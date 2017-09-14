Древнейший город богов…и посвящен богу Юпитеру (Ю Питер,короче Питер)..город был приватизирован масонами.

В плане заимствования интересны не только статуи и памятники, а ещё и некоторые элементы строительных конструкций, рассмотрим здание под номером 35 на Большой Морской.
Огромный гранитный портал вместо дверного проёма кажется тут чуждым, он больше бы подошел к ступеням и колоннам Исаакиевского собора, там он смотрелся бы гармоничнее, но пристроили его тут. Либо спёрли вовремя, либо в проекте перестройки Исаакия ему места не нашлось. А вот двери в том же здании, которые вписались логично, технологично и удобно.
Рассмотрим нестыковки по датам строительства Исаакия.
Вид Исаакиевской площади от Сената. 1820 г.
Стоит собор! Ещё как СТОИТ!!!
А вот простая газетная вырезка
Присмотритесь к дате - 1817 г.
Официальная версия говорит: Первая колонна была установлена 20 марта 1828 года.
А фраза "Окончен в 1802 году вызывает удивление, правда? Или стоял собор?
Ещё парочка картинок для полноты, так сказать, фальсификации истории.
Надпись гласит: Торжественное возвращение Санкт-Петербургского ополчения на Исаакиевскую площадь. Гравюра очерком, раскрашенная от руки акварелью. 1815 г. Гравер И.А. Иванов. На что похож этот собор? ...и кому верить?
Неизвестный художник:
Вид на Адмиралтейство, старый Исаакиевский собор, Английскую набережную и здание Академии Наук на Васильевском острове, 1825 год.
Так как это понимать? В 1768 году был собор, а в 1825 на его месте церквушка, как поверить в то, что потом из этого собора построили вот это
Третий Исаакиевский собор, достроенный В. Бренна. Литография 1810-1830 гг.
С датами полный пипец. Либо художники врут не сговариваясь, либо историки что-то не договаривают?
Вид строящегося Исаакиевского собора в 1838 г. Литография с тоном. Ф. Бенуа, по оригиналу О. Монферрана.
Вид Исаакиевского собора в лесах. Раскрашенная литография с альбома О.Монферана, 1840 г.
(четырёх боковых башен нет в помине).
Вид со стороны Невы на Исаакиевский собор 1837-1839 год.
У Дюрана собор стоит, а у Монферана только строится.
Вот ещё один официальный документ, свидетельствующий о перестройке существующего храма.
Важно и то, что в своих записках Вигель характеризовал Монферрана только как хорошего рисовальщика, но не как архитектора...
Очень странным мне показался вот этот рисунок,
не дата на нём, а вид Иссаакия, его высота. Не думаю, что бы художника так занесло воображение, что-то тут не сростается.
Существует версия, что колонны Исаакиевского собора собраны из фрагментов, но пока не распилишь - не поймёшь. Монферан об этом точно ничего не знал.
Если в фотошопе поиграться с контрастом, можно рассмотреть перепады цвета камня.
Тут тоже...(только эта тема для отдельной статьи).
Вот несколько фотографий заплаток на колоннах, выводы делайте сами.
Заплатка в гранитном блоке.
Заплатка на самой колонне.
Скол на колонне, внутри больше похоже на цемент, интересно, да?
Но Монферан про это точно ничего не знал.
Трещина в основании нескольких колонн Казанского собора, что это?
Вот ещё один шедевр камнерезного искусства.
Колонна в Исаакиевском соборе.
Вот такую стыковку, склейку, и полировку гранита вручную, считаю ювелирной и в наше время машинной обработки камня, а тогда всё бородатые мужики делали на глазок. Фото прислал любитель истории под псевдонимом ОтецЪ Сергiй.
Странно и то, что официальные историки всячески избегают говорить ещё об одном значимом памятнике - обелиске у Казанского собора.
Казанский собор со стороны Казанской улицы, 1810 г.
Полотно Федора Алексеева 1810 г.
