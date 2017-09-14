Древнейший город богов…и посвящен богу Юпитеру (Ю Питер,короче Питер)..город был приватизирован масонами.

В плане заимствования интересны не только статуи и памятники, а ещё и некоторые элементы строительных конструкций, рассмотрим здание под номером 35 на Большой Морской.

Огромный гранитный портал вместо дверного проёма кажется тут чуждым, он больше бы подошел к ступеням и колоннам Исаакиевского собора, там он смотрелся бы гармоничнее, но пристроили его тут. Либо спёрли вовремя, либо в проекте перестройки Исаакия ему места не нашлось. А вот двери в том же здании, которые вписались логично, технологично и удобно.



Замечательная статья с огромным количеством фото от автора

Утраченные строительные технологии Петербурга

Замечательная статья с огромным количеством фото от автора mylnikovdm

Рассмотрим нестыковки по датам строительства Исаакия.

Вид Исаакиевской площади от Сената. 1820 г.

Стоит собор! Ещё как СТОИТ!!!

А вот простая газетная вырезка

Присмотритесь к дате - 1817 г.

Официальная версия говорит: Первая колонна была установлена 20 марта 1828 года.

А фраза "Окончен в 1802 году вызывает удивление, правда? Или стоял собор?

Ещё парочка картинок для полноты, так сказать, фальсификации истории.

Надпись гласит: Торжественное возвращение Санкт-Петербургского ополчения на Исаакиевскую площадь. Гравюра очерком, раскрашенная от руки акварелью. 1815 г. Гравер И.А. Иванов. На что похож этот собор? ...и кому верить?

Неизвестный художник:

Вид на Адмиралтейство, старый Исаакиевский собор, Английскую набережную и здание Академии Наук на Васильевском острове, 1825 год.

Так как это понимать? В 1768 году был собор, а в 1825 на его месте церквушка, как поверить в то, что потом из этого собора построили вот это

Третий Исаакиевский собор, достроенный В. Бренна. Литография 1810-1830 гг.

С датами полный пипец. Либо художники врут не сговариваясь, либо историки что-то не договаривают?

Вид строящегося Исаакиевского собора в 1838 г. Литография с тоном. Ф. Бенуа, по оригиналу О. Монферрана.

Вид Исаакиевского собора в лесах. Раскрашенная литография с альбома О.Монферана, 1840 г.

(четырёх боковых башен нет в помине).

Вид со стороны Невы на Исаакиевский собор 1837-1839 год.

У Дюрана собор стоит, а у Монферана только строится.

И это при том, что альбом с рисунками уже был издан в Париже в 1839 году, значит рисунки сделаны раньше. Вот данные от "официальных" историков: альбом Андре Дюрана "Voyage pittoresque et archeologique en Russie", изданный в Париже в 1839 году, надолго определил для западной публики облик России, вот ссылка: Путешествие в Южную Россию и Крым. Живописное путешествие по России. 3 альбома.

Вот ещё один официальный документ, свидетельствующий о перестройке существующего храма.

Важно и то, что в своих записках Вигель характеризовал Монферрана только как хорошего рисовальщика, но не как архитектора...

Очень странным мне показался вот этот рисунок,

не дата на нём, а вид Иссаакия, его высота. Не думаю, что бы художника так занесло воображение, что-то тут не сростается.

Существует версия, что колонны Исаакиевского собора собраны из фрагментов, но пока не распилишь - не поймёшь. Монферан об этом точно ничего не знал.

Если в фотошопе поиграться с контрастом, можно рассмотреть перепады цвета камня.

Тут тоже...(только эта тема для отдельной статьи).

Вот несколько фотографий заплаток на колоннах, выводы делайте сами.

Заплатка в гранитном блоке.

Заплатка на самой колонне.

Скол на колонне, внутри больше похоже на цемент, интересно, да?

Но Монферан про это точно ничего не знал. Трещина в основании нескольких колонн Казанского собора, что это?



Вот ещё один шедевр камнерезного искусства.

Колонна в Исаакиевском соборе.

Вот такую стыковку, склейку, и полировку гранита вручную, считаю ювелирной и в наше время машинной обработки камня, а тогда всё бородатые мужики делали на глазок. Фото прислал любитель истории под псевдонимом ОтецЪ Сергiй.

Странно и то, что официальные историки всячески избегают говорить ещё об одном значимом памятнике - обелиске у Казанского собора.

Казанский собор со стороны Казанской улицы, 1810 г.

Полотно Федора Алексеева 1810 г.

Обелиск перед Казанским собором в Санкт Петербурге (полотно Федора Алексеева 1810 г.)

Возможно, ещё не согласована официальная версия предназначения обелисков? И сноса, разумеется. Историки до сих пор спорят в чём их функция. Да и с возрастом они тоже не определились.

Стеллы Аксума Тут ещё кое что об обелисках:

Удивляет ещё одно несоответствие - культурный слой.

Сейчас здание Исаакиевского собора имеет 3 ступеньки. Смотрим макет установки колонн, находящийся в самом храме, — 9 ступенек! 6 ушли под землю! 1,5 метра!

Но здания уходят в землю не потому что погружаются под своим весом, а потому что нарастает культурный слой.

Раскопки культурного слоя на Дворцовой площади дали очень интересный результат:

нижний слой – нижняя мостовая, дальше 1,5 метра культурного слоя в виде обычного грунта, верхний слой – верхняя мостовая, дальше уже современный щебень и асфальт.

Откуда на Дворцовой площади взялся слой грунта 1,5 метра? Получается, в результате какой-то катастрофы весь город занесло грязью, возможно наводнение. Или может быть культурный слой нарос сам, естественным образом, но тогда должна была пройти не одна сотня лет и Питер должен был бы оставаться безлюдным, так как в противном случае копившуюся грязь дворники с Дворцовой площади уж точно бы убирали.

