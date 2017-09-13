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Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 сентября 2017

08:56. 13 сентября 2017 Просмотров - 3,211 Нет комментариев Опубликовал:

Сирийские войска при поддержке ВКС России освободили от боевиков ИГИЛ 85% территории страны

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Евгения Гвоздева: ИГИЛ разжигает войну между христианами и мусульманами в Европе

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История разведки халифата: структура, документы, люди



Обзорный материал о истории создания разведывательной спецслужбы Исламского государства.

История разведки халифата: структура, документы, люди

А вас, Хаджи Бакр, я попрошу остаться…
История разведки ИГ имеет не очень большую и глубокую историю, но предпосылки для формирования этого подразделения заложили еще в 80-е годы. В этой статье вы сможете найти все основные моменты по функционированию, структуре и ключевым личностям.
Название спецслужбы ЭМНИ (Emni) происходит от слова "Амн", на арабском – "Доверие, Безопасность". В повседневном использовании в ИГИЛ "ЭМНИ" обычно означает "Разведка". Спецслужба отвечает за сбор информации как внутри ИГ, так и за пределами Дауля (так называют государство внутри).


В задачи службы безопасности и разведки (далее ЭМНИ) входят такие задачи:

  • Сбор разведданных по БД в Ираке и Сирии;

  • Сбор информации о всех резидентах ИГ;

  • Сбор детальной информации о перспективных территориях для захвата или планируемых;

  • Проверка всех новых членов, в особенности всех тех, кто пришел в ИГ без рекомендаций;

  • Сбор детальной информации по возможным атакам и диверсиям внутри ИГ;

  • Распространение пропаганды и устрашения внутри ИГ и вне его;

  • Набор и вербовка иностранцев для ведения разведки и терактов в других странах;

  • Информирование медиапространства ИГ об успешных или воодушевленных успехами ИГ атаках во внешнем мире;

  • Вербовка и заброс агентов в Турцию и Сирию для слежки и заброс в лагеря для беженцев для анализа текущей ситуации и возможного управления ключевыми объектами;

  • Анализ логистических цепочек внутри Турции, предотвращение засылки агентов и раскрытия схем финансирования и переходов границы;

  • Взаимодействие с другими разведками и нейтрализация разведчиков из других вооруженных групп, таких как Хезболла, ан-Нусра, разведка Асада;

  • Силовая грязная работа, торговля людьми, расстрелы, похищения, экспорт нефти, торговля антиквариатом.

Возникновение структуры ЭМНИ впервые было изучено в 2014 году, когда документы Хаджи Бакра попали в руки спецслужб после его случайного уничтожения в Сирии. В доме под Таль-Афаром нашли 30-страничный документ, в котором "Владыка теней" описывает детальную структуру службы и ее задачи.
Самир Ибн Муххамад Аль Халифави, начальник разведки ВВС Саддама Хуссейна- будущий создатель разведки ИГИЛ

Хаджи Бакр – это Самир Ибн Муххамад Аль Халифави, бывший полковник, офицер разведки и руководитель разведслужбы ВВС Саддама, который после кампании 2003 года и поражения БААС попал тюрьму для военнопленных, а именно – в лагерь Букка.
Хаджи Бакр, 1997 год, во время службы в ВВС.

Лагерь Букка (Bucca) – это полевой фильтрационный лагерь в окрестностях города Ум-Каср в Ираке. Структура лагеря заключалась в общем содержании заключенных из совершенно разных групп в нескольких секционных отделах.
По факту там был огороженный палаточный городок без любой взаимной изоляции групп исламистов и бывших военнослужащих. Вокруг было 3 ряда сетки и колючей проволоки с охраной, рвы и видеокамеры. Лагерь был создан сразу в 2003 году для фильтрации и допросов командиров армии Саддама, до постройки бараков все подозреваемые содержались в палатках на 100-150 человек. Затем, в 2005 году, были построены деревянные бараки аналогичной вместимости. В лагере было несколько одиночных изоляторов, комнаты для допросов и прочие обычные для военных лагерей строения. В отличие от тюрьмы Абу Грейб, форму одежды для заключенных выбрали ярко-желтую, а методы ведения допросов и фильтрации были проще и менее изобретательны, чем там.
Может ли быть совпадением, что после освобождения из лагеря все полевые командиры получили амнистию и разбежались с четкими схемами и инструкциями по ведению медийной составляющей и созданию организационно-штатной структуры будущего ИГИЛ? Мы в такие совпадения не верим.
Американцы сделали ставку на еще одну силу, которая будет им подконтрольна, и начали постепенно и методично освобождать простор амнистированным заключенным для действий в Ираке, из которого на тот момент США полностью вывели свои войска. Бакр и Багдади встречались несколько раз, но основную команду приступить к активным действиям получили после, в 2012 году.
Можете себе представить, чтобы пленные полковники самостоятельно придумали захватить медиапространство, включая Твиттер и Ютуб? Мы в такое не верим.
Финансирование террористических групп для отжатия территорий у Асада подтверждается десятками источников.
Вечерний намаз в лагере Букка

