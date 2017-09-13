Ученые показали как выглядит алкоголь под микроскопом

Компания Bevshots выпустила серию снимков, на которых представлены популярные алкогольные напитки под микроскопом, которые были сняты в химической лаборатории университета штата Флорида.Создание таких снимков – достаточно сложный процесс.Для этого капля спиртного, нанесенная на специальный слайд, должна полностью высохнуть в особом герметичном контейнере.Весь процесс может занять до трех месяцев и включать в себя множество пробных кадров.На цвета и формы "алкогольных картин" непосредственное влияние имеет содержание напитка.В некоторых из них могут быть частицы фруктов, содержащих лимонную кислоту и сложные сахара, которые и находили свое отражение на снимках.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com