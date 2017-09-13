Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 сентября 2017
- 16:22 Сирийские войска при поддержке ВКС России освободили от боевиков ИГИЛ 85% территории страны.
- 15:10 Евгения Гвоздева: ИГИЛ разжигает войну между христианами и мусульманами в Европе.
- 14:16 История разведки халифата: структура, документы, люди.
- 12:39 Коротко по Дейр-эз-Зору.
- 11:12 Сирийские семьи возвращаются к мирной жизни.
- 09:05 Усиленный Т-72 в сирийской пустыне: кадры наступления на боевиков ИГИЛ.
- 07:15 Трогательные кадры: Российские военные и первоклассники Сирии в освобождённом городе — репортаж РВ (ФОТО).
- 05:30 ВКС РФ и Армия Сирии выбили боевиков ИГИЛ с ключевых гор у авиабазы и освободили 80 км² в Дейр эз-Зоре.
- Вчера 22:00 Предчувствие поражения: ИГИЛ переводит деньги в европейские страны.
- Вчера 21:42 ВАЖНО: ВКС России готовы нанести удары по Идлибу, если боевики атакуют военную полицию РФ — подробности операции (ФОТО).
Сирийские войска при поддержке ВКС России освободили от боевиков ИГИЛ 85% территории страны
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Евгения Гвоздева: ИГИЛ разжигает войну между христианами и мусульманами в Европе
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История разведки халифата: структура, документы, люди
Обзорный материал о истории создания разведывательной спецслужбы Исламского государства.
История разведки халифата: структура, документы, люди
А вас, Хаджи Бакр, я попрошу остаться…
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Коротко по Дейр-эз-Зору
К 13 сентября, расстояние между группировкой САА действуующей на южном берегу Евфрата и наступающей к югу от Аль-Шаддади группировки SDF/YPG сократилось до минимума. Когда они войдут в соприкосновение друг с другом в пределах 1-2 недель, оставшаяся к западу территория Халифата на обоих берегах Евфрата, будет отсечена от основной территории, которая еще контролируется "черными". Для них это будет еще одно стратегическое поражение, которое демонстрирует их неспособность в долгосрочном масштабе удерживать ранее занимаемые территории.
За последние дни, САА укрепила свои позиции в районе Дейр-эз-Зора, добившись плотного соединения ранее рассеченного анклава, заняла часть опорных пунктов Халифата, опираясь на которые боевики осуществляли непосредственную блокаду анклава, расчистила трассу Пальмира-Сухна-Дейр-эз-Зор и создала предпосылки для возобновления полноценной работы авиабазы. Последние два пункта являются обязательным условием для обеспечения развития активных наступательных операций с опорой на Дейр-эз-Зор.
Курды в свою очередь продвигаясь от Аль-Шаддади вышли к окраинам Дейр-эз-Зора (в районе индустриальной застройки и 113-й военной базы), где завязали бои с контратакующими частями Халифата, в которых обе стороны понесли ощутимые потери, хотя в целом, курды смогли удержать ключевые позиции и атаки "черных" им особых достижений не принесли (размен в людях и тачанках выгоден скорее курдам, у которых существенное численное преимущество). С учетом конфигурации фронта, боевики вряд ли смогут добиться чего-то большего, чем некоторого выигрыша времени за счет этих контратак, которые могут рассчитывать лишь на достижение тактической внезапности, в условиях отсутствия средств для монтирования полноценных ударных группировок. Слабость контратак ИГИЛ выявилась уже в ходе их попыток помешать деблокаде анклава. Сейчас это скорее досадная помеха для САА и курдов, которые ведут заочную борьбу за расширение зоны контроля в районе Дейр-эз-Зора, что должны укрепить их позиции для следующей стадии войны, где будет решаться курдский вопрос.