Вид с воздуха в 2008 году

Хаджи Барк попадает именно в этот лагерь в 2003 году, там он знакомится с Багдади и другими офицерами разведки сухопутных сил. В Букке они создают тайную организацию, сложности и лишения жизни в полевом лагере очень сильно сплачивают Бакра, Багдади и их круг офицеров иракской разведки. Американцы внутри палаток не ведут никакого контроля и анализа ситуации, даже не используя агентов внутри таких сложных и закрытых общин. В общей сложности, 4 года в разных фильтрационных и полевых лагерях формируют основной костяк руководства ИГ и его службы безопасности, давая бесценный опыт по организации тайных сетей информаторов внутри закрытых контролируемых врагом полевых лагерей и тюрем.
Связь и доверие оказываются такой силы что, пронеся ее с 2009 года и закрыв себя от контактов с внешним миром, Багдади и Бакр, встретившись в 2012, сразу входят в старое доверие друг к другу и сразу созывают офицерский совет.
На совете решается, что будет создана новая организация, структуру напишет Бакр. Основные принципы — это тоталитарная структура, доминанта над шиитами, структура схожа с БААС, но с ярко выраженной исламской составляющей.
После этого Хаджи Бакр немедленно отбывает в Сирию с задачей прозондировать почву на предмет захвата умов и сердец местного отколовшегося населения, создания региональных центров и захвата как можно большего количества сирийских территорий. Бакр выбирает себе город Тель-Рафииат на севере Алеппо, куда и приезжает и заселяется в дом, в котором впоследствии найдут рукописный 30-ти страничный документ по организации структуры ЭМНИ.
Документы Бакра, план штатно организационной структуры штаба ЭМНИ

