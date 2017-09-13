Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 сентября 2017

В задачи службы безопасности и разведки (далее ЭМНИ) входят такие задачи:



Сбор разведданных по БД в Ираке и Сирии;



Сбор информации о всех резидентах ИГ;



Сбор детальной информации о перспективных территориях для захвата или планируемых;



Проверка всех новых членов, в особенности всех тех, кто пришел в ИГ без рекомендаций;



Сбор детальной информации по возможным атакам и диверсиям внутри ИГ;



Распространение пропаганды и устрашения внутри ИГ и вне его;



Набор и вербовка иностранцев для ведения разведки и терактов в других странах;



Информирование медиапространства ИГ об успешных или воодушевленных успехами ИГ атаках во внешнем мире;



Вербовка и заброс агентов в Турцию и Сирию для слежки и заброс в лагеря для беженцев для анализа текущей ситуации и возможного управления ключевыми объектами;



Анализ логистических цепочек внутри Турции, предотвращение засылки агентов и раскрытия схем финансирования и переходов границы;



Взаимодействие с другими разведками и нейтрализация разведчиков из других вооруженных групп, таких как Хезболла, ан-Нусра, разведка Асада;



Силовая грязная работа, торговля людьми, расстрелы, похищения, экспорт нефти, торговля антиквариатом.



Возникновение структуры ЭМНИ впервые было изучено в 2014 году, когда документы Хаджи Бакра попали в руки спецслужб после его случайного уничтожения в Сирии. В доме под Таль-Афаром нашли 30-страничный документ, в котором "Владыка теней" описывает детальную структуру службы и ее задачи.

Самир Ибн Муххамад Аль Халифави, начальник разведки ВВС Саддама Хуссейна- будущий создатель разведки ИГИЛ

Хаджи Бакр – это Самир Ибн Муххамад Аль Халифави, бывший полковник, офицер разведки и руководитель разведслужбы ВВС Саддама, который после кампании 2003 года и поражения БААС попал тюрьму для военнопленных, а именно – в лагерь Букка.

Хаджи Бакр, 1997 год, во время службы в ВВС.

Лагерь Букка (Bucca) – это полевой фильтрационный лагерь в окрестностях города Ум-Каср в Ираке. Структура лагеря заключалась в общем содержании заключенных из совершенно разных групп в нескольких секционных отделах.

По факту там был огороженный палаточный городок без любой взаимной изоляции групп исламистов и бывших военнослужащих. Вокруг было 3 ряда сетки и колючей проволоки с охраной, рвы и видеокамеры. Лагерь был создан сразу в 2003 году для фильтрации и допросов командиров армии Саддама, до постройки бараков все подозреваемые содержались в палатках на 100-150 человек. Затем, в 2005 году, были построены деревянные бараки аналогичной вместимости. В лагере было несколько одиночных изоляторов, комнаты для допросов и прочие обычные для военных лагерей строения. В отличие от тюрьмы Абу Грейб, форму одежды для заключенных выбрали ярко-желтую, а методы ведения допросов и фильтрации были проще и менее изобретательны, чем там.

Может ли быть совпадением, что после освобождения из лагеря все полевые командиры получили амнистию и разбежались с четкими схемами и инструкциями по ведению медийной составляющей и созданию организационно-штатной структуры будущего ИГИЛ ? Мы в такие совпадения не верим.

Американцы сделали ставку на еще одну силу, которая будет им подконтрольна, и начали постепенно и методично освобождать простор амнистированным заключенным для действий в Ираке, из которого на тот момент США полностью вывели свои войска. Бакр и Багдади встречались несколько раз, но основную команду приступить к активным действиям получили после, в 2012 году.

Можете себе представить, чтобы пленные полковники самостоятельно придумали захватить медиапространство, включая Твиттер и Ютуб? Мы в такое не верим.

Финансирование террористических групп для отжатия территорий у Асада подтверждается десятками источников.