Это фото 2002г. сделано на северо-западном углу Дворцовой площади. Красной стрелкой отмечена черная полоса, которую по TV объявили дневной поверхностью времен Екатерины. А как же быть с Зимним? Ведь исходя из проекта Растрелли он практически не погружался... От синей стрелки вверх начинается асфальтовый слой. Между стрелками видна слоистая структура песка. Ее нельзя признать напластованием культурного слоя, начиная с XVIII века, т.к. придется говорить о странном послойном однообразии цвета принесенной якобы грязи или пыли, а также опять о погружении Зимнего дворца, которого нет на рисунках.

Объяснением всего этого может послужить катастрофа, которая погрузила древний Зимний дворец в песок. Слоистость указывает на череду небольших катастроф или затоплений.

На данном фото 2002 г. отчетливо видно две мостовые, одна из которых покрыта асфальтом, а другая (нижняя) покрыта слоистым песком. Нелепым кажется погружение на глубину более полуметра каменных мостовых (имеется в виду экономическая нецелесообразность позволять камням мостовой так запросто исчезать в земле, не воспользовавшись возможностью просто переложить данную мостовую).

Вот тут рисунки строительства собора, занимательные картинки скажу я Вам, смотрите ссылку, нажать ТУТ.

Не менее загадочен найденный недавно фундамент колоссальной конструкции, спрятанный под четырёхметровым слоем земли

Весной под большим напором воды в Питере отмывали набережную канала Грибоедова, и вот такие узоры проявились у дома №158.

Город, который не могли построить. Занимательные наблюдения тут, просто нажмите ссылку:

Уважаемый ZigZag!

Я всю жизнь (а мне 58 лет) прожил в Ленинграде-Петербурге вблизи Петропавловской крепости и провел в ней значительное время. Крепостные наблюдения, а также некоторые другие городские факты постоянно не давали покоя и вызывали смутное ощущение недосказанности. Ну, например, в Зимний дворец входишь в подвал (гардероб), в Кунсткамеру – в подвал, то же самое и в Артиллерийский музей, и в Военно-морской (биржа), и в Зоологический (слева от биржи), и в институт Химии силикатов (справа от биржи), и во многие другие здания в центре. Везде аномально – посетитель входит через двери, спускается и попадает в подвал. Кто же так строит?

Потом в 70-х годах откопали Дворец Меншикова на Университетской набережной (позже и филфак), и эксурсоводы сразу стали объяснять – за два с лишним века здание ушло в землю. Смешно и с точки зрения инженерной геологии, и с точки зрения строительства – здание длиной в километр погружается в землю равномерно(?!?). К «трехсотлетию» города откопали Инженерный замок (дворец Павла 1), при этом объяснили два метра вкопанного здания существованием рва с водой, который был засыпан – кем, когда и зачем никто не говорит. Хотя судя по рисункам начала 19 века, с того времени он не просел ни на сантиметр . Но самое интересное оказывается в Петропавловской крепости. Петровская куртина с внешней стороны – от Меншикова бастиона до Государева бастиона с Петровскими воротами посередине – вросла в землю примерно на полтора метра, так что вход в каземат внутри Государева бастиона оказался засыпан землей. Нам объясняют, что между Куртиной и равелином был ров с водой, впоследствии засыпанный (как и в случае с Инженерным замком). Но Петровская куртина вросла в землю на полтора-два метра и с внутренней стороны, на территории самой Крепости, где воды никогда не было!.

Вросли в землю и Невские ворота, предназначенные для выезда на Невскую перспективу Официальная версия тут и даже Комендантское кладбище! Откопанный фундамент с внешней стороны Зотова бастиона демонстрирует следы реставрации – попытку создать второй фундамет выше основного. Что же получается? Либо клочок суши под названием Заячий остров сохранял свой уровень, а все крепостные строения (вместе с Комендантским кладбищем) равномерно погрузились в землю (за 200 лет!!), либо территория Крепости была занесена слоем песка и ила высотой полтора-два метра.

Но в этом случае, если нет никаких свидетельств такого события в Постпетровскую эпоху, то Крепость была засыпана до Петра 1 и ее возраст намного старше того, который нам преподносится.

И напоследок. В 2009 году с внешней стороны Меншикова бастиона (со стороны Кронверка) проводились раскопки (зачем и для чего никто не объяснял). Много писали и говорили о найденных при раскопках останках людей, которые приписали расстрелам 1917 года. Лично я сомневаюсь, чтобы рев.матросы копали для расстрелянных могилу глубиной почти два метра, но сейчас я хочу сказать о другом.

При раскопках были найдены артефакты, сваленные кучей у входа в Меншиков бастион. Впоследствии эти артефакты бесследно исчезли с территории Крепости, но я успел их сфотографировать. Это гранитная ванна (что она делала в Крепости?) и ряд мраморных обломков, среди которых скульптура – два стилизованных человечка держат или крест или дубину. Для Крепости такие находки – явный диссонанс, но я не об этом. Что проще допустить – что эти артефакты медленно в течение веков погружались в «культурный» слой и никто не обращал на них внимания, или что гранитную ванну и прочее мгновенно занесло неким селевым потоком?

Вот, в принципе, и все. Остается добавить, что я попрошу Вас выложить данный материал (имеются ввиду фотографии) у себя на сайте – мне кажется, что он будет хорошим дополнением к Вашему рассказу.

Тут две фотографии, первая это ступени пирамиды в Мексике, занесённые песком, впоследствии откопанные археологами.

... и ступени в Петропавловской Крепости

Глубина приблизительно та же, тот же способ кладки и... много чего такого же. Выводы делайте сами. Самое главное песчаный нанос такой же.