Бакр тактически выбирает место у лагерей беженцев и на фактической линии разграничения между войсками армии свободной Сирии и асадитами. В будущем такая позиция позволит ему иметь быструю связь с логистикой через Турцию, быстро вербовать молодых парней в лагерях для беженцев и направлять потоки новых специалистов в Ракку, для быстрой эвакуации тоже очень удобное место – есть куда убежать, но, к счастью это ему не помогло.
В 2012 году в Ракке набрали уже 2900 человек из состава иностранцев.Расположение штаба Бакра на карте Сирии в 2012 году и расположение лагерей беженцев
Система основания ИГИЛ была достаточно простой: в местных деревнях после ухода повстанцев делали давааты, в которых вещали новости о "правильном исламе" а Бакровская разведка собирала фактуру на влиятельных местных мусульман, фермеров, геев и прочую местную общественность. Задача была максимально пропитать местное население на сотрудничество за сокрытие их личных данных и грехов. Такая структура позволила создать разветвленную сеть информаторов с децентрализованным управлением на месте. Имен иракских офицеров никто никогда не узнал. В штаб разведки не брали офицеров или разведчиков других национальностей, не делая исключения даже для саудитов и сирийцев.
Штатная структура ЭМНИ, схема на основе документов Бакра
После создания местных органов безопасности, иракцы создают сетку полевых лагерей внутри северной части Сирии и северной части Ирака. Отсутствие серьезного боевого опыта компенсируется интенсивными тренировками и высокой мотивацией набираемых рекрутов. В сухопутных подразделениях проводят обучение офицеры бывшей армии Саддама, а чеченцы и узбеки в будущих спецподразделениях считаются за элиту и их очень берегут.
Для посева страха среди групп повстанцев в Сирии Бакр придумывает хитрый ход – т.к. количество боевиков было небольшим, он их обезличивает масками, и они делают быстрые демонстративные рейды вокруг нескольких точек. Повстанцы из «Свободной сирийской армии»  (FSA) наперебой начинают утверждают, что "видели группу черных в 500 человек ТУТ, ТУТ И ТУТ". Это вызывает панику, т.к. численность было очень сложно посчитать, сколько их? 500? 200? В этих ранних рейдах участвует почти вся будущая элита ИГ, на машинах они пересекают огромные территории и приезжают с шариатом к совершенно разным населенным пунктам.
Бывшие пленники лагеря Букка в одном из рейдов
Один из первых рейдов, предположительно Багдади жмет руку новому брату по оружию
Важной частью и задачей ЭМНИ была разведка территорий для последующего обезглавливания местной элиты. В группу местного населения обычно внедряли от 2 до 5 человек, после этого они в течение 2-3 недель собирали информацию по ключевым точкам и объектам, лояльности местного населения, и в определенный момент (обычно ночью) наносили мощный обезглавливающий удар с казнями местного христианского мужского населения, шиитов и видных деятелей местного самоуправления. Именно таким образом и захватили один из главных своих форпостов – Ракку. Разветвленная сеть информаторов позволила держать на контроле ситуацию по каждому региону и деревне. Таким образом Бакр после того, как Свободная сирийская арми отбила Ракку, понял одну важную вещь – сейчас можно нанести ассиметричный ответ.
С помощью своей спецслужбы они похитили главу городского совета, активистов-революционеров из администрации (которую сознательные сирийская интеллигенция собрала сразу после того, как отбили город у Асада) и расстреляли их. После прошли веерные задержания и казни видных деятелей сопротивления. После чего все местное сопротивление бежало оттуда, побросав вещи. 17 октября 2013 года ИГ позвало на дебаты местные элиты, из 300 человек против ИГ выступило только 2 – естественно, они почти сразу были убиты.
Ракка в 2013
Отдельно скажем про работу по выявлению и устранению внешних угроз.
Бакр сделал ставку на платных информаторов, денег у спецслужбы было очень много – поэтому по всей территории ИГ была сеть, которая выявляла угрозы и щедро платила за доносы.
Высший офицерский состав иракцев по контрразведке вел учет новых членов ИГ, откуда они приехали, какие имеют рекомендации и от кого, какими военными специальностями обладают,  чем и как могут быть полезны, телефоны родни и личные пристрастия.
В обязательные графы заносилась и информация о уровне знаний Корана, когда и как принял веру, и семейное положение. Были и особые папки на почти всех полевых командиров и видных руководителей среднего звена. Это использовали как систему с круговой порукой. Полевой командир всегда знал, что его могут заставить отвечать за какие-то грязные дела. Это в огромноймассе создавало лояльность террористам, и заставляло выполнять жуткие и жестокие приказы по карательным операциям среди мирного населения или шиитов.
Новобранцы ИГ после фильтрационного лагеря и допросов
Проверку на вшивость среди новобранцев проводили в течение недели на границе Сирии и Турции, которая в открытую симпатизировала террористам.
Палаточный лагерь с модулями контейнерами в котором проводили допросы)
Если возникали вопросы, человека или убивали на месте или отправляли на передовые позиции для того, чтобы доказать верность кровью. Огромное количество пушечного мяса погибло, даже не дав клятву Багдади. При этом структура имела самые большие финансовые гранты от руководства, это позволило смело платить Турции за коридор, о котором знали на самом верху, на широкую ногу возить людей по всему миру, содержать огромные сети информаторов и агентов в Европе. Даже после начала бомбежек нефтяных колонн российскими ВКС, ЭМНИ сохранила огромные бюджеты, которые позволили организовать сложные теракты в Париже и Брюсселе. Сложность заключалась в закупке паспортов, документов и оружия через сеть, которая уже была под наблюдением. Огромные финансы решили и эту проблему. Цепочки по переводу денег шли через турецкий город Газиантеп на границе с Сирией, идеальное место, в котором свободно закупались карты и делались переводы через системы MoneyGram, Visa, Western Union.
Газиантеп, всего 50 км от Алеппо
Дополнительно ЭМНИ ведет контроль в электронном сегменте ИГ. Интернет предоставляется там не открыто, а в местных отделениях связи, похожих на наши интернет-кафе. Ничего серьезного, как СОРМ у нас, нет – просто идет контроль узлов и соединений исходящего траффика. Также идет контроль социальных сетей и учетных записей, большое количество пленных ИГИЛ-овцев говорят про одинаковую картину. На пытках или допросе сотрудники ЭМНИ добиваются выдачи всех паролей от социальных сетей. После подозреваемого уводят в камеру и там его могут содержать сколько угодно, пока информацией можно пользоваться – это и получение денег от родни, и просто распространение агитационных материалов. Дескать, у нас тут не так плохо, как у вас малюют. Систему эту ЭМНИ взяли у Аль-Каиды из Ирака, как и советы по коммуникациям через игровые социальные сети в тимспиках региональных чатов для компьютерных игр, типа танков, для вербовки там местного слабого духом молодого населения.
Служба также разрабатывала несколько мессенджеров для связи, и объемную инструкцию, как скрыть следы в сети и как общаться в интернете вне ИГ. Смешно сказать, но у нас такие группы нашли с названием СЕМЕЧКИ ОТ МАРТИНА в Вконтакте.
Один интересный момент: создание развитой связи внутри Сирии позволило Бакру через сирийских офицеров выкупить себе индульгенцию от бомбежек со стороны армии Асада. Через агентов офицерам ВВС Сирии передавали огромные денежные суммы. Исходя из тактической составляющей, они передавали развернутые планы по нанесению авиаударов. ИГИЛ выводило подразделения оттуда. Сирийцы давали зеленый свет на бомбежки, и после в эти населенные пункты входили бойцы ИГ. На руинах они брали себе пленных, женщин и вешали черный флаг. Эта схема на рубеже 13-14 года позволили завоевать огромные территории в центральной части Сирии избежав при этом огромных человеческих потереть против боев с FSA.
2013-14 гг.
Забавен конец самого Бакра. В 2014 году его город, в котором он жил на севере Алеппо, находится на лини разграничения воюющих сторон. В окрестностях его дома свободная сирийская армия проводит рейд. Бакра сдают местные. Закрывшись в доме и забаррикадировавшись, он отстреливается, его убивают, но не понимают, кто это такой. После того, как ИГ выкладывают его посмертное фото, дом Бакра обследуют и находят там список документов. В том числе и 30-листовой манифест на котором отчасти рукописно, отчасти схематично Бакр излагает  размышления по организации новой штатной структуры ЭМНИ.
Бакр после смерти и до, в лагере под Ум-Касром в Ираке