Обелиск перед Казанским собором в Санкт Петербурге (полотно Федора Алексеева 1810 г.)
Возможно, ещё не согласована официальная версия предназначения обелисков? И сноса, разумеется. Историки до сих пор спорят в чём их функция. Да и с возрастом они тоже не определились.
Удивляет ещё одно несоответствие - культурный слой.
Сейчас здание Исаакиевского собора имеет 3 ступеньки. Смотрим макет установки колонн, находящийся в самом храме, — 9 ступенек! 6 ушли под землю! 1,5 метра!
Но здания уходят в землю не потому что погружаются под своим весом, а потому что нарастает культурный слой.
Раскопки культурного слоя на Дворцовой площади дали очень интересный результат:
нижний слой – нижняя мостовая, дальше 1,5 метра культурного слоя в виде обычного грунта, верхний слой – верхняя мостовая, дальше уже современный щебень и асфальт.
Откуда на Дворцовой площади взялся слой грунта 1,5 метра? Получается, в результате какой-то катастрофы весь город занесло грязью, возможно наводнение. Или может быть культурный слой нарос сам, естественным образом, но тогда должна была пройти не одна сотня лет и Питер должен был бы оставаться безлюдным, так как в противном случае копившуюся грязь дворники с Дворцовой площади уж точно бы убирали.
Это фото 2002г. сделано на северо-западном углу Дворцовой площади. Красной стрелкой отмечена черная полоса, которую по TV объявили дневной поверхностью времен Екатерины. А как же быть с Зимним? Ведь исходя из проекта Растрелли он практически не погружался... От синей стрелки вверх начинается асфальтовый слой. Между стрелками видна слоистая структура песка. Ее нельзя признать напластованием культурного слоя, начиная с XVIII века, т.к. придется говорить о странном послойном однообразии цвета принесенной якобы грязи или пыли, а также опять о погружении Зимнего дворца, которого нет на рисунках.
Объяснением всего этого может послужить катастрофа, которая погрузила древний Зимний дворец в песок. Слоистость указывает на череду небольших катастроф или затоплений.
На данном фото 2002 г. отчетливо видно две мостовые, одна из которых покрыта асфальтом, а другая (нижняя) покрыта слоистым песком. Нелепым кажется погружение на глубину более полуметра каменных мостовых (имеется в виду экономическая нецелесообразность позволять камням мостовой так запросто исчезать в земле, не воспользовавшись возможностью просто переложить данную мостовую).
Вот тут рисунки строительства собора, занимательные картинки скажу я Вам, смотрите ссылку, нажать ТУТ.
Не менее загадочен найденный недавно фундамент колоссальной конструкции, спрятанный под четырёхметровым слоем земли
Весной под большим напором воды в Питере отмывали набережную канала Грибоедова, и вот такие узоры проявились у дома №158.
Уважаемый ZigZag!
Я всю жизнь (а мне 58 лет) прожил в Ленинграде-Петербурге вблизи Петропавловской крепости и провел в ней значительное время. Крепостные наблюдения, а также некоторые другие городские факты постоянно не давали покоя и вызывали смутное ощущение недосказанности. Ну, например, в Зимний дворец входишь в подвал (гардероб), в Кунсткамеру – в подвал, то же самое и в Артиллерийский музей, и в Военно-морской (биржа), и в Зоологический (слева от биржи), и в институт Химии силикатов (справа от биржи), и во многие другие здания в центре. Везде аномально – посетитель входит через двери, спускается и попадает в подвал. Кто же так строит?
Потом в 70-х годах откопали Дворец Меншикова на Университетской набережной (позже и филфак), и эксурсоводы сразу стали объяснять – за два с лишним века здание ушло в землю. Смешно и с точки зрения инженерной геологии, и с точки зрения строительства – здание длиной в километр погружается в землю равномерно(?!?).
К «трехсотлетию» города откопали Инженерный замок (дворец Павла 1), при этом объяснили два метра вкопанного здания существованием рва с водой, который был засыпан – кем, когда и зачем никто не говорит.
