Ученые показали как выглядит алкоголь под микроскопом
09:03. 13 сентября 2017 Просмотров - 1,064 9 коммент. Опубликовал: brahman
Компания Bevshots выпустила серию снимков, на которых представлены популярные алкогольные напитки под микроскопом, которые были сняты в химической лаборатории университета штата Флорида.
Создание таких снимков – достаточно сложный процесс.
Для этого капля спиртного, нанесенная на специальный слайд, должна полностью высохнуть в особом герметичном контейнере.
Весь процесс может занять до трех месяцев и включать в себя множество пробных кадров.
На цвета и формы "алкогольных картин" непосредственное влияние имеет содержание напитка.
В некоторых из них могут быть частицы фруктов, содержащих лимонную кислоту и сложные сахара, которые и находили свое отражение на снимках.
Сухой мартини
Скотч
Текила
Водка
Виски
Вино Шабли
Шампанское
Дайкири
Маргарита
Розе
Саке
Пина колада
Источник
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Дьявольски красиво.
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Ужасно захотелось бухнуть ))))
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С лиофильной сушкой да в поляризационном микроскопе таких снимков можно наклепать за один день сотню.
Но даже не в этом дело. Деньги налогоплательщиков тратятся на всякую галиматью. Учёные превращаются в проходимцев.
Сам учёный – знаю что говорю:)
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Есть исследования, почему меняется звук при помешивании ложкой в чашке кофе.
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Представляю фантастическую картину- “Кровавая Мэри” под микроскопом. Уверен: во сне увидишь- не проснешься. А если под микроскоп еще бомбу червивки засунуть… Или первач с куриным пометом…
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Какой андроид писал статью? Дал бы в сравнение пару фоток воды структурированной под микроскопом!
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Теперь мы можем определять, какой напиток употреблял художник абстракционист при создании им шедевра.
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Детишки с калейдоскопом добрались до фотоаппарата или чем бы дитя не тешилось, лишь бы своих не делало.
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Нужно было не эти снимки делать, а показать склеивание эритроцитов в крови под воздействием этих марок алкоголя:
https://alkotraz.ru/wp-content/uploads/2017/02/1-41.jpg