Но кроме этого, там были развернутые планы по контролю за мирным населением на захваченных территориях. Система была построена на терроре, слежке и сложной схеме контроля за местными гауляйтерами-эмирами. Там была регламентированная структура из двух спецслужб – шариатской полиции с Шариатским судом и ЭМНИ. Первые должны были заниматься выявлением гражданских угроз, а вторые – контролем над первыми и приведением приговоров в исполнение. В деятельности обоих спецслужб было введено понятие о перекрестном контроле соседних ведомств, т.е. слежка друг за другом.
Даже при том, что частично документы были обнародованы в 2014 году, мы можем заметить, что в 2015-17 система была частично построена по этой схеме.
Основной показатель — это высокая лояльность и приток человеческих ресурсов на подконтрольных территориях ИГ. Очень важный фактор, который определяет скорость распространения новых цепочек разведки уже от ИГ уже во внешний мир.
В заключение хотели бы сказать, что Бакр на основе опыта службы и работы с БААС смог построить высокоэффективную службу безопасности у террористов прямо под носом (или под чутким контролем) американских спецслужб. Как можно было упустить момент, когда все первые лица разведки оказались в одной палатке? И как можно было не понять, что они собираются сделать – это вопрос к спецслужбам, которые приютили у себя это осиное гнездо в полевых лагерях.
Экипировочка. Прицелы Trijicon acog, карабины M4 и G36

Даже довольно беглый взгляд позволяет понять, что ИГ задумывалось как крыло, которое сможет оторвать у Асада часть Сирии – но, потеряв контроль своих заграничных отцов, ИГ ушло в отрыв и разорвало на куски и залило кровью две страны и половину мира.   Хитрый план? Не думаем.