Отсюда и возникает вопрос с форсированием Евфрата, частями САА, дабы продвинуться к дороге идущей вдоль северного берега Евфрата и поставить там физический блок для продвижения курдов к нефтяным месторождениям к северо-востоку от Дейр-эз-Зора (в стиле американского "блока" у Табки), а так сохранить выход к иракской границе к северу от реки, что может иметь как оперативно-тактическое значение связанное с операциями против Маядина и Абу-Кемаля, так и стратегическое, связанное с интересами Ирана по построению "моста" Тегеран-Бейрут. Несколько дней назад, источники в SDF с ссылкой на американское командование заявляли, что США не дадут сирийцам переправиться через Евфрат, вплоть до применения авиации против сирийских войск. Тем не менее, кадры с переправочными средствами и понтонами, были достаточно красноречивы. Сейчас поступают противоречивые сообщениям о том, что сирийцы якобы уже переправились на другой берег Евфрата https://diana-mihailova.livejournal.com/9
Относительно освобождения города от боевиков, то этот процесс займет еще достаточно существенное время, тем более что часть сирийских сил будет задействована в операциях против боевиков к северу и югу от Дейр-эз-Зора.
Уничтоженная техника ИГИЛ.
Репортаж Поддубного.
Гуманитарка для Хасаке.
Плюс передача "Особая статья" https://www.youtube.com/watch?v=4IaQKTXi
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Сирийские семьи возвращаются к мирной жизни
Сирийские семьи покидают лагерь для беженцев в пригороде Дамаска. Они возвращаются к мирной жизни на освобожденных от боевиков территориях.
Подробности на http://tvzvezda.ru
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Усиленный Т-72 в сирийской пустыне: кадры наступления на боевиков ИГИЛ
Сирийская армия продолжает широкомасштабное наступление в пустыне под Дейр-эз-Зором на боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
Подробности на http://tvzvezda.ru
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Трогательные кадры: Российские военные и первоклассники Сирии в освобождённом городе — репортаж РВ (ФОТО)
Российские военные поздравили первоклассников Сирии
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
Военнослужащие российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) поздравили с началом учебного года учеников сирийских школ в провинциях Дамаск и Деръа (Дераа).
Праздничный митинг в школе имени Уажих Ауад поселка Зибдин в провинции Дамаск организованный при содействии российской стороны прошел 10 сентября. Военнослужащие ЦПВС доставили к воротам школы грузовики со школьными портфелями, канцелярскими принадлежностями и продуктовыми наборами. Кроме того, российские юнармейцы в подарок к началу учебного года передали сирийским школьникам футболки и кепки с логотипом «Юнармия» России.
После окончания мероприятия в здании школы военные врачи России развернули временный пункт приема для нуждающихся в медицинской помощи. За 4 часа непрерывной работы медработникам удалось осмотреть и оказать помощь всем ученикам и учителям, также на прием успели зайти местные жители. Кроме того обратившимся по необходимости были даны рекомендации по лечению и медицинские препараты.
В ходе митинга в районе Зибдин со словами благодарности российской стороне выступил представитель министерства образования провинции Дамаск Махер Фараж. Он отметил, что еще зимой 2017 года этот город был под контролем боевиков, но уже в мае после освобождения местные жители совместно с представителями ЦПВС первым делом принялись за восстановление школы, и уже сегодня в ней учатся 200 учеников, в том числе 45 первоклассников и второклассников.
Также подарки школьникам от Центра по примирению враждующих сторон были доставлены в школу Шахид Абу Нафуд города Дераа, в этом мероприятии принял участие губернатор провинции Хилид Альханус.
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ВКС РФ и Армия Сирии выбили боевиков ИГИЛ с ключевых гор у авиабазы и освободили 80 км² в Дейр эз-Зоре
Сирийская арабская армия при поддержке ВКС России продолжает наступление в провинции Дейр-Эз-Зор, на этой неделе САА освободила ряд важных территорий возле военного аэродрома.
Вооруженные силы освободили более 80 квадратных километров территории в провинции Дейр-эз-Зор, после начала широкомасштабного наступления в начале этого месяца, об этом во вторник заявило министерство обороны страны.
Когда большая часть западной сельской местности оказалась под контролем САА, армейцы переключили своё внимание на провинциальную столицу, где они надеются вернуть всю западную часть города.
