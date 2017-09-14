Подпишут ли Путин и Абэ мирный договор «своими руками»?

Источник: https://regnum.ru/

Будет ли Япония настаивать на своих территориальных претензиях к России?



Доктор наук, автор книг о России, профессор Университета Цукуба Ицуро Накамура сделал заявление о том, что якобы Токио и Москва смогут заключить мирный договор в случае, если «на Шикотане будет создана особая экономическая зона и туда придут японские предприятия». По сообщению РИА «Новости» из Токио, удивило предположение профессора о том, что этого будет достаточно, и лидеры (Владимир Путин и Синдзо Абэ) подпишут мирный договор, «не касаясь вопроса принадлежности этой территории».

Общеизвестно, что японское правительство соглашается разрешить своим компаниям работать на южных Курильских островах только при согласии российской власти создать здесь некую «особую юридическую систему», которая «не наносила бы ущерба позиции Токио о принадлежности северных территорий (южных Курил) Японии». Ответ на эти несуразные требования недавно дал заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, со всей определенностью заявив:

«Реальность такова, что на этих островах в полном объеме действует российское законодательство. Любые будущие договоренности по СХД не должны ему противоречить».

Синдзо Абэ и Владимир Путин. Владивосток, 7 сентября 2017 года

И вот теперь после очередной беседы лидеров двух стран во Владивостоке вдруг облеченным высоким научным званием японским специалистом по России излагается схема разрешения многолетнего «территориального спора» в результате согласия Москвы на создание «особой зоны» лишь на одном, не самом большом острове южной части Курильской гряды. Благо, если это только личное мнение профессора. За десятилетия каких только вариантов «разрешения проблемы северных территорий» японскими политиками, политологами, учеными и журналистами не высказывалось. При этом позиция официального Токио оставалась «железобетонной» — мирный договор может быть подписан только при согласии Москвы на переход всех южных Курил под юрисдикцию Японии. Единственная уступка японского правительства состояла в том, что при признании японского суверенитета на эти территории Токио не будет требовать их немедленной передачи.

Однако обратило внимание стремление премьер-министра Абэ заключить мирный договор с Россией, что называется, во что бы то ни стало. И заключить именно с Путиным. На встрече во Владивостоке он особо подчеркнул: «Самое главное для японско-российских отношений — заключение мирного договора. Так сказал президент Путин во время своего визита в Японию. На этот раз мы полны решимости, что именно нашими руками мы подпишем мирный договор». Путин не возражал.

Синдзо Абэ и Владимир Путин посетили финальные соревнования турнира по дзюдо. 7 сентября 2017 года

Стремление Абэ оставить заметный след в истории, выполнив завет своего отца, министра иностранных дел Японии Синтаро Абэ подписать договор с СССР-Россией, понятно. Тем более что он его и не скрывает. Понятна и поспешность Абэ. Хотя ещё недавно у него был устойчиво высокий рейтинг, и речь пошла о редком для Японии третьем премьерском сроке, для чего даже изменили устав правящей Либерально-демократической партии, в последнее время фортуна, похоже, отворачивается от японского лидера. Обещавшая экономический прорыв «абэномика» буксует, социальная ситуация не улучшается, многое недовольны резким креном страны вправо, уходом от пацифизма, опасным следованием в военной политике за США, нагнетающими напряженность в Северо-Восточной Азии в непосредственной близости от Японии. Отсюда падение рейтинга и неуверенность в реализации заявленных амбициозных планов — лично провести Олимпиаду 2020 года и изменить к этому сроку нынешнюю конституцию.

Конечно, заключение мирного договора с Россией добавило бы немало политических очков в копилку Абэ и помогло бы удержаться в премьерском кресле ещё несколько лет. Но трудно допустить, что ради этого он пойдет на столь кардинальное изменение условий заключения мирного договора, как это предсказывает профессор Накамура. В Японии существуют весьма влиятельные и могущественные силы, которые едва ли позволят Абэ, как и какому-либо другому премьеру, экспериментировать в политике на российском направлении.