https://diana-mihailova.livejournal.com/991350.html – цинк

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Коротко по Дейр-эз-Зору



К 13 сентября, расстояние между группировкой САА действуующей на южном берегу Евфрата и наступающей к югу от Аль-Шаддади группировки SDF/YPG сократилось до минимума. Когда они войдут в соприкосновение друг с другом в пределах 1-2 недель, оставшаяся к западу территория Халифата на обоих берегах Евфрата, будет отсечена от основной территории, которая еще контролируется "черными". Для них это будет еще одно стратегическое поражение, которое демонстрирует их неспособность в долгосрочном масштабе удерживать ранее занимаемые территории.

За последние дни, САА укрепила свои позиции в районе Дейр-эз-Зора, добившись плотного соединения ранее рассеченного анклава, заняла часть опорных пунктов Халифата, опираясь на которые боевики осуществляли непосредственную блокаду анклава, расчистила трассу Пальмира-Сухна-Дейр-эз-Зор и создала предпосылки для возобновления полноценной работы авиабазы. Последние два пункта являются обязательным условием для обеспечения развития активных наступательных операций с опорой на Дейр-эз-Зор.

Курды в свою очередь продвигаясь от Аль-Шаддади вышли к окраинам Дейр-эз-Зора (в районе индустриальной застройки и 113-й военной базы), где завязали бои с контратакующими частями Халифата, в которых обе стороны понесли ощутимые потери, хотя в целом, курды смогли удержать ключевые позиции и атаки "черных" им особых достижений не принесли (размен в людях и тачанках выгоден скорее курдам, у которых существенное численное преимущество). С учетом конфигурации фронта, боевики вряд ли смогут добиться чего-то большего, чем некоторого выигрыша времени за счет этих контратак, которые могут рассчитывать лишь на достижение тактической внезапности, в условиях отсутствия средств для монтирования полноценных ударных группировок. Слабость контратак ИГИЛ выявилась уже в ходе их попыток помешать деблокаде анклава.  Сейчас это скорее досадная помеха для САА и курдов, которые ведут заочную борьбу за расширение зоны контроля в районе Дейр-эз-Зора, что должны укрепить их позиции для следующей стадии войны, где будет решаться курдский вопрос.



Отсюда и возникает вопрос с форсированием Евфрата, частями САА, дабы продвинуться к дороге идущей вдоль северного берега Евфрата и поставить там физический блок для продвижения курдов к нефтяным месторождениям к северо-востоку от Дейр-эз-Зора (в стиле американского "блока" у Табки), а так сохранить выход к иракской границе к северу от реки, что может иметь как оперативно-тактическое значение связанное с операциями против Маядина и Абу-Кемаля, так и стратегическое, связанное с интересами Ирана по построению "моста" Тегеран-Бейрут. Несколько дней назад, источники в SDF с ссылкой на американское командование заявляли, что США не дадут сирийцам переправиться через Евфрат, вплоть до применения авиации против сирийских войск. Тем не менее, кадры с переправочными средствами и понтонами, были достаточно красноречивы. Сейчас поступают противоречивые сообщениям о том, что сирийцы якобы уже переправились на другой берег Евфрата https://diana-mihailova.livejournal.com/991030.html при помощи российских саперов. Но на фотографиях скорее изображены какие-то подготовительные работы к наведению моста. Возможно чуть позже ситуация в этом вопросе прояснится. Участок форсирования у поселка Джафра выгоден тем, что переправившись в этом районе, можно достаточно быстро выйти к желаемой дороге юго-восточнее позиций курдов, после чего отсекается часть территории к северу от Евфрата. Можно также предположить, что в интересах ускорения процесса, может повториться вертолетный десант (в духе операции у Аль-Кдера) в тыл боевиков, с целью захвата одного из поселков на северном берегу (например у Кшама или Табии).

Относительно освобождения города от боевиков, то этот процесс займет еще достаточно существенное время, тем более что часть сирийских сил будет задействована в операциях против боевиков к северу и югу от Дейр-эз-Зора.


































Уничтоженная техника ИГИЛ.




Репортаж Поддубного.