Но самое интересное оказывается в Петропавловской крепости.
Петровская куртина с внешней стороны – от Меншикова бастиона до Государева бастиона с Петровскими воротами посередине – вросла в землю примерно на полтора метра,
так что вход в каземат внутри Государева бастиона оказался засыпан землей. Нам объясняют, что между Куртиной и равелином был ров с водой, впоследствии засыпанный (как и в случае с Инженерным замком). Но Петровская куртина вросла в землю на полтора-два метра и с внутренней стороны, на территории самой Крепости, где воды никогда не было!.
Вросли в землю и Невские ворота, предназначенные для выезда на Невскую перспективу
и даже Комендантское кладбище!
Откопанный фундамент с внешней стороны Зотова бастиона
демонстрирует следы реставрации – попытку создать второй фундамет выше основного. Что же получается? Либо клочок суши под названием Заячий остров сохранял свой уровень, а все крепостные строения (вместе с Комендантским кладбищем) равномерно погрузились в землю (за 200 лет!!), либо территория Крепости была занесена слоем песка и ила высотой полтора-два метра.
Но в этом случае, если нет никаких свидетельств такого события в Постпетровскую эпоху, то Крепость была засыпана до Петра 1 и ее возраст намного старше того, который нам преподносится.
И напоследок. В 2009 году с внешней стороны Меншикова бастиона (со стороны Кронверка) проводились раскопки (зачем и для чего никто не объяснял). Много писали и говорили о найденных при раскопках останках людей, которые приписали расстрелам 1917 года. Лично я сомневаюсь, чтобы рев.матросы копали для расстрелянных могилу глубиной почти два метра, но сейчас я хочу сказать о другом.
При раскопках были найдены артефакты, сваленные кучей у входа в Меншиков бастион.
Впоследствии эти артефакты бесследно исчезли с территории Крепости, но я успел их сфотографировать. Это гранитная ванна (что она делала в Крепости?)
и ряд мраморных обломков, среди которых скульптура – два стилизованных человечка держат или крест или дубину.
Для Крепости такие находки – явный диссонанс, но я не об этом. Что проще допустить – что эти артефакты медленно в течение веков погружались в «культурный» слой и никто не обращал на них внимания, или что гранитную ванну и прочее мгновенно занесло неким селевым потоком?
Вот, в принципе, и все. Остается добавить, что я попрошу Вас выложить данный материал (имеются ввиду фотографии) у себя на сайте – мне кажется, что он будет хорошим дополнением к Вашему рассказу.
Тут две фотографии, первая это ступени пирамиды в Мексике, занесённые песком, впоследствии откопанные археологами.
... и ступени в Петропавловской Крепости
Глубина приблизительно та же, тот же способ кладки и... много чего такого же. Выводы делайте сами. Самое главное песчаный нанос такой же.
С уважением, человек оставшийся инкогнито.
Получил по почте ещё парочку фотографий Невской куртины. Она соединяет Меншиков и Государев бастионы. Раньше тут ходили люди, возможно ездили повозки или конные всадники, но никто этого не помнит, все помнят только это:
Возможно раньше эти арки выглядели так
или так
...но имеем то, что имеем.
Вот мнение коренного питерца, геолога, историка, профессора, академика и очень уважаемого мною человека:
...факты таковы, что наш город был засыпан песчано-глинистой смесью (речной аллювий?), и если нет указаний на такое событие после 1703 года, значит событие случилось раньше. Не буду говорить когда и по какой причине (пусть фантазируют другие - Кадыкчанский, Лоренц и...), но спутать песчано-глинистую смесь с "культурным слоем" никак нельзя.
А вот это Дворец Меньшикова, сравните уровень улицы с уровнем откопанного здания.
С учётом подвального помещения настоящий фундамент этого здания находится на трёхметровый глубине, и что самое смешное, он выложен из идеально отшлифованных многотонных гранитных плит, предназначенных для внешней декоративной отделки здания, таких как эти.
Публикую ещё несколько писем жителей СПБ (без правок, как есть).
