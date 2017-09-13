Тандем очернителей

В политике не бывает случайностей. Совпадения тут не случаются, а чудес практически не бывает. И если одновременно происходит несколько событий, направленных в одно и тоже русло, то это показывает тенденцию. Направление.

Или цель.

Группа уже исключенных из партии шантажистов осуществила массовую рассылку видео с «компроматом», который я так «боюсь», что даже разместил у себя на сайте, в ночь с 10 на 11 сентября.

Вот он:

Во главе группы, пытающейся внести раскол в партию В.Ю. Шеренко, не член партии, хоть об этом и заявляет, который вдруг решил начать писать ролики.

Вот его ролик, который был выпущен вчера:

На чем основана манипуляция и попытка очернения?

Знаете, есть такой анекдот: человека спрашивают «вы уже перестали пить коньяк по утрам»? Что ответить на такой вопрос совершенная загадка. Если сказать «я не пью коньяк по утрам», вроде бы согласился с тем, что пьешь его по вечерам, или даже за обедом. Если говоришь, что перестал, выходит, что раньше пил крепкий алкоголь с самого утра. Говоришь «я не пью коньяк», получается, что по утрам пьешь другие алкогольные напитки. Короче – не вопрос, а сплошная манипуляция.

Так и здесь. Собирались средства для вдов и сирот Донбасса. 2 681 856 рублей уже туда доставлены. В материалах разосланных очернителями-шантажистами можно прочесть, что получено было для доставки 2 306 891, 60 руб. (хотя расписок никаких нет). Какие тут вопросы могут быть «про хищение»? Еще раз: получен рубль, отвезен рубль двадцать. Какое хищение?

Когда все так очевидно, то понятно, что целью является попытка компрометации, а не «борьба за истину» и не жалость к детям Донбасса. Ведь в итоге, эта группа странных шантажистов, задающих странные вопросы, обвиняющих в хищении … сами не отдают средства, не дают отчет о полной собранной сумме и закрывают счет, куда собирались пожертвования.

А Алексей Погодин, как у вас там с совестью?

Но это только часть картины.

2. 7 сентября на Книжной ярмарке уже другая организованная группа попыталась провести провокацию несколько иного толка, но с такими же очернительскими целями. Что они сделали? Испортили книгу – на большее ума не хватило. Не хватило образования и на прилично написанный текст.

«Акция общественного проекта по декоммунизации России против одного из самых одиозных пропагандистов сталинизма нашего времени Николая Старикова, который оправдывает стратоцид нашего народа, не гнушается никакой ложью и подлогами, попирая прах миллионов невинных жертв сталинского террора. Будем признательны за распространение этого ролика. Это была только репетиция, впереди у нас куда более серьезные и масштабные акции, которые мы сможем осуществить с Вашей помощью».

Подошли во время автограф-сессии, пихнули книгу. Она была отложена в сторону. Все.

При этом сняли красивый ролик.

Какова цель? Та же самая — дискредитация и очернение. Методы чуть иные, но не менее абсурдные. Кто организатор – тоже мужчина с черными волосами и темной бородой. Дмитрий Энтео. Известный провокатор, устраивавший дебоши в театрах и музеях и явно отрабатывающий заказы. Заказуха, короче.

3. Только вышел ролик первой «группы очернения», как его тут же подхватывает вторая.

Моментально распространяют ролик с помощью ботов. Название то громкое, а суть с цифрами ТАМ НЕ НАПИСАНА. Да и вообще суть ситуации не написана: громкий заголовок для эмоций и нагона просмотров. И тут же готовят текст в своей стилистике

«Ближайшие соратники красного опарыша Николая Старикова, из аппарата его партии ПВО обвинили его в воровстве средств, которые они собирали на «помощь сиротам и вдовам Донбасса». Здесь он нелепо пытается оправдаться»

4. Ну, что тут удивляться. Работа в команде: одни субстанцию набрасывают, другие вентилятор крутят. Одно дело делают. В одной команде работают. Даже если этого не понимают.

5. А вот те, кто не замешан в этой истории попытки очернения и шантажа, те все прекрасно понимают. Кто, зачем. Кто прав, кто неправ.

Просто почитайте комментарии, которые пишут ко всем роликам простые, честные и умные граждане страны.

В завершение материала ещё раз хочу подчеркнуть. Если вас стараются накачивать эмоциями, то значит, вами хотят манипулировать.

Возникшее вдруг желание совсем разных с виду группировок одинаково рьяно пытающихся очернить чью-то репутацию, говорит об одном: есть заказ. Поскольку речь идет о политике, значит заказ политический. Что удивляться – начинается президентская гонка.

Если партия, поддерживающая президента Путина, вдруг неожиданно начнет его жестко критиковать, писать статьи типа «Узурпация власти», ослабит ли это его позиции? Безусловно. Если во главе этого разворота будет тот, кто имеет пусть небольшой, но вес и авторитет в патриотической среде, это даст возможность замаскировать «разворот» партийного корабля в сторону удара по Путину. Большинство «пассажиров» не успеет ничего понять и скорее всего что-то предпринять, если захваченная шантажистами партия выступит против национального лидера.

Но руководство ПВО не боится открыто заявить о планах шантажистов. И тогда начинается атака со всех сторон. Планы меняются, теперь уже надо не захаватить ( не получилось ведь!), а просто угробить, очернить. Ведь если одна из патриотических партий в ходе искусственно созданного кризиса «из ничего» распадется или ослабится, то антипутинским силам это только на руку.

И поскольку очернения не получается, (что видно и по реакции партийцев и по реакции простых граждан), то крутить вентилятор начинает уже «третья сила». К якобы «честным партийцам» и экстремистам–антикоммунистам, добавляются русские националисты из запрещенного в России ресурса «Спутник и погром».

С удовольствием размещающие громкий заголовок, на пустом месте.

Спросите себя: почему шантажисты не подают в правоохранительные органы заявление, если у них есть «доказательства» хищений? Берегут партию? Сор не хотят выносить? И размещают ролики в интернете, которые тут же подхватываются другими очернителями?

И все это, конечно, же, совершенно случайно…

Источник: nstarikov.ru