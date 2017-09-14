Как американская элита отдала планету русским

Русские — они повсюду. В Афганистане и в Пакистане. Что-то замышляют в Ираке. Летают в направлении Корейского полуострова. Не упускают из виду Украину. Укрепляют связи с Южной Америкой. Одновременно растёт вес БРИКС — союза, который создаёт буфер против финансового господства США.



На альтернативном портале «Antimedia» появился материал Д. Шахтахмасеби (D. Shahtahmasebi). Россия приближает конец «американской империи». Эту гипотезу подтверждает ряд фактов, на которые и опирается аналитик.

Скандал «Рашагейт», связанный с так называемым вмешательством хакеров в американские выборы, понемножку уходит на последние полосы газет. Однако почему почти полностью игнорируется истинная информация о реальном влиянии России в мире? Таким вопросом задался автор.



Россия «медленно, но верно» откусывает куски от «американской империи». Русские сорвали план американского военного истеблишмента, некогда желавшего доминировать в Сирии. При этом Россия играет на глобальной шахматной доске не только силовыми методами.



Былой «решительный союзник» Вашингтона, региональная энергетическая держава Саудовская Аравия, уже целый год «созревает» для поворота к России. Это происходит на фоне «очевидных успехов» русских в Сирии. По данным «Аль-Джазиры», Москва и Эр-Рияд подписали предварительное соглашение о военном сотрудничестве на сумму 3,5 млрд. долларов. Также отмечается, что Саудовская Аравия помогла обеспечить платформу для Египта с целью запуска переговоров между Москвой и сирийской оппозицией, что имело огромное значение для России: «Важность этого шага для Кремля очевидна. Россия весьма заинтересована в заключении соглашения о зонах деэскалации, создание которых невозможно исключительно усилиями трёхсторонней инициативы (Россия, Иран и Турция), без участия других сторон». С этой точки зрения роль Саудовской Аравии в подписании двух каирских соглашений между Россией и сирийской оппозицией «очень важна».



Это подводит нас к следующему пункту, где тоже просматривается влияние Москвы. Турция, член НАТО, какое-то время была одним из самых сильных сторонников сирийской оппозиции, пытавшейся скинуть сирийское правительство. Турция настолько укрепилась в своём стремлении свергнуть режим Асада, что якобы даже поддерживала «ИГ» (запрещено в РФ). Однако сегодня турецкое правительство тесно сотрудничает как с Тегераном, так и с Москвой, чтобы обеспечить процесс деэскалации. Как утверждает российский «Спутник» со ссылкой на региональное издание, Турция прекращает поддерживать крупные части сирийской оппозиции.



Где же здесь США? «Практически нигде», пишет с иронией автор.



Россия в настоящее время имеет «сильное присутствие» и в Ливии, стране, богатой нефтью, стране, которую в 2011 году американцы «помогли дестабилизировать», чтобы положить конец независимости её лидера. Россия оказала политическую и военную помощь ливийскому генералу Халифе Хафтару, который контролирует значительную часть ливийской территории. Также Москва участвует в дипломатическом урегулировании между Хафтаром и ливийским правительством, поддерживаемым ООН, и пытается наладить хорошие отношения «по обе стороны конфликта».



Почему вдруг русские оказались в Ливии? Эксперты из Chatham House (Лондон) считают, что «реальные движущие силы» России здесь — это «смесь амбиций, оппортунизма и антизападных настроений». В таком контексте, полагает аналитик, ясно ощущается, что западные державы внезапно стали заинтересованы в сотрудничестве с Хафтаром. Это потому, что он стал значительным игроком в Ливии и «потенциальным русским клиентом».



Нельзя сказать о Ливии и не упомянуть Египет — другую страну в регионе, с которой Россия тоже укрепила связи.



Россия и Египет улучшают связи в области торгово-экономического сотрудничества и проводят совместные военно-морские и военные учения. Кроме того, Россия будто бы развернула собственные специальные силы в Египте, проявляющие «особое внимание» к ливийскому конфликту.



США обеспокоены и тем, что Россия снова присутствует в Афганистане, а также укрепляет военное сотрудничество с Пакистаном.



Другим ярким примером растущего мирового присутствия России является факт сближения с Ираком, несмотря на американскую помощь последнему. Сообщается, что Ирак желает обратиться к России за воздушной поддержкой в войне против «ИГ».



Влияние России простирается «значительно дальше», чем Ближний Восток или Украина. Россия, как писала пресса, послала свои ядерные бомбардировщики в район Корейского полуострова. Это было сделано примерно в то же время, когда США и Южная Корея проводили ежегодные военные учения.



Россия имеет также огромное влияние в Южной Америке, полагает аналитик. Возможно, русское влияние является одной из причин того, что США «отчаянно» пытаются вмешаться в дела Венесуэлы. По данным источников «Рейтер», южноамериканский народ обращается к России за финансовой поддержкой и кредитами, которые нужны Венесуэле для «выживания» в период американских санкций. Взамен русским предлагаются «ценные государственные нефтяные активы».



Южная Америка, когда-то являвшаяся фрагментом «всемогущей американской империи», «медленно, но верно выпадает из рук американской элиты и играет по своим собственным правилам». В списке не только Венесуэла: Эквадор тоже «давно ищет тесных отношений с Россией». Также у русских налажены отношения псевдовоенного сотрудничества с Перу, Аргентиной и Никарагуа, тесные экономические связи с Мексикой и Бразилией. И это сближение уже несколько лет бесит американские элиты. которые захлёбываются в приступах «антироссийской паранойи».



Это всего лишь несколько примеров, напоминает автор, свидетельствующих о том, что от американской империи постепенно откалываются кусочки, которые достаются соперникам США по холодной войне.



Следует добавить, что известным примером является и союз пяти государств в рамках БРИКС. Эксперты недаром отмечают, что Россия является в этом союзе одним из лидеров. Сегодня БРИКС стремится создать буфер, сдерживающий американское мировое финансовое господство. Удастся это сделать, или нет, — другой вопрос, однако последний саммит БРИКС в Китае показал, что на американскую валюту идёт открытое наступление, а пятёрка дружных государств потенциально расширится до «БРИКС-плюс».

Олег Чувакин