Республиканская гвардия уже начала процесс освобождения Дейр эз-Зора после значительного продвижения из военного аэродрома Дейр-эз-Зор в сторону городка Джафра.
После освобождения Джафры силы Республиканской гвардии могут перерезать стратегический маршрут поставок ИГИЛ от ферм Аль-Мурия (к югу от столицы провинции) до острова Сакр.
ВКС РФ и Армия Сирии выбили боевиков ИГИЛ с ключевых гор
Ранее Минобороны САР заявило, что горы Тардех в западной части Дейр эз-Зора полностью очищены от ИГИЛ* .
Горы Тардех выходят на западный сектор района военного аэропорта Дейр эз-Зора и буферную зону вокруг районов Панорама и Тайим в окрестностях провинциальной столицы.
Благодаря взятию под свой контроль вышеупомянутых гор, САА обезопасила западный периметр военного аэропорта.
Затем правительственные войска сконцентрировались на освобождении южного фланга, в ходе продолжающегося широкомасштабного наступления на фермы Джафра.
Вечером 11 сентября во главе с подразделениями «Тигров» и Республиканской гвардии армейцы продвинулись с боями на юго-запад от базы Теймен к 17-м холмам в районе ранее освобожденных гор Тардех.
По сообщению сирийских военных, минувшим вечером элитным силам САА удалось освободить 17-е холмы после ожесточенных столкновений с террористами ИГИЛ в западной части Дейр-эз-Зора.
После взятия упомянутых стратегических высот Сирийская арабская армия теперь пытается ликвидировать последние позиции ИГИЛ в окрестностях авиабазы Дейр-эз-Зор.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Предчувствие поражения: ИГИЛ переводит деньги в европейские страны
Террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ) в предчувствии поражения начала переводить финансовые средства с подконтрольных ей территорий, в том числе в страны Европы, сообщил во вторник журналистам замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.
Он подчеркнул, что впервые фиксируется движение финансовых средств с территорий, контролируемых боевиками, в обратном направлении.
«Если раньше мы говорили о том, что ИГИЛ аккумулирует финансы на контролируемых территориях, то теперь, видимо, в предчувствии неминуемого поражения и сдачи всех территорий, ИГИЛ начинает переводить средства в обратном направлении, в том числе в европейские страны. Понятно, на что будут использованы эти средства — на поддержку ячеек ИГИЛ и на совершение терактов», — сказал он в Риме, куда приехал для участия в заседании Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
Кроме того, ИГИЛ, несмотря на потерю прибыли от торговли нефтью в Сирии, пытается найти новые источники доходов, прибегая к валютным операциям, контрабанде культурных ценностей и наркотиков, отметил Феоктистов.
«Мы считаем, что физическое уничтожение инфраструктуры ИГИЛ — это один из самых действенных способов борьбы с финансированием терроризма. Так образом удалось ликвидировать те доходы, которые ИГИЛ получало от торговли нефтепродуктами. На сегодняшний день террористы, по разным оценкам, потеряли около 90% своих скважин, и, тем не менее, эта торговля полностью не прекратилась, и значит кто-то продолжает покупать у них нефть. Под контролем ИГИЛ остались, по крайней мере, две крупнейшие скважины, месторождения аль-Танак и аль-Омар, которые дают не менее 25 тысяч баррелей в сутки», — рассказал он журналистам.
Курс динара ИГИЛ к доллару
По словам Феоктистова, в сфере финансирования ИГИЛ отмечаются новые тенденции, в частности, об этом говорит строгое введение боевиками своей валюты на подконтрольной территории.
«По сути, они объявили золотые динары, серебряные дирхамы и медные филсы единственной разрешенной валютой в гражданском обороте на территории своего псевдохалифата», — отметил дипломат.
Террористы отказываются принимать платежи от населения в другой валюте и обязывают продавцов еженедельно менять сирийские фунты и доллары на динары, которые продаются по цене выше золота в «экономических офисах» ИГИЛ.
