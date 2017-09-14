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Эй, Польша! Границы не жмут?

08:40. 14 сентября 2017 Просмотров - 379 2 коммент. Опубликовал:

Польша настолько активно желает выставить себя жертвой "агрессии" СССР, что иногда удивляешься НАСТОЛЬКО наглым попыткам переписать историю. Однако же факты вещь крайне упрямая и поляков можно смело назвать падальщиками.

Эй, Польша! Границы не жмут?

А началась эта история в 1938 году, когда немцы решили присоединить к себе Судетскую область Чехословакии – крупный промышленный район, населенный этническими немцами. Развязав мощную пропагандистскую кампанию, убеждающую мировую общественность в притеснениях проживающих в Чехословакии немцев со стороны чехов, Германия, силами пронацистской Судетско-немецкой партии, подготовила путч в день муниципальных выборов. Цель путча – превратить выборы в референдум, но не срослось. В этот раз.

Гитлер и Кейтель разработали план «Грюн», предусматривавший нападение на Чехословакию после серии неудачных дипломатических переговоров, поводом для которых и служили беспорядки, выражающие желание судетских немцев стать частью Германии. Однако этим планам вяло противостояли англичане и французы. Последние, кстати, должны были чехов защищать. В защиту Чехословакии выступил и Советский Союз, так же связанный с ней договором. Выступил дипломатически.

Эй, Польша! Границы не жмут?

Однако, тут на сцену вышла Польша. Так уж сложилось, что именно эта страна, вновь обретшая государственность после Первой мировой, лежала между СССР и Чехословакией. И именно поляки пообещали (почему-то, в первую очередь, американцам) объявить войну Советам в случае попытки направить войска на помощь чехам через польские земли. Причина проста: двадцатилетний спор за Тешинскую область, разделенную между двумя государствами. Заодно поляки надавили на Венгров. Тоже желающих оттяпать себе кусок чехословацкой земли. Однако воевать в СССР не хотели. Да и чехи договором с СССР и Францией не воспользовались: по нему они должны были помощь попросить. Почему не попросили? Об этом дальше.
Эй, Польша! Границы не жмут?

Не хотели войны и англичане с французами. Всеми силами они старались войны не допустить, а Чемберлен (тогдашний премьер Британии) даже вызвался передать чехам требования Гитлера. Требования, кстати, простые: отдать и забыть. Чехи, видя явно готовящееся нападение, провели мобилизацию. Армия получилась внушительной: миллион с четвертью бойцов, полторы тысячи самолётов, танковые и кавалерийские дивизии, артиллерия… В общем, могли крепко надавать германцам и ещё неизвестно, кто бы победил. Но войнушки не случилось. Чемберлен уговорил отдать Судеты немцам.
Эй, Польша! Границы не жмут?

29 сентября 1938 года в Мюнхене состоялась конференция, участниками которой стали Чемберлен, Муссолини, французский премьер Деладье и, естественно, Гитлер. Целью конференции Гитлер поставил придание законного характера оккупации Судетов и исключение применения оружия. Прибыли на конференцию и представители Чехословакии. Сразу же взятые под стражу и к переговорам не допущенные. Выступления участников не стенографировались, а само соглашение, выработанное на конференции, было подписано в ночь на 30 сентября. По нему ввод войск в Судеты оправдывался «ущемлением» прав немцев и территориальными претензиями со стороны Польши и Венгрии. Взамен участники гарантировали Чехословакии неприкосновенность новых границ. В историю конференция вошла под названием «Мюнхенский сговор». Поддержали решение и Штаты.
Эй, Польша! Границы не жмут?

За неделю до Сговора, 21 сентября, поляки потребовали передать Польше область районов Тешин и Спиш. 27 сентября требование повторилось, а в Варшаве активно и открыто вербовали в так называемый «Тешинский добровольческий корпус». Эти «добровольцы» незамедлительно отправлялись на чешскую границу. Где устраивали вооруженные провокации и нападения. Вызывающе вела себя и польская авиация, регулярно нарушавшая границу. Параллельно поляки увлеченно рисовали новые карты, обсуждая с немцами будущую общую границу.
Эй, Польша! Границы не жмут?