Гуманитарка для Хасаке.

Плюс передача "Особая статья" https://www.youtube.com/watch?v=4IaQKTXi9nQ на ТК "Звезда" посвященная Дейр-эз-Зору и ИГИЛ, в которой принимал участие.

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Сирийские семьи возвращаются к мирной жизни

Сирийские семьи покидают лагерь для беженцев в пригороде Дамаска. Они возвращаются к мирной жизни на освобожденных от боевиков территориях.

Подробности на http://tvzvezda.ru

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Усиленный Т-72 в сирийской пустыне: кадры наступления на боевиков ИГИЛ

Сирийская армия продолжает широкомасштабное наступление в пустыне под Дейр-эз-Зором на боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Подробности на http://tvzvezda.ru

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Трогательные кадры: Российские военные и первоклассники Сирии в освобождённом городе — репортаж РВ (ФОТО)

Трогательные кадры: Российские военные и первоклассники Сирии в освобождённом городе — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна

Российские военные поздравили первоклассников Сирии

Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.

Военнослужащие российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) поздравили с началом учебного года учеников сирийских школ в провинциях Дамаск и Деръа (Дераа).

Праздничный митинг в школе имени Уажих Ауад поселка Зибдин в провинции Дамаск организованный при содействии российской стороны прошел 10 сентября. Военнослужащие ЦПВС доставили к воротам школы грузовики со школьными портфелями, канцелярскими принадлежностями и продуктовыми наборами. Кроме того, российские юнармейцы в подарок к началу учебного года передали сирийским школьникам футболки и кепки с логотипом «Юнармия» России.

После окончания мероприятия в здании школы военные врачи России развернули временный пункт приема для нуждающихся в медицинской помощи. За 4 часа непрерывной работы медработникам удалось осмотреть и оказать помощь всем ученикам и учителям, также на прием успели зайти местные жители. Кроме того обратившимся по необходимости были даны рекомендации по лечению и медицинские препараты. 

В ходе митинга в районе Зибдин со словами благодарности российской стороне выступил представитель министерства образования провинции Дамаск Махер Фараж. Он отметил, что еще зимой 2017 года этот город был под контролем боевиков, но уже в мае после освобождения местные жители совместно с представителями ЦПВС первым делом принялись за восстановление школы, и уже сегодня в ней учатся 200 учеников, в том числе 45 первоклассников и второклассников.

Также подарки школьникам от Центра по примирению враждующих сторон были доставлены в школу Шахид Абу Нафуд города Дераа, в этом мероприятии принял участие губернатор провинции Хилид Альханус.

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Трогательные кадры: Российские военные и первоклассники Сирии в освобождённом городе — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Трогательные кадры: Российские военные и первоклассники Сирии в освобождённом городе — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Трогательные кадры: Российские военные и первоклассники Сирии в освобождённом городе — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Трогательные кадры: Российские военные и первоклассники Сирии в освобождённом городе — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Трогательные кадры: Российские военные и первоклассники Сирии в освобождённом городе — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВКС РФ и Армия Сирии выбили боевиков ИГИЛ с ключевых гор у авиабазы и освободили 80 км² в Дейр эз-Зоре

ВКС РФ и Армия Сирии выбили боевиков ИГИЛ с ключевых гор у авиабазы и освободили 80 км² в Дейр эз-Зоре | Русская весна

Сирийская арабская армия при поддержке ВКС России продолжает наступление в провинции Дейр-Эз-Зор, на этой неделе САА освободила ряд важных территорий возле военного аэродрома.

Вооруженные силы освободили более 80 квадратных километров территории в провинции Дейр-эз-Зор, после начала широкомасштабного наступления в начале этого месяца, об этом во вторник заявило министерство обороны страны.

Когда большая часть западной сельской местности оказалась под контролем САА, армейцы переключили своё внимание на провинциальную столицу, где они надеются вернуть всю западную часть города.

Республиканская гвардия уже начала процесс освобождения Дейр эз-Зора после значительного продвижения из военного аэродрома Дейр-эз-Зор в сторону городка Джафра.

После освобождения Джафры силы Республиканской гвардии могут перерезать стратегический маршрут поставок ИГИЛ от ферм Аль-Мурия (к югу от столицы провинции) до острова Сакр.

