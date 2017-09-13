Ярость Солнца

Александр Чижевский родился в 1897 году в семье генерала артиллерии. Вся его научная деятельность была связана с тем, что называлось тогда «биологической физикой и космической биологией». Сегодня имя Чижевского многим знакомо благодаря бытовому ионизатору воздуха — «люстре», названной в его честь. К сожалению куда меньшей известностью пользуется его учение о связи между циклами солнечной активности и общественно-политической активностью человечества , изложенного им в работе «Физические факторы исторического процесса», написанной в Калуге в 1924 году.

Вопрос не такой «медицинский», как может показаться на первый взгляд. Понять, что в нём социального и политического – нам поможет учение русского учёного Александра Леонидовича Чижевского .

На данный момент ученые и специалисты в области космических исследований пристально следят за возможными повторными волнениями на поверхности солнца. Рассказывают и о намерениях службы МЧС отправить в космос специальный спутник, отслуживающий возможные аномальные явления.

У большей части человечества может быть нарушен сон, люди, склонные реагировать на погодные изменения, станут жертвами Солнечной атаки в первую очередь. Эксперты также отмечают, что многие почувствуют частые головные боли, головокружение и снижение активности.

7 сентября ученые рассказали, чем обернется мощнейшая вспышка на Солнце для жителей Земли. Ведь состоялась самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце, которая, ко всему прочему, произошла еще и со стороны Земли, несет угрозы безопасности населению «зеленой» планеты. По мнению специалистов, в ближайшее время могут начаться сильные магнитные бури, которые скажут на здоровье и благополучии жителей третьей планеты.

В этой книге Чижевский писал: «Есть некоторая внеземная сила, воздействующая извне на развитие событий в человеческих сообществах. Одновременность колебаний солнечной и человеческой деятельности служат лучшим указанием на эту силу».

Непосредственным толчком к размышлениям Чижевского стало наблюдение за появлением больших пятен на Солнце, проделанное в 1915 году. Учёный обратил внимание на странное совпадение между появлением этих пятен на светиле и немедленным усилением военных действий на многих фронтах. Чуть позже, уже в 1917-18 г.г., Чижевский обнаружил, что февральскому и октябрьскому переворотам в России, а также революциям в Германии и Австрии предшествовали необычайно мощные подъёмы пятнообразовательного процесса на Солнце.

Как известно, т.н. солнечные пятна, наблюдаемые на поверхности светила, есть зоны с относительно низкой температурой. Эти пятна являются точками выхода сильных магнитных полей. Количество таких пятнен является одним из главных факторов, характеризующих солнечную активность. Активность Солнца претерпевает четыре этапа: 1) период минимума, 2) период увеличения активности, 3) период максимума и 4) период деградации (спада).

Полный цикл, заключающий в себе один максимум, один минимум и переходные этапы, занимает промежуток времени от 7 до 16 лет. Однако обычно используют среднеарифметическое значение длительности цикла, равную примерно 11 лет. Вопрос о причине возникновения пятен на Солнце и таком явлении, как солнечный ветер — выброс вещества с поверхности солнца в космос, — интересен сам по себе, но его детализация уведёт нас в сторону от рассмотрения идей Чижевского. Просто примем как факт, что изменение магнитной активности Солнца влияет на все планеты Солнечной системы, включая Землю, вызывая, например, такие явления, как магнитные бури, полярные сияния, перистые облака, оптические эффекты в атмосфере, колебания атмосферного электричества, грозы и др.

Однако этими явлениями влияние Солнца не ограничивается. Как писал Чижевский: «быстрые эпизодические увеличения активности Солнца могут вызвать резкие изменения в состоянии психики человечества и резко изменить его поведение… Имеется полное основание признать, что между периодическою деятельностью Солнца и общественной деятельностью человечества существует прямое соотношение».

