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В России предлагают поднять цены на сигареты до европейского уровня

20:52. 13 сентября 2017 Просмотров - 231 3 коммент. Опубликовал:

В России предлагают поднять цены на сигареты до европейского уровня

Евразийская антитабачная коалиция выступила с предложением поднять стоимость сигарет до уровня цен в Европе. Свою просьбу она озвучила премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Если ее удовлетворят, то пачка сигарет в нашей стране будет стоить не менее 150 рублей.

Сделать это хотят из-за того, что в ближайшие годы может снизится темп роста акцизов на табак, и, следовательно, сигареты станут доступны большему числу людей. Это, по мнению экспертов, приведет к эпидемии табакокурения, росту заболеваемости и смертности. Специалисты видят лишь один выход — поднять акцизы (чтобы табак стоил дороже и был доступен не всем).

Как сообщает «Российская газета», новые ставки акцизов на табак будут рассматривать 15 сентября.

Ранее «СП» сообщала, что стоимость табачной продукции в России вырастет на 15 процентов. Рост цен спровоцирует внедрение новой системы контроля за оборотом сигарет на рынке. В настоящее время ищут варианты технического решение этого вопроса.

В России предлагают поднять цены на сигареты до европейского уровня

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Глава ФАС перенес отмену внутреннего роуминга

Федеральная антимонопольная служба России намерена до конца года урегулировать вопрос с внутрисетевым роумингом. Об этом заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.
«Мы хотим в этом году закончить всю эту историю, иначе мы примем самые жесткие санкции, какие есть в нашем распоряжении», — сказал он, отметив, что самая суровая санкция — это штраф от 1 до 15 процентов годового оборота компании.
Артемьев добавил, что окончательная отмена роуминга ожидается в 2018 году, информирует НСН.

В июле ФАС направила в адрес операторов мобильной связи предписание, согласно которому они должны были отменить роуминг внутри страны, поскольку его наличие не обусловлено никакими экономическими или технологическими факторами. В конце июля ФАС возбудила дело в отношении операторов «большой четверки».
http://svpressa.ru/economy/news/181048/?cban=1

Источник: nnm.me

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3 коммент.»

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    Владислав 13 сентября 2017 в 21:29 Ссылка Пометить
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    Пользуясь этой логикой, предлагаю увеличить плату за проезд в общественном транспорте, чтобы люди меньше заражались во время инфекций. Если в подъездах установить платные турникеты, то люди будут меньше простужаться на улице. На все вредные продукты: сахар, жиры, крахмалы и т.д. увеличить цены. Для ликвидации самолечения сделать лекарства недоступными по цене абсолютно. Повысить цены на режущие и колющие предметы и на мороженое, будет меньше травм и ангин. Организовать безопасные платные переходы через дороги и поднять срочно цены на бензин. Надоело придумывать за бесплатно.

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