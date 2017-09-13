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Сводки от ополчения Новороссии 13 сентября 2017

08:55. 13 сентября 2017 Просмотров - 474 Нет комментариев Опубликовал:

Сын украинского зампрокурора, задержанный на позициях ЛНР дал интервью

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Сотрудники МГБ передали украинской стороне сына заместителя прокурора Лисичанска

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Пьяный сын прокурора оккупированного Лисичанска забрел в ЛНР

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В ЛНР задержан провокатор, действовавший по заданию СБУ

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По данным разведки ДНР, ВСУ продолжает сосредотачивать тяжелое вооружение – Басурин

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Марочко о взаимодействии НМ ЛНР с миссией ОБСЕ

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ВСУ обстреляли 15 населенных пунктов ДНР

ВСУ обстреляли 15 населенных пунктов ДНР | Русская весна

За прошедшие сутки ВСУ тридцать шесть раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв районы 15-ти населённых пунктов Республики.

Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе Армии ДНР, уточнив, что противник применял артиллерию, танки, минометы, вооружение БТР и БМП, а также различные виды гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов в Петровском районе Донецка повреждено одно домостроение по адресу: ул. Марка Озёрного, 61.

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Большие колонны техники ВСУ движутся в сторону Крыма и Донбасса (ВИДЕО)

Большие колонны техники ВСУ движутся в сторону Крыма и Донбасса (ВИДЕО) | Русская весна

ВСУ перебрасывают военную технику из Херсонской области в сторону Донбасса и Крыма. 

Об этом сообщил бывший депутат Рады Алексей Журавко. 

«Сегодня из Херсонской области мне поступает информация. Люди обеспокоены. Непонятные движения военной техники по области. В большом количестве. Даже видео присылают. Например, сегодня большая колонна с пушками пошла со стороны Херсона в сторону Крыма. 10 сентября колонна с военной техникой и хаммерами, вооруженными пулеметами, ушла в сторону Херсона, чем были загружены грузовики, люди не знают. 11 сентября третья колона, которая была замечена в районе Херсона, направлялась в сторону Николаева», — написал он на своей странице в соцсети.

Журавко решил перепроверить информацию.

«И вот что мне стало известно. Что идет перегруппирование военной техники. Часть техники пошла в сторону Николаева на ЖД погрузку с дальнейшей отправкой в сторону Донбасса», —  отметил он.

«Несмотря на Минские соглашения, ВСУ продолжают подтягивать к Донбассу тяжелое вооружение. Чем нарушают все договоренности», — подчеркнул экс-нардеп.

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Каждый боец ЛНР поставил подпись, что ознакомлен с приказом о “хлебном перемирии”

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Зрада: В ОБСЕ не могут подтвердить наличие российских войск в Донбассе

Зрада: В ОБСЕ не могут подтвердить наличие российских войск в Донбассе | Русская весна

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не может подтвердить присутствие в Донбассе российских войск.

Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер во время брифинга.

«Когда меня спрашивают, присутствуют ли там российские объединения (войска — ред.), то я, со ссылкой на информацию наших наблюдателей, говорю, что этих объединений как таковых там нет. Но мы видим наличие военного снаряжения извне. Кроме того, мы видим большое присутствие оборудования и топлива, оно тоже откуда-то прибыло. Кроме того, в регионе присутствуют иностранные военные», — отметил он.

При этом Заньер подчеркнул, что такие военные сами это признают, но говорят, что прибыли воевать в частном порядке.

«И эти бойцы отрицают, что у них официальная связь с Российской Федерацией. Есть также люди, которые не просто стреляют, а управляют сложной военной техникой и оборудованием», — добавил он.

Заньер отметил, что хотел бы воздержатся от того, чтобы проводить какие-нибудь параллели с другими известными военными конфликтами, но, по его мнению, то, что отличает конфликт в Донбассе, от других похожих, и даже от Югославии, — это наличие большого количества вооружения и военной техники.

«Мы воздерживаемся от оценок, наша задача содействовать налаживанию диалога, содействовать созданию площадки, на которой вовлеченные стороны могут обсудить ситуацию, включая экономические интересы», — резюмировал он.

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