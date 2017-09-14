Эй, Польша! Границы не жмут?

Польша настолько активно желает выставить себя жертвой "агрессии" СССР, что иногда удивляешься НАСТОЛЬКО наглым попыткам переписать историю. Однако же факты вещь крайне упрямая и поляков можно смело назвать падальщиками.



А началась эта история в 1938 году, когда немцы решили присоединить к себе Судетскую область Чехословакии – крупный промышленный район, населенный этническими немцами. Развязав мощную пропагандистскую кампанию, убеждающую мировую общественность в притеснениях проживающих в Чехословакии немцев со стороны чехов, Германия, силами пронацистской Судетско-немецкой партии, подготовила путч в день муниципальных выборов. Цель путча – превратить выборы в референдум, но не срослось. В этот раз.

Гитлер и Кейтель разработали план «Грюн», предусматривавший нападение на Чехословакию после серии неудачных дипломатических переговоров, поводом для которых и служили беспорядки, выражающие желание судетских немцев стать частью Германии. Однако этим планам вяло противостояли англичане и французы. Последние, кстати, должны были чехов защищать. В защиту Чехословакии выступил и Советский Союз, так же связанный с ней договором. Выступил дипломатически.



Однако, тут на сцену вышла Польша. Так уж сложилось, что именно эта страна, вновь обретшая государственность после Первой мировой, лежала между СССР и Чехословакией. И именно поляки пообещали (почему-то, в первую очередь, американцам) объявить войну Советам в случае попытки направить войска на помощь чехам через польские земли. Причина проста: двадцатилетний спор за Тешинскую область, разделенную между двумя государствами. Заодно поляки надавили на Венгров. Тоже желающих оттяпать себе кусок чехословацкой земли. Однако воевать в СССР не хотели. Да и чехи договором с СССР и Францией не воспользовались: по нему они должны были помощь попросить. Почему не попросили? Об этом дальше.Не хотели войны и англичане с французами. Всеми силами они старались войны не допустить, а Чемберлен (тогдашний премьер Британии) даже вызвался передать чехам требования Гитлера. Требования, кстати, простые: отдать и забыть. Чехи, видя явно готовящееся нападение, провели мобилизацию. Армия получилась внушительной: миллион с четвертью бойцов, полторы тысячи самолётов, танковые и кавалерийские дивизии, артиллерия… В общем, могли крепко надавать германцам и ещё неизвестно, кто бы победил. Но войнушки не случилось. Чемберлен уговорил отдать Судеты немцам.29 сентября 1938 года в Мюнхене состоялась конференция, участниками которой стали Чемберлен, Муссолини, французский премьер Деладье и, естественно, Гитлер. Целью конференции Гитлер поставил придание законного характера оккупации Судетов и исключение применения оружия. Прибыли на конференцию и представители Чехословакии. Сразу же взятые под стражу и к переговорам не допущенные. Выступления участников не стенографировались, а само соглашение, выработанное на конференции, было подписано в ночь на 30 сентября. По нему ввод войск в Судеты оправдывался «ущемлением» прав немцев и территориальными претензиями со стороны Польши и Венгрии. Взамен участники гарантировали Чехословакии неприкосновенность новых границ. В историю конференция вошла под названием «Мюнхенский сговор». Поддержали решение и Штаты.За неделю до Сговора, 21 сентября, поляки потребовали передать Польше область районов Тешин и Спиш. 27 сентября требование повторилось, а в Варшаве активно и открыто вербовали в так называемый «Тешинский добровольческий корпус». Эти «добровольцы» незамедлительно отправлялись на чешскую границу. Где устраивали вооруженные провокации и нападения. Вызывающе вела себя и польская авиация, регулярно нарушавшая границу. Параллельно поляки увлеченно рисовали новые карты, обсуждая с немцами будущую общую границу.Третий ультиматум поляки направил 30 сентября, одновременно с немцами введя войска. В итоге Чехословакия уступила, а поляки получили мощную металлургическую промышленность, объявив удовлетворение ультиматума «Национальным триумфом». Позже Черчилль вспоминал: «с жадностью гиены [Польша] приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства». Кусок урвали и венгры.Таким образом Чехословакия лишилась огромной части своей промышленности, земель и населения. Заодно и армию разоружили. При этом не стоит забывать, что чехи имели очень развитую, в первую очередь военную, промышленность. Отнятое у чехословацкой армии оружие в дальнейшем активно использовалось немцами, да и военпром работал на них почти всю войну. Только заводы «Шкода» в 1940 году выпустили продукции столько же, сколько вся военная промышленность Великобритании.Как мы видим, в предвоенном 1938-м поляки были вернейшими союзниками Третьего Рейха, оказавшими активную помощь в нейтрализации военной мощи Чехословакии, фактически подарив немцам 1582 самолета, 2676 артиллерийских орудий, 469 танков, 43 000 пулеметов, 1 миллион винтовок, гигантские запасы боеприпасов, различного военного снаряжения и военно-промышленный комплекс. Заодно поляки создали чудесный прецедент невмешательства основных европейских держав в творимый Гитлером передел границ Восточной Европы. Кстати, за чехословацкую операцию журнал Time объявил немецкого фюрера «Человеком года – 1938»… И никакой «Оси зла»…Позже, в марте следующего, 1939 года, Гитлер захватит и остальные части Чехословакии, превратив её в германскую колонию. «Гаранты» границ Великобритания и Франция, уже подписавшие «пакты о ненападении», о своей роли гарантов как-то забыли. Радостно потирая руки, они ждали дальнейшего продвижения фюрера на Восток. Соответственно, «Пакт Молотова-Рибентропа», развязавший руки Сталину, вызвал просто бурю негодования с их стороны. А Сталину всего лишь надо было отодвинуть границы на Запад. Кстати, пакт не запрещал сторонам воевать друг с другом. Но только в случае нахождения в оборонительном союзе и при условии возможности квалификация действий одной из сторон как агрессивной по отношению к союзному государству. Шанс заключить подобный оборонительный союз с СССР что французы, что британцы, радостно профукали. А Иосиф Виссарионович ведь предлагал. Причём после подписания Пакта.Ну а Поляки, больше всех расстаравшиеся помочь Гитлеру начать завоевания новых земель, выполнили свою роль и оказались лишь разменной монетой в большой политической игре, которую вели действительно Большие Дяди. Спустя почти 80 лет после начала Второй мировой, поляки дружно стонут, выставляя себя невинными жертвами, тщательно переписывая историю, обеляя фюрера и обвиняя освободившего и восстановившего Польшу Сталина во всех грехах. Вот такое вот «спасибо за жизнь».

Источник: nnm.me