Вечерний намаз в лагере Букка

Вид с воздуха в 2008 году

Хаджи Барк попадает именно в этот лагерь в 2003 году, там он знакомится с Багдади и другими офицерами разведки сухопутных сил. В Букке они создают тайную организацию, сложности и лишения жизни в полевом лагере очень сильно сплачивают Бакра, Багдади и их круг офицеров иракской разведки. Американцы внутри палаток не ведут никакого контроля и анализа ситуации, даже не используя агентов внутри таких сложных и закрытых общин. В общей сложности, 4 года в разных фильтрационных и полевых лагерях формируют основной костяк руководства ИГ и его службы безопасности, давая бесценный опыт по организации тайных сетей информаторов внутри закрытых контролируемых врагом полевых лагерей и тюрем.

Связь и доверие оказываются такой силы что, пронеся ее с 2009 года и закрыв себя от контактов с внешним миром, Багдади и Бакр, встретившись в 2012, сразу входят в старое доверие друг к другу и сразу созывают офицерский совет.

На совете решается, что будет создана новая организация, структуру напишет Бакр. Основные принципы — это тоталитарная структура, доминанта над шиитами, структура схожа с БААС, но с ярко выраженной исламской составляющей.

После этого Хаджи Бакр немедленно отбывает в Сирию с задачей прозондировать почву на предмет захвата умов и сердец местного отколовшегося населения, создания региональных центров и захвата как можно большего количества сирийских территорий. Бакр выбирает себе город Тель-Рафииат на севере Алеппо, куда и приезжает и заселяется в дом, в котором впоследствии найдут рукописный 30-ти страничный документ по организации структуры ЭМНИ.

Документы Бакра, план штатно организационной структуры штаба ЭМНИ

Бакр тактически выбирает место у лагерей беженцев и на фактической линии разграничения между войсками армии свободной Сирии и асадитами. В будущем такая позиция позволит ему иметь быструю связь с логистикой через Турцию, быстро вербовать молодых парней в лагерях для беженцев и направлять потоки новых специалистов в Ракку, для быстрой эвакуации тоже очень удобное место – есть куда убежать, но, к счастью это ему не помогло.

В 2012 году в Ракке набрали уже 2900 человек из состава иностранцев.

Расположение штаба Бакра на карте Сирии в 2012 году и расположение лагерей беженцев

Система основания ИГИЛ была достаточно простой: в местных деревнях после ухода повстанцев делали давааты, в которых вещали новости о "правильном исламе" а Бакровская разведка собирала фактуру на влиятельных местных мусульман, фермеров, геев и прочую местную общественность. Задача была максимально пропитать местное население на сотрудничество за сокрытие их личных данных и грехов. Такая структура позволила создать разветвленную сеть информаторов с децентрализованным управлением на месте. Имен иракских офицеров никто никогда не узнал. В штаб разведки не брали офицеров или разведчиков других национальностей, не делая исключения даже для саудитов и сирийцев.

Штатная структура ЭМНИ, схема на основе документов Бакра

После создания местных органов безопасности, иракцы создают сетку полевых лагерей внутри северной части Сирии и северной части Ирака. Отсутствие серьезного боевого опыта компенсируется интенсивными тренировками и высокой мотивацией набираемых рекрутов. В сухопутных подразделениях проводят обучение офицеры бывшей армии Саддама, а чеченцы и узбеки в будущих спецподразделениях считаются за элиту и их очень берегут.

Для посева страха среди групп повстанцев в Сирии Бакр придумывает хитрый ход – т.к. количество боевиков было небольшим, он их обезличивает масками, и они делают быстрые демонстративные рейды вокруг нескольких точек. Повстанцы из «Свободной сирийской армии» (FSA) наперебой начинают утверждают, что "видели группу черных в 500 человек ТУТ, ТУТ И ТУТ". Это вызывает панику, т.к. численность было очень сложно посчитать, сколько их? 500? 200? В этих ранних рейдах участвует почти вся будущая элита ИГ, на машинах они пересекают огромные территории и приезжают с шариатом к совершенно разным населенным пунктам.

