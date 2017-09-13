Россия обует весь мир

Аппетит приходит во время еды. Аппетит на разумные экономические решения тоже. Поняв на примере продэмбарго, какой гигантский эффект может дать поддержка отечественного производителя, российские власти готовы распространить этот опыт и на другие сектора экономики. На очереди легкая промышленность.

В минувшие выходные президент Владимир Путин поручил правительству изучить возможность введения в России утилизационного сбора на импортную обувь. Причем речь идет о целом перечне мер по развитию легкой промышленности. Среди них государственная поддержка экспорта продукции отрасли. Русская обувь получит шанс завоевать мир! И это будут совсем не лапти.

Однако на первом этапе надо хотя бы защитить свой рынок, на котором почти 80 процентов обуви - импорт. Только это давно уже не финские или хотя бы румынские сапоги - некогда мечта наших женщин. Две третьих современного импорта - синтетика по цене 4,5 доллара за пару. "По такой цене не может быть хорошей обуви", уверены в Российском союзе кожевников и обувщиков.

Отраслевые лоббисты резонно указывают, что дешевая обувь носится максимум один сезон, а затем выбрасывается, что пагубно сказывается на состоянии природы. Выход из положения - введение утилизационного сбора. Кажется, в ассоциации обувщиков работают люди с неплохим чутьем - предложить подобное в официально объявленный в России год экологии - сильный ход.

На деле речь идет, конечно, о защите своего рынка в обход правил Всемирной торговой организации. По словам бизнес-аналитиков, введение утилизационного сбора - весьма рапространенный в мире способ. Вступив зачем-то в ВТО, Россия теперь вынуждена изобретать сложные способы отстаивания своих экономических интересов. Чесать левой рукой правое ухо.

А защищать интересы приходится. Так, в первом полугодье 2017 года импорт товаров в Россию вырос на 27 процентов или 107 млрд долларов. При этом импорт текстиля и обуви вырос на 16 процентов.

Выгодно ли это России? Конечно, нет. Рост импорта сужает "поляну" наших производителей. В буквальном смысле отбирает у русских людей кусок хлеба.

Но даже такую вполне законную меру как утилизационный сбор ввести будет, судя по всему, не просто. Да, президент дал поручение проработать вопрос до 20 ноября, однако не факт, что заключение правительства будет положительным. Ведь глава Минэкономразвития Максим Орешкин - яростный противник этой идеи. Интересы "чужих" - иностранных производителей - министру почему-то ближе, чем интересы "своих" - русских.

Его коллега по кабинету министров и политический отец Антон Силуанов не настолько непримиримый и действует тоньше. Очевидно, поняв, куда ветер дует, он решил не противодействовать новому веянию напрямую. Утилизационный сбор, считает Силуанов, ввести нужно, но только в сегменте дешевой обуви. А вырученные деньги направить на поддержку российского легпрома.

Звучит неглупо, однако сбор только в дешевом сегменте станет барьером на пути в первую очередь китайского производителя. Европейские же поставщики окажутся в привилегированных условиях. Предлагаемая Силуановым мера выглядит как попытка возвести искусственное экономическое ограничение на пути важного политического союзника России и при этом включить "зеленый свет" ее противникам. Надо ли это Москве?

Любопытно, что сами европейцы, об интересах которых так пекутся российские либеральные министры, вовсю используют такую меру как утилизационный сбор. В странах Евросоюза им облагаются легковые автомобили — сумма в 100 евро уплачивается при покупке, а в Швейцарии все батарейки и аккумуляторы. В России подобный сбор для импортеров был введен президентом Путиным еще в 2012 году.

Естественно, "зачистка" внутреннего рынка от иностранной обуви — не самоцель. Отечественные производители должны не только заполнить освободившуюся нишу, но научиться производить товар высокого качества. Иначе, уже достаточно избалованный русский потребитель надолго разочаруется в идее импортозамещения. Войлочные ботинки "Прощай, молодость»" да резиновые сапоги - весь этот убогий ассортимент советских обувных магазинов должен остаться в прошлом.

Наверное, выходом из положения могла бы стать система высоких, а главное обязательных для всех производителей, государственных стандартов качества — ГОСТов, а также меры экономического стимулирования, позволяющие снизить цены на сырье для производства обуви. В первую очередь кожи. Принятые в комплексе эти меры очень скоро создадут благоприятную для отечественных обувщиков среду. Отрасль расцветет.

Что же, если в России можно вполне успешно варить русский пармезан, то почему бы не производить и обувь не хуже итальянской?