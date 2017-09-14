Иметь таких противников просто противно…
15:30. 14 сентября 2017 Просмотров - 39 Один комментарий Опубликовал: brahman
Из сборника переводов агентурных материалов по военно-политическим вопросам 5 Управления РККА
08.05.1939
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Германская политика на ближайшее время
Ниже излагается краткое содержание ответов на вопросы, поставленные в беседе в конце марта 1939 г. с начальником восточного отдела верховного командования германской армии майором Кинцелем:
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Вопрос: В германских официальных сообщениях все время говорилось о том, что, кроме снегопада, ничто не мешало победоносному продвижению германских войск. Следовательно, снегопад был единственным противником?
Ответ: Это правильно. Коммюнике звучат всегда немного смешно. Но еще смешнее было то, что сообщил нам перед занятием Праги наш военный атташе в Чехословакии. Я подчеркиваю, за день до занятия Праги наш военный атташе сделал нам здесь следующий доклад:
«Все наши провокации напрасны, так как чехи просто не дают себя спровоцировать. Когда мы посылаем своих людей на улицу кричать «Хайль Гитлер», чехи кричат с ними. Когда мы заставляем своих людей кричать «Долой республику!» — чехи кричат с ними, и когда мы своим людям говорим, что они на улицах должны петь «Хорст Вессель», то и чехи поют с ними. При всем нашем желании мы не можем при таком поведении чехов спровоцировать ни малейшего инцидента».
При самой оккупации чехи вели себя просто недостойно. Я вспоминаю, как в 1918 году мы встречали офицеров международной комиссии по разоружению. Когда они приходили в наши казармы, там никогда не было ни одного человека. Безусловно, им никто не подавал руки. Когда они спрашивали, сколько у нас винтовок, мы говорили, что мы не знаем, пусть они посмотрят это в книгах, если это им доставит удовольствие. А разве можно что-либо найти в чужих книгах. У нас они не встретили ни следа поддержки. Чехи наоборот. Когда германские части подошли к одному гарнизону, офицеры уже выстроили там всю часть. Затем они отдали нам все свое оружие и объяснили нам все, что мы хотели знать. Правда, мы получили чудесную тяжелую артиллерию. И авиация неплохая. Мы сперва даже себе не могли поверить, что ни одна пушка, ни один пулемет не выведены из строя. Не взорвали ни один склад с боеприпасами, не опорожнили ни одной цистерны — все передали в полном порядке. И в военном министерстве и генеральном штабе не уничтожили ни дела, ни архив, а все сдали и даже с объяснениями. При этом только один или два офицера отказались подать нам руку. Все остальные ползали на животах. Иметь таких противников просто противно…>
Верно: Вp. зам. начальника 1 отдела 5-го управления РККА
военный инженер 1 ранга (ПАНФИЛОВ)
Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Берия, Шапошникову, Мехлису.
ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 9157. Д.2. Л. 9—31. Машинопись. Заверенная копия
Спасибо dementiy2010 за наводку
Плюс фотографии посвященные оккупации Чехословакии Германией, Польшей и Венгрией.
Танки венгерских оккупационных войск входят на улицы чехословацкого города Хуст (ныне входит в Закарпатскую область Украины).
Рукопожатия польских и венгерских офицеров у поезда в оккупированной Чехословакии.
Венгерские жители Словакии встречают цветами венгерских солдат.
Правитель (регент) Венгерского королевства адмирал Миклош Хорти (на белом коне) во главе парада венгерских войск в оккупированном чехословацком городе Кошице.
Польские войска входят в чехословацкий город Тешин.
Бункер чехословацкой линии укреплений в Судетской области, известной как линия Бенеша.
Похороны карпатских сечевиков и солдат чехословацких войск, погибших в бою с венгерскими войсками, вторгшимися в Чехословакию.
Жители чешского города Аш приветствуют немецкие войска.
Правитель (регент) Венгерского королевства адмирал Миклош Хорти (на белом коне) во главе парада венгерских войск в оккупированном чехословацком городе Кошице после его оккупации 2 ноября 1938 года.
Братание солдат венгерских и польских оккупационных войск в захваченной Чехословакии.
Адмирал Миклош Хорти посещает в госпитале солдат, раненных в боях с защитниками Карпатской Украины.
Похороны карпатских сечевиков и солдат чехословацких войск, погибших в бою с венгерскими войсками, вторгшимися в Чехословакию.
25 октября 1938 г. пражское правительство приняло решение о роспуске политических партий. Распуская все политические партии, премьер-министр автономной Карпатской Украины Августин Волошин дал разрешение «основать политическую партию под названием «Украинское национальное объединение» (УНО)» нарушив решение пражских властей.
Чехословацкий солдат, уходя воевать, целует свою дочку.
Американский ресторатор Фред Горак (Fred Horak), этнический чех и уроженец Праги, у витрины своей столовой с антигитлеровским объявлением («Немцы не обслуживаются. Пусть Гитлер (бандит) вернет Чехословакию и все, что он украл у нее»).
Колонна захваченных чехословацких танков LT vz. 35 перед отправкой в Германию.
Мост через реку Одра (Одер), по которому немецкие войска входят в чешский город Остраву 15 марта 1939 г.
Польские бронесилы занимают чехословацкое селение Йоргов.
Польские солдаты на захваченном чешском КПП в городе Богумин.
Немецкие офицеры наблюдают за захватом города Богумин польскими войсками.
Сломанный, в ходе операции «Залужье» памятник первому президенту Чехословакии Томашу Масарику в городе Богумин.
Он же.
Польские войска оккупируют чешский город Карвин.
Польские войска заменяют чешское название города на польское на городском железнодорожном вокзале города Тешин.
Жители Тешина несут вырванный из земли чехословацкий пограничный столб.
Он же.
Польские солдаты у захваченного ими здания почты в чешском селении Лиготка Камеральна.
Польские танки 7ТР входят в чешский город Тешин. Октябрь 1938 года.
Рукопожатие польского маршала Эдварда Рыдз-Смиглы и немецкого атташе генерал-майора Богислава фон Штудница на параде «Дня независимости» в Варшаве 11 ноября 1938 года.
Польский танк 7ТР преодолевает пограничные чехословацкие укрепления.
Части польского 10-го конно-стрелкового полка 10-й механизированной бригады готовятся к торжественному параду перед командиром полка по поводу окончания операции «Залужье».
Бойцы чехословацкого пограничного отряда «Отряды Защиты Государства» (Stráž obrany státu, SOS) из батальона №24 (Новые Замки, Нитра) на мосту Марии Валерии через Дунай в Паркано (нынешнее Штурово) в южной Словакии готовятся к отражению венгерской агрессии.
Сожженное во время боев в ночь с 21 на 22 сентября 1938 года здание таможни в чехословацком поселке Гнанице.
Судетские немцы выламывают чехословацкий пограничный столб.
Генерал-полковник фон Браухич принимает парад в честь присоединения Судетской области к Германии.
http://www.rospolcentr.ru/publikatsii/ak
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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чехи помогали немцам как могли ,как и французы и датчане