ВКС РФ и Армия Сирии выбили боевиков ИГИЛ с ключевых гор

Ранее Минобороны САР заявило, что горы Тардех в западной части Дейр эз-Зора полностью очищены от ИГИЛ* .

Горы Тардех выходят на западный сектор района военного аэропорта Дейр эз-Зора и буферную зону вокруг районов Панорама и Тайим в окрестностях провинциальной столицы.

Благодаря взятию под свой контроль вышеупомянутых гор, САА обезопасила западный периметр военного аэропорта.

Затем правительственные войска сконцентрировались на освобождении южного фланга, в ходе продолжающегося широкомасштабного наступления на фермы Джафра.

Вечером 11 сентября во главе с подразделениями «Тигров» и Республиканской гвардии армейцы продвинулись с боями на юго-запад от базы Теймен к 17-м холмам в районе ранее освобожденных гор Тардех.

По сообщению сирийских военных, минувшим вечером элитным силам САА удалось освободить 17-е холмы после ожесточенных столкновений с террористами ИГИЛ в западной части Дейр-эз-Зора.

После взятия упомянутых стратегических высот Сирийская арабская армия теперь пытается ликвидировать последние позиции ИГИЛ в окрестностях авиабазы Дейр-эз-Зор.

Читайте также: ВАЖНО: ВКС РФ и Армия Сирии нанесли ИГИЛ сокрушительное поражение в Дэйр-эз-Зоре, — Минобороны

*Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Предчувствие поражения: ИГИЛ переводит деньги в европейские страны

Предчувствие поражения: ИГИЛ переводит деньги в европейские страны | Русская весна

Террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ) в предчувствии поражения начала переводить финансовые средства с подконтрольных ей территорий, в том числе в страны Европы, сообщил во вторник журналистам замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.

Он подчеркнул, что впервые фиксируется движение финансовых средств с территорий, контролируемых боевиками, в обратном направлении.

«Если раньше мы говорили о том, что ИГИЛ аккумулирует финансы на контролируемых территориях, то теперь, видимо, в предчувствии неминуемого поражения и сдачи всех территорий, ИГИЛ начинает переводить средства в обратном направлении, в том числе в европейские страны. Понятно, на что будут использованы эти средства — на поддержку ячеек ИГИЛ и на совершение терактов», — сказал он в Риме, куда приехал для участия в заседании Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Кроме того, ИГИЛ, несмотря на потерю прибыли от торговли нефтью в Сирии, пытается найти новые источники доходов, прибегая к валютным операциям, контрабанде культурных ценностей и наркотиков, отметил Феоктистов.

«Мы считаем, что физическое уничтожение инфраструктуры ИГИЛ — это один из самых действенных способов борьбы с финансированием терроризма. Так образом удалось ликвидировать те доходы, которые ИГИЛ получало от торговли нефтепродуктами. На сегодняшний день террористы, по разным оценкам, потеряли около 90% своих скважин, и, тем не менее, эта торговля полностью не прекратилась, и значит кто-то продолжает покупать у них нефть. Под контролем ИГИЛ остались, по крайней мере, две крупнейшие скважины, месторождения аль-Танак и аль-Омар, которые дают не менее 25 тысяч баррелей в сутки», — рассказал он журналистам.

Курс динара ИГИЛ к доллару

По словам Феоктистова, в сфере финансирования ИГИЛ отмечаются новые тенденции, в частности, об этом говорит строгое введение боевиками своей валюты на подконтрольной территории.

«По сути, они объявили золотые динары, серебряные дирхамы и медные филсы единственной разрешенной валютой в гражданском обороте на территории своего псевдохалифата», — отметил дипломат.

Террористы отказываются принимать платежи от населения в другой валюте и обязывают продавцов еженедельно менять сирийские фунты и доллары на динары, которые продаются по цене выше золота в «экономических офисах» ИГИЛ.

«По ряду оценок, было реализовано уже 100 тысяч динаров по цене свыше 180 долларов за штуку, что принесло террористам около 18 миллионов долларов дохода, которые, естественно, могут пойти на приобретение оружия и боеприпасов», — подчеркнул Феоктистов. Новые тарифы для «культурных» контрабандистов

Торговля культурными ценностями является еще одной из самых прибыльных сфер получения дохода боевиками. В последнее время изменились схемы, по которым ИГИЛ обрабатывает эту золотую жилу, рассказал замдиректора департамента МИД.

