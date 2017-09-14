Кристин Лагард: Агентство национальной безопасности США знает о всех активах властей и банковских систем государств Персидского залива
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Директор МВФ объявила: «Агентство национальной безопасности США с 2008 года следит за всеми активами властей и банковских систем государств Персидского залива, под предлогом борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Большая часть активов этих стран, которая превышает 3 триллиона долларов, была перенесена в авторитетные американские банки Агентством национальной безопасности и союзниками США». Кристин Лагард рассказала о том, как американские власти применяют меры безопасности и технические методы, чтобы привлечь иностранные инвестиции, назвав эти меры нечестивым актом и нарушением международного права. В связи с этим, обнародованные документы, которые принадлежат Агентству национальной безопасности США, показывают, что оно глубоко охватывает банковскую сеть на Ближнем Востоке. Все банковские услуги этих стран находятся в распоряжении Агентства национальной безопасности США. Недавно правительство Кувейта официально объявило, что оно позволило Агентству национальной безопасности США следить за всеми кувейтскими банками и контролировать банковскую систему, чтобы Агентство проверяло состояние “здоровья” денег и боролось с предоставлением средств террористическим и такфирским группам. Высокопоставленный чиновник «Международного банка Кувейта» сказал, что вышеупомянутое Агентство злоупотребляло финансовыми трансфертами банков и финансовыми банковскими операциями нефтяных компаний государств Персидского залива, и предоставляло эту информацию в распоряжение посторонних лиц. Перевод: Addilyn Lambert
Директор МВФ объявила: «Агентство национальной безопасности США с 2008 года следит за всеми активами властей и банковских систем государств Персидского залива, под предлогом борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Большая часть активов этих стран, которая превышает 3 триллиона долларов, была перенесена в авторитетные американские банки Агентством национальной безопасности и союзниками США».
Кристин Лагард рассказала о том, как американские власти применяют меры безопасности и технические методы, чтобы привлечь иностранные инвестиции, назвав эти меры нечестивым актом и нарушением международного права.
В связи с этим, обнародованные документы, которые принадлежат Агентству национальной безопасности США, показывают, что оно глубоко охватывает банковскую сеть на Ближнем Востоке. Все банковские услуги этих стран находятся в распоряжении Агентства национальной безопасности США.
Недавно правительство Кувейта официально объявило, что оно позволило Агентству национальной безопасности США следить за всеми кувейтскими банками и контролировать банковскую систему, чтобы Агентство проверяло состояние “здоровья” денег и боролось с предоставлением средств террористическим и такфирским группам.
Высокопоставленный чиновник «Международного банка Кувейта» сказал, что вышеупомянутое Агентство злоупотребляло финансовыми трансфертами банков и финансовыми банковскими операциями нефтяных компаний государств Персидского залива, и предоставляло эту информацию в распоряжение посторонних лиц.
Перевод: Addilyn Lambert
Источник: pravosudija.net