«По ряду оценок, было реализовано уже 100 тысяч динаров по цене свыше 180 долларов за штуку, что принесло террористам около 18 миллионов долларов дохода, которые, естественно, могут пойти на приобретение оружия и боеприпасов», — подчеркнул Феоктистов. Новые тарифы для «культурных» контрабандистов
Торговля культурными ценностями является еще одной из самых прибыльных сфер получения дохода боевиками. В последнее время изменились схемы, по которым ИГИЛ обрабатывает эту золотую жилу, рассказал замдиректора департамента МИД.
«Если раньше террористы с черных копателей взимали 20% от ориентировочной стоимости найденных артефактов, то теперь в поисках дополнительной выгоды они заставляют диггеров продавать им свои находки с 20-процентной скидкой, с тем чтобы потом реализовать найденное по более высоким ценам.
Это позволяет нам сделать вывод о том, что у ИГИЛ сохраняется устойчивый канал сбыта культурных ценностей и насколько была актуальной заблокированная США российская инициатива о введении эмбарго в отношении ИГИЛ», — сказал Феоктистов. Наркотики и поиски прибыли
По словам российского дипломата, ИГИЛ продолжает попытки взять под контроль торговлю наркотиками в северных провинциях Афганистана.
«Уже сейчас эксперты обращают внимание на опасность того, что после разгрома „террористического интернационала” в Сирии и Ираке ИГИЛ может попытаться получить доступ к денежным средствам, которые будут направлены на их восстановление», — сказал замдиректора департамента новых угроз МИД.
ИГИЛ всегда пыталось и будет пытаться искать новые источники дохода — вплоть до торговли человеческими органами, отметил Феоктистов. Это и попытки вложить денежные средства в быстроокупаемые проекты: в частности, медицину, фармацевтику, купить недвижимость, в том числе в европейских странах и США, устроить рыбоводческие хозяйства в Ираке, а также наладить мелкое автопроизводство.
«На это и была направлена наша инициатива о введении эмбарго, чтобы никто ничего не мог покупать или продавать ИГИЛ*, тогда бы мы добились его полного финансово-экономического удушения.
Возможно, в этом кто-то не заинтересован — из тех, кто блокирует нашу инициативу», — подытожил российский дипломат.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВАЖНО: ВКС России готовы нанести удары по Идлибу, если боевики атакуют военную полицию РФ — подробности операции (ФОТО)
Как сообщала «РВ», сегодня военная полиция РФ вошла в «столицу» исламистов, а главари боевиков призвали к сопротивлению.
Военный источник сообщил «Русской Весне» последние подробности о новой миротворческой операции российских войск в Идлибе.
«Сирия при содействии российской стороны делает еще один шаг к восстановлению мира на своей территории.
Вслед за тремя действующими зонами деэскалации российские военные полицейские прибыли для контроля соблюдения режима прекращения боевых действий в провинцию Идлиб», — рассказал офицер.
«Для осуществления контроля перемирия совместно с правительственными войсками будет развёрнуто несколько контрольно-пропускных пунктов.
Выставление российско-сирийских постов является важным шагом как в стабилизации обстановки на севере-западе страны, так и для предотвращения усиления турецкого влияния в провинции», — подчеркнул собеседник «Русской Весны».
«Стоит отметить, что обстановка в идлибской зоне на сегодняшний день самая сложная. Именно в провинцию Идлиб вывозились боевики из разных районов Сирии, которые отказывались сложить оружие и присоединиться к перемирию, в том числе из Алеппо и Западного Каламуна на границе САР и Ливана. Кроме того, большая часть провинции находится под контролем террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*), которая категорически отвергает переговорный процесс», — добавил военнослужащий.
«Поэтому военным полицейским придется работать в крайне тяжелых и опасных условиях, однако российским командованием предприняты все меры для обеспечения безопасности своих военнослужащих.
Все районы размещения постов контролируются с воздуха за счет круглосуточного дежурства беспилотников. На авиабазе Хмеймим выделены и находятся в постоянной готовности штурмовики СУ-25 (см. фото) и вертолеты Ми-28, готовые ответить на любые провокации», — подытожил собеседник РВ.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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