Свои выводы Александр Леонидович Чижевский сделал на основании данных, которые ему предоставили обсерватории Mount Willson Solar Observatory, Eidgenossische Sternwarte в Цюрихе, Королевская обсервтория в Гринвиче; Steward Observatory в Аризоне и ряд других. Наблюдения за Солнцем ведутся с 1610 года, со времени открытия солнечных пятен Галилеем, что дало русскому учёному точные данные о солнечной активности за четыре века. По этим данным Чижевский с допустимой погрешностью построил таблицу солнечной активности всего периода человеческой истории. На эту таблицу он наложил важнейшие события истории человечества во всех регионах мира. В итоге выявил закономерность распределения исторических событий в рамках 11-летнего цикла солнечной активности.

Свою теорию периодических изменений поведения организованных масс, одновременных с периодическими изменениями в деятельности Солнца, Чижевский назвал — историометрия (измерение исторического времени посредством физических единиц). За первую и основную измерительную единицу отсчёта исторического времени Чижевский принял один цикл солнцедеятельности, равный в среднем 11 годам. Эту единицу отсчёта исторического времени он назвал историометрическим циклом.

Далее каждый исторический цикл, синхронный солнечному циклу, Чижевский разделил на четыре периода. Его статистические выкладки показали, что первый период — период минимальной возбудимости, длится 3 года; второй период — нарастание, 2 года; третий — максимальной возбудимости — 3 года, и последний (период затухания) равняет 3 годам. Плотность событий в периодах, согласно Чижевскому, распределяется следующим образом:

в 1-м периоде цикла (3 года) начинаются 5% всех исторических событий;

во 2-м (2 года) — 20%;

в 3-м (3 года) — 60%;

в 4-м (3 года) — 15%.

Не обошёл стороной Чижевский и вопросы, связанные с тем, что разные участки земной поверхности не в равной пропорции получают солнечную энергию. В частности, они писал: «Низшие же нецивилизованные племена и по сие время обитают либо в экваториальных, либо в полярных странах. Действительно, влияние географической широты в истории сказывается заметно. Так например, цивилизованные и многолюдные города лежат между двумя крайними изотермическими линиями в +16 и +4. На главной оси климатического и цивилизованного пояса с изотермой в +10 лежат Чикаго, Нью-Иорк, Филадельфия, Лондон, Вена, Одесса, Пекин… Таким образом, среднему количеству лучистой энергии Солнца соответствует высшая раса и высшая культура; минимуму и максимуму сопутствует низшая раса и низшая культура».

То есть с точки зрения Чижевского, на развитие цивилизации в одинаковой степени пагубно влияет и чрезмерное, и пониженное количество солнечной энергии. По нынешним временам эти идеи в толерантном мире были бы заклеймены, как реакционные, поскольку Чижевский не только постулирует наличие высших и низших рас и культур, но ещё даёт этому научное обоснование. Впрочем, Чижевский опирается в том числе и на точку зрения таких учёных, как Ломброзо, француза Морэ и других. Например, английский экономист Джевонс (W.S. Jevons, 1835-1882), на которого ссылается Чижевский, в своём труде «Commercial Crises and Sunspots» изложил собственную теорию о связи между промышленными кризисами и периодическим ходом солнцедеятельности.

Чижевский дал характеристику четырёх периодов открытых им всеобщих циклов исторических событий, которые в каждом столетии повторяются ровно 9 раз.

Чижевский считал, что первый период 11-летнего цикла (минимальной возбудимости) характеризуется разрозненностью и индифферентизмом масс к вопросам политическим и военным, миролюбивым настроением масс, уступчивостью, терпимостью и т. д. Изучая исторические события, Чижевский установил, что в первом периоде чаще всего заключаются мирные договора; подписываются акции капитуляции; народы подвергаются оккупации; максимально сокращается парламентаризм и усиливается единовластие или правление немногих.

Начало второго периода историометрического цикла (период нарастания возбудимости) характеризуется значительно большим подъёмом возбуждения масс. Единения масс ещё нет; только мало-помалу начинают вновь организовываться распавшиеся к периоду минимальной возбудимости партии и группы, намечаются вожди, определяются программы. Сила внушения снова проявляется на массах: государственные деятели, полководцы, ораторы, пресса восстанавливают своё значение. Вопросы — политические и военные — начинают превалировать в общественной жизни и постепенно обостряются.

