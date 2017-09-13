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США угрожают Китаю отключением от Swift

20:52. 13 сентября 2017 Просмотров - 93 2 коммент. Опубликовал:

США угрожают Китаю отключением от Swift

Спустя один день после того, как Китай и Россия согласились поддержать санкции в СовБезе ООН против КНДР, США предупредили, что если Китай будет нарушать или не соблюдать вновь введенные санкции против корейского режима, США могут отрезать Пекин от финансовой системы США, а также "международной долларовой системы."

США угрожают Китаю отключением от Swift

Выступая на пресс-конференции на телеканале CNBC во вторник, Стивен Мнучин заявил, что Китай согласился на "исторические" санкции против Северной Кореи — "Мы очень тесно сотрудничали с ООН, я очень доволен резолюцией, которая была только что одобрена. Это одна из самых сильных вещей. Теперь у нас есть больше инструментов в нашем арсенале, и мы будем продолжать использовать их и вводить дополнительные санкции в отношении Северной Кореи, пока они не изменят свое поведение."

Эндрю Росс Соркин возразил- "Мы не смогли переместить острие атаки на Китай, который, кажется, реальный движитель, с точки зрения возможности применить реальное давление. Как вы думаете, это проблема? В чем проблема?"

На что Мунчин ему ответил: "я думаю, что у США сдвинули с места Китай. Я думаю, что их вчерашнее согласие было Историческим. Я бы также добавил, что будут санкции и крупнейшего китайского банка. Это первый раз, когда что-то подобное когда-либо было сделано Китаем. И если Китай не будет следовать этим санкциям, мы будем вводить для них дополнительные санкции и запретим им доступ в США и к долларовой системе платежей. И это вполне осмысленно.<…> Я дал понять, что президент твердо считает, что любой, кто хочет торговать с Северной Кореей, мы будем рассматривать как не хотящих торговать с США. Мы можем ввести экономические санкции, чтобы остановить торговлю".

Другими словами, из-за несоблюдения санкций, Мнучин угрожал Пекину не только торговыми войнами, но и блокировкой от долларовой системы, т. е. системы Swift, то США делали еще в 2014 и 2015 годах, когда ее перекрыли нескольким российским банкам.

Нужно отметить, что в Вашингтоне существует ежегодный торговый дефицит в $350 млрд. с Пекином, в то время как Народный банк Китая держит более 1 трлн долларов госдолга США.

По иронии судьбы, самое большое препятствие к осуществлению только что введенных санкций может быть сам президент Трамп.

“Мы думаем, что это просто еще один маленький шаг, ничего страшного,” -сказал Трамп сказал журналистам перед началом встречи с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком.- "Я не знаю, будет ли это иметь хоть какое-либо влияние, но, конечно, было приятно получить от все до одного 15 голосов, но эти санкции ничто по сравнению с тем, что в конечном итоге будет у нас происходить”.

На слушаниях Комитета по иностранным делам в Палате представителей во вторник, председатель комитета, республиканец Эд Ройс заявил, что санкции США должны быть направлены на некоторые крупные китайские банки, в том числе на Сельскохозяйственный Банк Китая и Торговый Банк Китая, за пособничество режиму Ким Чен Ира.

Россия на слушаниях также подверглась критике. Помощник министра финансов Маршалл, озвучил подготовленные замечаниях комитета о том, что представители Северно-Корейских банков работают в России, а это, по его словам, " грубое нарушение резолюций, принятых в ООН”.

Источник: nnm.me

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2 коммент.»

  • 1284 882
    Владислав 13 сентября 2017 в 21:16 Ссылка Пометить
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    США решили задавить санкциями КНР и порвать их экономику в клочья? Венесуэла, Сирия, РФ, Иран, КНДР, КНР кто следующий? Янки обнаглели.

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    Юра 13 сентября 2017 в 21:41 Ссылка Пометить
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    Янки обнаглели ровно на столько на сколько им позволяют Китай и Россия.

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