Третий ультиматум поляки направил 30 сентября, одновременно с немцами введя войска. В итоге Чехословакия уступила, а поляки получили мощную металлургическую промышленность, объявив удовлетворение ультиматума «Национальным триумфом». Позже Черчилль вспоминал: «с жадностью гиены [Польша] приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства». Кусок урвали и венгры.
Эй, Польша! Границы не жмут?

Таким образом Чехословакия лишилась огромной части своей промышленности, земель и населения. Заодно и армию разоружили. При этом не стоит забывать, что чехи имели очень развитую, в первую очередь военную, промышленность. Отнятое у чехословацкой армии оружие в дальнейшем активно использовалось немцами, да и военпром работал на них почти всю войну. Только заводы «Шкода» в 1940 году выпустили продукции столько же, сколько вся военная промышленность Великобритании.
Эй, Польша! Границы не жмут?

Как мы видим, в предвоенном 1938-м поляки были вернейшими союзниками Третьего Рейха, оказавшими активную помощь в нейтрализации военной мощи Чехословакии, фактически подарив немцам 1582 самолета, 2676 артиллерийских орудий, 469 танков, 43 000 пулеметов, 1 миллион винтовок, гигантские запасы боеприпасов, различного военного снаряжения и военно-промышленный комплекс. Заодно поляки создали чудесный прецедент невмешательства основных европейских держав в творимый Гитлером передел границ Восточной Европы. Кстати, за чехословацкую операцию журнал Time объявил немецкого фюрера «Человеком года – 1938»… И никакой «Оси зла»…
Эй, Польша! Границы не жмут?

Позже, в марте следующего, 1939 года, Гитлер захватит и остальные части Чехословакии, превратив её в германскую колонию. «Гаранты» границ Великобритания и Франция, уже подписавшие «пакты о ненападении», о своей роли гарантов как-то забыли. Радостно потирая руки, они ждали дальнейшего продвижения фюрера на Восток. Соответственно, «Пакт Молотова-Рибентропа», развязавший руки Сталину, вызвал просто бурю негодования с их стороны. А Сталину всего лишь надо было отодвинуть границы на Запад. Кстати, пакт не запрещал сторонам воевать друг с другом. Но только в случае нахождения в оборонительном союзе и при условии возможности квалификация действий одной из сторон как агрессивной по отношению к союзному государству. Шанс заключить подобный оборонительный союз с СССР что французы, что британцы, радостно профукали. А Иосиф Виссарионович ведь предлагал. Причём после подписания Пакта.
Эй, Польша! Границы не жмут?

Ну а Поляки, больше всех расстаравшиеся помочь Гитлеру начать завоевания новых земель, выполнили свою роль и оказались лишь разменной монетой в большой политической игре, которую вели действительно Большие Дяди. Спустя почти 80 лет после начала Второй мировой, поляки дружно стонут, выставляя себя невинными жертвами, тщательно переписывая историю, обеляя фюрера и обвиняя освободившего и восстановившего Польшу Сталина во всех грехах. Вот такое вот «спасибо за жизнь».

Источник: nnm.me

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2 коммент.»

  • 2214 654
    Толик Иванов 14 сентября 2017 в 9:15 Ссылка Пометить
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    а что такого сверхъестественного в том, что гитлер хотел чтоб немцы жили в одном государстве и пытался провести рефрендум? я конечно этого товарища не оправдываю, но референдум бы проведён в крыму, пытались и на донбассе. что не так то?

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    Pol Roger 14 сентября 2017 в 13:19 Ссылка Пометить
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    Это удивительное место! Воздух там ,что ли особый? Ведь доставали поляки соседей трижды!!! Делили их страны ,ну совсем не союзнические и вечно между собой враждовавшие.Россия,Австро-Венгрия и Пруссия-Германия.Думаю,что четвертого раздела эти “особенные особи” не переживут.И Магадан для этих особо одаренных жителей ,будет великой мечтой.Может случится,что живых на этой территории (и проeбалтики до кучи)могут и не оставить.Типичный представитель данного вида прямоходяших и пукающих ротом – окопавшийся на российском тв якуб корейба!Лучшего персонажа,представляющего эту территорию психически обделенных не найти!! Гений,тот продюссер,кто нашел такого гомункула!!Поляки должны приплатить денег,что бы его никогда не показывали в России,но они гордятся им!! Ишак хочет узнать свою судьбу….

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