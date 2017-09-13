Сводки от ополчения Новороссии 13 сентября 2017

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не может подтвердить присутствие в Донбассе российских войск.

Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер во время брифинга.

«Когда меня спрашивают, присутствуют ли там российские объединения (войска — ред.), то я, со ссылкой на информацию наших наблюдателей, говорю, что этих объединений как таковых там нет. Но мы видим наличие военного снаряжения извне. Кроме того, мы видим большое присутствие оборудования и топлива, оно тоже откуда-то прибыло. Кроме того, в регионе присутствуют иностранные военные», — отметил он.

При этом Заньер подчеркнул, что такие военные сами это признают, но говорят, что прибыли воевать в частном порядке.

«И эти бойцы отрицают, что у них официальная связь с Российской Федерацией. Есть также люди, которые не просто стреляют, а управляют сложной военной техникой и оборудованием», — добавил он.

Заньер отметил, что хотел бы воздержатся от того, чтобы проводить какие-нибудь параллели с другими известными военными конфликтами, но, по его мнению, то, что отличает конфликт в Донбассе, от других похожих, и даже от Югославии, — это наличие большого количества вооружения и военной техники.

«Мы воздерживаемся от оценок, наша задача содействовать налаживанию диалога, содействовать созданию площадки, на которой вовлеченные стороны могут обсудить ситуацию, включая экономические интересы», — резюмировал он.

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