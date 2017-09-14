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Брюсселю нужна Россия, а не Украина

18:43. 14 сентября 2017 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:

an-es

Россия настолько громко заявила о себе на мировой арене, что проснулись все: Америка с ее претензиями на лидерство, Евросоюз со своими сомнительными ценностями и «околороссийские» государства в Восточной Европе, погрязшие в амбициях и интригах. Украина долго убеждала себя, что путь ее лежит в ЕС, но австралийский эксперт по глобализации Ник Бисли развеял ее фантазии. Незалежной не светит Евросоюз...

После евромайдана и захвата власти оппозицией Украина показала себя с наихудшей стороны. Доставила много проблем, но в то же время позволила России проявить себя и показать Западу, кто из них имеет серьезное влияние на европейские дела, а кто просто пустышка. Итог: Россия «больше Европа», чем Незалежная, причем как политически, так и экономически.

Европейские страны уже устали терпеть убытки из-за санкционной войны с Россией. Германия потеряла около 30 млрд. долларов, а ведь эта страна является движущей силой Евросоюза. В целом же экономика ЕС несет убытки в размере 3,2 млрд. долларов ежемесячно. Российская экономика, в свою очередь, потеряла за три года 55 млрд. долларов. Подсчет не в пользу Брюсселя. Запланированного результата санкции не достигли, одни убытки.

Россия смогла адаптироваться к санкциям, чему способствовало наличие многообразных природных ресурсов, высококвалифицированное население и многочисленные торговые партнеры. Европе объединение в Союз не сильно помогает в этом плане. Экономика ЕС находится в тяжелом состоянии, по мнению эксперта. Но Брюссель пока придерживается санкционной политики, несмотря на протесты его членов, требующих отменить ограничения. «Заслуга» за их сохранение в силе принадлежит Франции и Германии.

Ник Бисли считает, что в ближайшем будущем некоторые страны просто начнут игнорировать условия Брюсселя, не желая терпеть убытки. Скорее Россия станет членом экономического блока, чем Украина войдет в Евросоюз. Незалежная хороша только в одном качестве: страна-рынок.

Если же санкционная война продолжится, то экономические потери России и ЕС могут достичь 155 млрд. долларов США. Кому это выгодно, кроме Вашингтона? В Белом доме осознают, что Европа приносит в жертву собственные экономики, но что поделать? Россию нужно наказать. Да и американские ТНК будут рады подмять под себя европейские рынки.

Не секрет, что система власти в Штатах - это классическая олигархия, существующая в таком виде с момента основания американского государства. Отцы-основатели США являются типичными главами крупнейших американских корпораций и бизнес-групп, разве не так? Ничего не изменилось с тех пор, только добавилось больше демагогии в риторике Белого дома. Такого мнения придерживаются и ведущие американские политологи Йозеф Шумпетер и Стивен Коэн.

При таком положении дел становится ясно: Россия необходима Европе, но американцы сделают все, чтобы рассорить наши страны. Для тех, кто мечтает о возвращении былой независимости, США найдут действенную удавку.

Метки: аналитика / экономика, антироссийские санкции, новости / россия / евросоюз
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