Бывшие пленники лагеря Букка в одном из рейдов

Один из первых рейдов, предположительно Багдади жмет руку новому брату по оружию

Важной частью и задачей ЭМНИ была разведка территорий для последующего обезглавливания местной элиты. В группу местного населения обычно внедряли от 2 до 5 человек, после этого они в течение 2-3 недель собирали информацию по ключевым точкам и объектам, лояльности местного населения, и в определенный момент (обычно ночью) наносили мощный обезглавливающий удар с казнями местного христианского мужского населения, шиитов и видных деятелей местного самоуправления. Именно таким образом и захватили один из главных своих форпостов – Ракку. Разветвленная сеть информаторов позволила держать на контроле ситуацию по каждому региону и деревне. Таким образом Бакр после того, как Свободная сирийская арми отбила Ракку, понял одну важную вещь – сейчас можно нанести ассиметричный ответ.

С помощью своей спецслужбы они похитили главу городского совета, активистов-революционеров из администрации (которую сознательные сирийская интеллигенция собрала сразу после того, как отбили город у Асада) и расстреляли их. После прошли веерные задержания и казни видных деятелей сопротивления. После чего все местное сопротивление бежало оттуда, побросав вещи. 17 октября 2013 года ИГ позвало на дебаты местные элиты, из 300 человек против ИГ выступило только 2 – естественно, они почти сразу были убиты.

Ракка в 2013

Отдельно скажем про работу по выявлению и устранению внешних угроз.

Бакр сделал ставку на платных информаторов, денег у спецслужбы было очень много – поэтому по всей территории ИГ была сеть, которая выявляла угрозы и щедро платила за доносы.

Высший офицерский состав иракцев по контрразведке вел учет новых членов ИГ, откуда они приехали, какие имеют рекомендации и от кого, какими военными специальностями обладают, чем и как могут быть полезны, телефоны родни и личные пристрастия.

В обязательные графы заносилась и информация о уровне знаний Корана, когда и как принял веру, и семейное положение. Были и особые папки на почти всех полевых командиров и видных руководителей среднего звена. Это использовали как систему с круговой порукой. Полевой командир всегда знал, что его могут заставить отвечать за какие-то грязные дела. Это в огромноймассе создавало лояльность террористам, и заставляло выполнять жуткие и жестокие приказы по карательным операциям среди мирного населения или шиитов.

Новобранцы ИГ после фильтрационного лагеря и допросов

Проверку на вшивость среди новобранцев проводили в течение недели на границе Сирии и Турции, которая в открытую симпатизировала террористам.

Палаточный лагерь с модулями контейнерами в котором проводили допросы)

Если возникали вопросы, человека или убивали на месте или отправляли на передовые позиции для того, чтобы доказать верность кровью. Огромное количество пушечного мяса погибло, даже не дав клятву Багдади. При этом структура имела самые большие финансовые гранты от руководства, это позволило смело платить Турции за коридор, о котором знали на самом верху, на широкую ногу возить людей по всему миру, содержать огромные сети информаторов и агентов в Европе. Даже после начала бомбежек нефтяных колонн российскими ВКС, ЭМНИ сохранила огромные бюджеты, которые позволили организовать сложные теракты в Париже и Брюсселе. Сложность заключалась в закупке паспортов, документов и оружия через сеть, которая уже была под наблюдением. Огромные финансы решили и эту проблему. Цепочки по переводу денег шли через турецкий город Газиантеп на границе с Сирией, идеальное место, в котором свободно закупались карты и делались переводы через системы MoneyGram, Visa, Western Union.