1е письмо.
"Я в восхищении от прочтения блога про загадки истории и про "откуда город?", в особенности. Я сам из Питера. Антуан меня зовут. Очень приятно. Хочу добавить пару моментов про Питер. В теме про допотопный Петербург, древнее название Питера не знаю, хочу подбросить вам пару идей.
Думаю, что мосты через Неву и все здешние речки, уже были до этого самого Петровского потопа.
На большой Неве уже были каменные арочные мосты. Охтинский, Литейный, Исаакиевский и т. д.
По бокам Иоановский, Тучков, Биржевой...
У некоторых мостов после многочисленных раскурочиваний и переделок по бокам еще остались каменно-арочные пролеты. Иоановский, Ушаков, Троцкий...
От старого Охтинского в дело пошли смотровые башни.
А вот Горсткин мост на Фонтанке - унылый новодел в чистом виде, для сравнения.
Еще был такой интересный мост через Таракановку. Место его нахождения не опознано. В инете гуляет одна единственная фотография. Думаю, что примерно так и выглядел Питер до новейшего "освоения".
Еще одна тема это Александровская колонна. Думаю, что она собрана из нескольких блоков. Такие мысли напрашиваются, если посмотреть на Баальбекские колонны. Блоков этих, возможно, три. Сами блоки, думаю, в свою очередь, собраны из блинов меньшего размера. Всё это покрыто снаружи "гранитным бетоном". Парочка финишных слоев.
Нет ли у вас, случайно, радиоуправляемого вертолетика с хорошим фотоаппаратом. Хорошо б облететь колонну и пофотографировать ее на предмет нахождения таких штук.
http://3.bp.blogspot.com/-HFa2s0wTfLA/Umeeb4Gr3HI/AAAAAAAAFCc/ofpOyeOl7iw/s1600/VtF6GLI3PTI.jpg
Или разглядеть швы.
Еще одно замечание. В вашем блоге не упомянут, или я невнимательно читал, тот факт, что Исаакиевский мост образует с Исаакиевским собором единое целое. И что сориентировано это на древний северный-южный полюс. Ведь не все же про это знают.
Про допотопные полюсы у вас не написано, что их как минимум два. Исаакий, Амфитеатор Помпейский, Теотиуакан... один вариант. Другой - Баальбек, Афинский Акрополь и Римский Капитолий...
Спасибо, что прочитали. Считаю вас и Льва Худого самыми продвинутыми в этой теме. Удачи и всего самого)".
2е письмо.
"Живу в СПБ, ранее занимался ремонтами полуподвалов (под офисы, магазины и т.п.), раньше не мог понять почему в исторической части города окна полуподвальных помещений первоначально имели размеры (высоту) как и на этажах выше, со временем их закладывали кирпичем. Старые специалисты строители объясняли тем, что окна были в каменных или кирпичных колодцах для лучшего освещения полуподвальных помещений, но со временем с появлением электричества необходимость в этом отпала и оконные проемы замуровывали и засыпали до уровня земли. У меня всегда к ним был вопрос по поводу гидроизоляции или просто отвода воды из этого колодца, на это они только пожимали плечами. В городе есть дома с такими колодцами но даже при наличие бетонной отмостки, гидроизоляции, асфальтового покрытия происходит постоянный залив помещений ( зимой заметает снегом до верха). Но что интересно, при проведении земляных работ перед замурованными окнами в старых зданиях ни колодцев ни остатков от них не находили".
Если верить истории, в 18 -19 веках появилось столько каменных загадок, что перед ними можно снять шляпу и часами стоять с широко открытыми глазами.
loading...
кто-нибудь скажет что-то вразумительное про эти открытия,которые с упорством сумашедшего появляются на ЯП через промежутки времени в течении лет.
loading...
Кто строил? Может ответ на вопрос в происхождении второго корня в “Петер-Бург”? Бург – нем. Burg (крепость). И почему то Екатерина 2 была немка. А может не она одна. И не один у нас город на “…бург”.