Вскоре, через год, два, а иногда и меньше, берёт вверх единодушное требование масс, направленное на решение тех или иных вопросов. В течение второго периода следует различать три главных фазы в порядке постепенного их развития: 1) возникновение в массах идей; 2) группировка идей и 3) выявление одной основной идеи (поглощающей многие групповые идеи).

Третий период историометрического цикла (период максимальной возбудимости) — главный этап развития каждого цикла, разрешающий всемирно- исторические проблемы человечества и основополагающий новые исторические эпохи. Как пишет Чижевский, этот период «побуждает человечество к величайшим безумствам и величайшим благодеяниям: он воплощает идеи в жизнь путём пролития крови и лязга железа».

В третий период отчётливо выделяются следующие факторы:

возбуждающее действие на массы народных вождей, полководцев, и т.д.;

возбуждающее действие настроений и идей, обращающихся в массах;

быстрота возбудимости от единства психического центра;

размер территориального обхвата массовым движением.

Дадим снова слово Чижевскому: «Никогда влияние вождей, полководцев не достигает такой огромной силы, как в период максимального напряжения пятнообразовательной деятельности Солнца. В этот период иногда бывает достаточно одного вовремя сказанного слова или одного жеста, чтобы двинуть целые армии и народные массы. Не менее важное значение имеют идеи, обращающиеся в массах к периоду максимальной возбудимости. В этом случае влияние изустной агитации, а также прессы может приобрести решающее значение на исход того или иного политического или военного движения. В период максимальной возбудимости иногда бывает достаточно малейшего повода, чтобы массы воспламенились, подняли восстание или двинулись на войну. Даже один слух, пущенный в обращение массам, может повлечь всеобщее волнение и мятеж».

Период максимальной возбудимости способствует:

объединению масс;

выдвижению вождей, полководцев, государственных деятелей;

торжеству идей, поддержанных массами;

максимальному развитию парламентаризма;

демократическим и социальным реформам;

народовластию и ограничению единовластия;

восстаниям и смутам, бунтам, мятежам, революциям;

войнам, походам, экспедициям;

эмиграциям, переселениям, гонениям и др. вспышкам массовой деятельности человека.

Наконец четвёртый период историометрического цикла (период падения возбудимости) в историко-психологическом отношении не может изобиловать крупными событиями, но, обычно, в этом периоде завершаются те из них, которые возникли ранее. В целом, это период общего спада напряжения.

Вот таковы, вкратце, воззрения Александра Леонидовича Чижевского на роль Солнца в событиях человеческой истории. Разумеется, было бы значительным упрощением утверждать, что всё в человеческой жизни подчиняется этим 11-летним циклам и может быть сведено к элементарным алгебраическим формулам.

Сам Чижевский по этому поводу писал: «Теория физических основ исторического процесса позволяет констатировать факт наличия известного рода ритма в психической деятельности всего человечества и периодических колебаний в ходе всемирно-исторического процесса, как выражения этого ритма», но — «было бы совершенно ошибочно предполагать, что периодическая деятельность Солнца является основною причиною тех или иных исторических событий.



Всякое такое событие есть динамическая реакция человеческих масс от всех действующих на них политических и экономических, а равно и естественных раздражителей, изменяющих их поведение и обусловливающих собою интеллектуальное и социальное развитие человечества».

Упрощая мысль Чижевского можно сказать, что активность Солнца не может провоцировать те или иные социальные процессы на пустом месте. Однако же в том случае, если в данном регионе имеются предпосылки социального недовольства, то скорее всего в третьей фазе цикла начнутся массовые социальные движения, ярость которых достигнет апогея в пик солнечной активности. В этой связи интересно посмотреть, в какой фазе «циклов Чижевского» произошли события декабря 2010 года.

В своей работе Чижевский приводил графики активности Солнца и социальной активности человечества. Из этих графиков, в частности, было заметно совпадения подъёмов в пятнообразовании и вспышек революционной деятельности народных масс России за период с 1 октября 1905 г. по 1 апреля 1906 г. (митинги и забастовки; бомбы и покушения; немедленные репрессии). Примем эту дату за отправную точку наших упрощённых расчётов. Будем иметь в виду, что в соответствии с логикой Чижевского — это третий период историометрического цикла (наибольшая возбудимость).