Газиантеп, всего 50 км от Алеппо

Дополнительно ЭМНИ ведет контроль в электронном сегменте ИГ. Интернет предоставляется там не открыто, а в местных отделениях связи, похожих на наши интернет-кафе. Ничего серьезного, как СОРМ у нас, нет – просто идет контроль узлов и соединений исходящего траффика. Также идет контроль социальных сетей и учетных записей, большое количество пленных ИГИЛ-овцев говорят про одинаковую картину. На пытках или допросе сотрудники ЭМНИ добиваются выдачи всех паролей от социальных сетей. После подозреваемого уводят в камеру и там его могут содержать сколько угодно, пока информацией можно пользоваться – это и получение денег от родни, и просто распространение агитационных материалов. Дескать, у нас тут не так плохо, как у вас малюют. Систему эту ЭМНИ взяли у Аль-Каиды из Ирака, как и советы по коммуникациям через игровые социальные сети в тимспиках региональных чатов для компьютерных игр, типа танков, для вербовки там местного слабого духом молодого населения.

Служба также разрабатывала несколько мессенджеров для связи, и объемную инструкцию, как скрыть следы в сети и как общаться в интернете вне ИГ. Смешно сказать, но у нас такие группы нашли с названием СЕМЕЧКИ ОТ МАРТИНА в Вконтакте.

Один интересный момент: создание развитой связи внутри Сирии позволило Бакру через сирийских офицеров выкупить себе индульгенцию от бомбежек со стороны армии Асада. Через агентов офицерам ВВС Сирии передавали огромные денежные суммы. Исходя из тактической составляющей, они передавали развернутые планы по нанесению авиаударов. ИГИЛ выводило подразделения оттуда. Сирийцы давали зеленый свет на бомбежки, и после в эти населенные пункты входили бойцы ИГ. На руинах они брали себе пленных, женщин и вешали черный флаг. Эта схема на рубеже 13-14 года позволили завоевать огромные территории в центральной части Сирии избежав при этом огромных человеческих потереть против боев с FSA.

2013-14 гг.

Забавен конец самого Бакра. В 2014 году его город, в котором он жил на севере Алеппо, находится на лини разграничения воюющих сторон. В окрестностях его дома свободная сирийская армия проводит рейд. Бакра сдают местные. Закрывшись в доме и забаррикадировавшись, он отстреливается, его убивают, но не понимают, кто это такой. После того, как ИГ выкладывают его посмертное фото, дом Бакра обследуют и находят там список документов. В том числе и 30-листовой манифест на котором отчасти рукописно, отчасти схематично Бакр излагает размышления по организации новой штатной структуры ЭМНИ.

Бакр после смерти и до, в лагере под Ум-Касром в Ираке

Но кроме этого, там были развернутые планы по контролю за мирным населением на захваченных территориях. Система была построена на терроре, слежке и сложной схеме контроля за местными гауляйтерами-эмирами. Там была регламентированная структура из двух спецслужб – шариатской полиции с Шариатским судом и ЭМНИ. Первые должны были заниматься выявлением гражданских угроз, а вторые – контролем над первыми и приведением приговоров в исполнение. В деятельности обоих спецслужб было введено понятие о перекрестном контроле соседних ведомств, т.е. слежка друг за другом.

Даже при том, что частично документы были обнародованы в 2014 году, мы можем заметить, что в 2015-17 система была частично построена по этой схеме.

Основной показатель — это высокая лояльность и приток человеческих ресурсов на подконтрольных территориях ИГ. Очень важный фактор, который определяет скорость распространения новых цепочек разведки уже от ИГ уже во внешний мир.

В заключение хотели бы сказать, что Бакр на основе опыта службы и работы с БААС смог построить высокоэффективную службу безопасности у террористов прямо под носом (или под чутким контролем) американских спецслужб. Как можно было упустить момент, когда все первые лица разведки оказались в одной палатке? И как можно было не понять, что они собираются сделать – это вопрос к спецслужбам, которые приютили у себя это осиное гнездо в полевых лагерях.

Экипировочка. Прицелы Trijicon acog, карабины M4 и G36