом США высокотехнологичные системы вооружения все равно не продают другим странам. Видимо, турки поняли, что они уже получили от США все, что им надо, и сотрудничество в том объеме, в каком предлагают американцы, им не нужно. Либо они хотят от него отказаться, либо, условно говоря, шантажируют: если вы не приведете сотрудничество на более высокий уровень, мы от него просто откажемся", - заключил он.
 Ранее Эрдоган заявил, что США злятся, что Турция заключила договор с Россией о поставках С-400, а также напомнил, что Турция сама себе хозяин.
 
 Екатерина Андреева
Метки: США, турция
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