Спустя 11 лет произошёл, как мы знаем, Октябрьский переворот и началась Гражданская война. Опуская рассмотрение всех точек через каждые 11 лет, упомянем кратко, что на эти 11-летние интервалы (если считать от период 1905-1906 г.г) приходится начало Второй мировой войны (1939 г.), а также драматические события в Москве в конце 1993 года. Последней такой точкой стал 2005 год.

Ну а что нам говорит наблюдение за Солнцем?

В 2009 году учёные отметили почти полное исчезновение пятен на поверхности Солнца. Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев сообщал, что «На Солнце вот уже практически два месяца нет пятен (такое учёные фиксируют впервые с 1913 года!), — если не считать кратковременных появлений крошечных пятнышек 23 июля и 4 сентября». Правда 14 июня и 5 июля на Солнце были зафиксированы мощные вспышки, но затем светило снова «уснуло».

К концу сентября 2009 года ситуация на Солнце изменилась. Несмотря на затишье, необъяснимо в три раза возросла сила солнечного ветра. На солнце неожиданно появились признаки солнечной активности, и, начиная с 24 сентября, Солнце словно пошло на штурм, пытаясь вырваться из апатии спада активности. На Солнце неожиданно появились признаки роста активности. Спутники GOES зарегистрировали поток рентгеновского излучения Солнца, который усиливался.

Далее наше дневное светило начало «набирать обороты» и пошло в разгон. 9 февраля 2010 г. на Солнце за сутки произошли сразу 22 крупные вспышки. Так часто звезда не вспыхивала с января 2005 года. Всего с 5 по 16 февраля на Солнце произошло более полусотни вспышек.

Начало грандиозного извержения вулкана Эйяфьядлайёкюдль в Исландии аналитики связывали с чем угодно, но только не с неожиданным резким всплеском солнечной активности. Конечно, данных о том, что эти два события связаны, не имеется, но факт есть факт — сейсмическая активность в районе вулкана Эйяфьядлайёкюдль началась с конца 2009 года, то есть тогда, когда Солнце «проснулось». В феврале — то есть после «пулемётной очереди» вспышек на Солнце, — учёные зафиксировали в районе ледника на вулкане перемещение земной коры на 3 см, после чего сейсмическая активность продолжала увеличиваться и достигла максимума 3-5 марта. Случайное совпадение?

Далее события развивались в том же ключе: несмотря на то, что на Земле творились явные погодные аномалии, почему-то никто не желал их связывать с тем, что Солнце «проснулось», причём очень резко…

+++

Можно конечно отмахнуться от теории Чижевского, как от исторического курьёза. Людям вообще свойственно искать ответы на различные вопросы где угодно, только не там, где эти ответы находятся. Мы ни на чём не настаиваем. Мы просто хотели лишний раз напомнить о теории, появившейся в начале XX века, которая прекрасно объясняет события, которые отстоят от времени рождения теории на век.

В своей книге Чижевский писал: «Государственная власть должна знать о состоянии Солнца в любой данный момент. Перед тем, как вынести то или иное решение правительству необходимо справиться о состоянии светила: светел, чист ли его лик или омрачён пятнами? Солнце — великий военно-политический показатель: его показания безошибочны и универсальны. Поэтому государственная власть должна равняться по его стрелкам».

Прислушается ли государственная власть к словам этого человека?

Как говорил Чижевский, пики солнечной активности ничем не грозят тем государствам, в которых нет социальных противоречий или, во всяком случае, они недостаточно высоки. Но горе тем обществам, социальное недовольство в которых превосходит определённый порог в момент пика солнечной активности или периода, который Чижевский назвал периодом максимальной возбудимости.

Закончить хочется словами Александра Леонидовича Чижевского, которые не внушают слишком большого оптимизма: «Солнце не принуждает нас делать то-то и то-то, но оно заставляет нас делать что-нибудь. Но человечество идёт по линии наименьшего сопротивления и погружает себя в океаны собственной крови».





Дм. Николаев

***





Источник.