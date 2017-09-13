Сенатор рассказала, как РФ ответит на непризнание ЕС выборов в Крыму

Европейский союз пренебрегает базовыми правами человека, отказываясь признавать выборы в Крыму, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. А вообще, это прямое вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, на которое наша страна может достойно ответить при помощи нового проекта «Черная книга», заявила корреспонденту Федерального агентства новостей член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. «Этим Евросоюз показывает еще раз, что он пренебрегает базисными правами человека, в данном случае —правом на свободные выборы», — отметил Мурадов. Вице-премьер крымского правительства особенно подчеркнул, что представители Европейского союза пренебрегли правом жителей полуострова провести законный референдум, признавая только объединение европейских народов. Он напомнил, что «ранее у европейских стран не возникало вопросов насчет легитимности воссоединения немцев без референдума». «Заявление внешнеполитической службы ЕС по Крыму нас не испугало и не удивило, так как это лишь долгосрочная стратегия наших политических оппонентов. Ее нужно оценивать как явное вмешательство во внутренние дела Российской Федерации. Но Российская Федерация не будет извиняться и оправдываться за свои внутренние дела. Мы должны просто работать дальше», — заявила в свою очередь член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. При этом сенатор подчеркнула, что от заявления Европейского союза «в Крыму меньше детей рождаться не будет». Ковитиди напоминает, что полуостров продолжает собирать рекордный урожай пшеницы, встречать туристов и оздоравливать экономику региона. «Нам в Крыму есть чем заниматься, мы работаем и развиваем регион. При этом мы понимаем, что есть экономические последствия для страны, вот только по рукам нашим «западным друзьям» мы пока ударить не можем. Но акцентировать внимание на то, что так делать нельзя, я думаю можно. Под эгидой Валентины Ивановны Матвиенко в Совете Федерации создана специальная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Мы оправдываться не будем, мы будем смотреть на всех со стороны. Сейчас все примеры вмешательства во внутренние дела РФ обобщаются и вносятся в так называемую «Черную книгу». Впоследствии она будет опубликована и представит миру примеры того, о чем так громко кричат наши политические оппоненты», — продолжает Ольга Ковитиди. Приведенные примеры, по мнению сенатора, можно будет «в нужный момент сунуть под нос» российским недоброжелателям, которые пытаются унизить Российскую Федерацию на мировой политической арене. «Это явно собьет спесь с тех политических оппонентов, которым не выгодна сильная Россия», - заключила представитель Совета Федерации. Напомним, 10 сентября в Российской Федерации состоялся единый день голосования. В Севастополе был выбран губернатор города, им стал Дмитрий Овсянников, который набрал 71,05% голосов избирателей. Также в Крыму прошли довыборы в республиканский парламент. Сам полуостров стал российским по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после кровавого государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

