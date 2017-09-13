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Ученые показали как выглядит алкоголь под микроскопом

09:03. 13 сентября 2017 Просмотров - 1,064 9 коммент. Опубликовал:
Z6_C0IKrwzQ

Компания Bevshots выпустила серию снимков, на которых представлены популярные алкогольные напитки под микроскопом, которые были сняты в химической лаборатории университета штата Флорида.

Создание таких снимков – достаточно сложный процесс.

Для этого капля спиртного, нанесенная на специальный слайд, должна полностью высохнуть в особом герметичном контейнере.

Весь процесс может занять до трех месяцев и включать в себя множество пробных кадров.


На цвета и формы "алкогольных картин" непосредственное влияние имеет содержание напитка.

В некоторых из них могут быть частицы фруктов, содержащих лимонную кислоту и сложные сахара, которые и находили свое отражение на снимках.

Сухой мартини
Z6_C0IKrwzQ

Скотч
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Текила
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Водка
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Виски
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Вино Шабли
Z6_C0IKrwzQ

Шампанское
Z6_C0IKrwzQ

Дайкири
Z6_C0IKrwzQ

Маргарита
311918

Розе
311918

Саке
311918

Пина колада
311918

Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: алкоголь, учёные, фото
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9 коммент.»

  • 3176 2373
    Walentin 13 сентября 2017 в 10:18 Ссылка Пометить
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    Дьявольски красиво.

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  • 223 155
    Валерий 13 сентября 2017 в 12:35 Ссылка Пометить
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    Ужасно захотелось бухнуть ))))

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  • 5773 4433
    Павел 13 сентября 2017 в 12:42 Ссылка Пометить
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    С лиофильной сушкой да в поляризационном микроскопе таких снимков можно наклепать за один день сотню.

    Но даже не в этом дело. Деньги налогоплательщиков тратятся на всякую галиматью. Учёные превращаются в проходимцев.

    Сам учёный – знаю что говорю:)

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  • 70 46
    ВАЛЕРИЙ 13 сентября 2017 в 16:42 Ссылка Пометить
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    Представляю фантастическую картину- “Кровавая Мэри” под микроскопом. Уверен: во сне увидишь- не проснешься. А если под микроскоп еще бомбу червивки засунуть… Или первач с куриным пометом…

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  • 287 166
    Облико Морале 13 сентября 2017 в 16:53 Ссылка Пометить
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    Какой андроид писал статью? Дал бы в сравнение пару фоток воды структурированной под микроскопом!

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  • 124 102
    Yglov 13 сентября 2017 в 18:37 Ссылка Пометить
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    Теперь мы можем определять, какой напиток употреблял художник абстракционист при создании им шедевра.

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  • 15 11
    Юрий Чалый 13 сентября 2017 в 18:52 Ссылка Пометить
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    Детишки с калейдоскопом добрались до фотоаппарата или чем бы дитя не тешилось, лишь бы своих не делало.

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  • 690 466
    Oleg 13 сентября 2017 в 19:18 Ссылка Пометить
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    Нужно было не эти снимки делать, а показать склеивание эритроцитов в крови под воздействием этих марок алкоголя:
    https://alkotraz.ru/wp-content/uploads/2017/02/1-41.jpg

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