«Если раньше террористы с черных копателей взимали 20% от ориентировочной стоимости найденных артефактов, то теперь в поисках дополнительной выгоды они заставляют диггеров продавать им свои находки с 20-процентной скидкой, с тем чтобы потом реализовать найденное по более высоким ценам.

Это позволяет нам сделать вывод о том, что у ИГИЛ сохраняется устойчивый канал сбыта культурных ценностей и насколько была актуальной заблокированная США российская инициатива о введении эмбарго в отношении ИГИЛ», — сказал Феоктистов. Наркотики и поиски прибыли

По словам российского дипломата, ИГИЛ продолжает попытки взять под контроль торговлю наркотиками в северных провинциях Афганистана.

«Уже сейчас эксперты обращают внимание на опасность того, что после разгрома „террористического интернационала” в Сирии и Ираке ИГИЛ может попытаться получить доступ к денежным средствам, которые будут направлены на их восстановление», — сказал замдиректора департамента новых угроз МИД.

ИГИЛ всегда пыталось и будет пытаться искать новые источники дохода — вплоть до торговли человеческими органами, отметил Феоктистов. Это и попытки вложить денежные средства в быстроокупаемые проекты: в частности, медицину, фармацевтику, купить недвижимость, в том числе в европейских странах и США, устроить рыбоводческие хозяйства в Ираке, а также наладить мелкое автопроизводство.

«На это и была направлена наша инициатива о введении эмбарго, чтобы никто ничего не мог покупать или продавать ИГИЛ*, тогда бы мы добились его полного финансово-экономического удушения.

Возможно, в этом кто-то не заинтересован — из тех, кто блокирует нашу инициативу», — подытожил российский дипломат.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВАЖНО: ВКС России готовы нанести удары по Идлибу, если боевики атакуют военную полицию РФ — подробности операции (ФОТО)

ВАЖНО: ВКС России готовы нанести удары по Идлибу, если боевики атакуют военную полицию РФ — подробности операции (ФОТО) | Русская весна

Как сообщала «РВ», сегодня военная полиция РФ вошла в «столицу» исламистов, а главари боевиков призвали к сопротивлению.

Военный источник сообщил «Русской Весне» последние подробности о новой миротворческой операции российских войск в Идлибе.

«Сирия при содействии российской стороны делает еще один шаг к восстановлению мира на своей территории.

Вслед за тремя действующими зонами деэскалации российские военные полицейские прибыли для контроля соблюдения режима прекращения боевых действий в провинцию Идлиб», — рассказал офицер.

«Для осуществления контроля перемирия совместно с правительственными войсками будет развёрнуто несколько контрольно-пропускных пунктов.

Выставление российско-сирийских постов является важным шагом как в стабилизации обстановки на севере-западе страны, так и для предотвращения усиления турецкого влияния в провинции», — подчеркнул собеседник «Русской Весны».

«Стоит отметить, что обстановка в идлибской зоне на сегодняшний день самая сложная. Именно в провинцию Идлиб вывозились боевики из разных районов Сирии, которые отказывались сложить оружие и присоединиться к перемирию, в том числе из Алеппо и Западного Каламуна на границе САР и Ливана. Кроме того, большая часть провинции находится под контролем террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*), которая категорически отвергает переговорный процесс», — добавил военнослужащий.

«Поэтому военным полицейским придется работать в крайне тяжелых и опасных условиях, однако российским командованием предприняты все меры для обеспечения безопасности своих военнослужащих.

Все районы размещения постов контролируются с воздуха за счет круглосуточного дежурства беспилотников. На авиабазе Хмеймим выделены и находятся в постоянной готовности штурмовики СУ-25 (см. фото) и вертолеты Ми-28, готовые ответить на любые провокации», — подытожил собеседник РВ.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

ВАЖНО: ВКС России готовы нанести удары по Идлибу, если боевики атакуют военную полицию РФ — подробности операции (ФОТО) | Русская весна
ВАЖНО: ВКС России готовы нанести удары по Идлибу, если боевики атакуют военную полицию РФ — подробности операции (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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