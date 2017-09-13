Полуметаллы: в России открыли материал для производства компьютеров будущего
В России открыли новый класс материалов, который станет основой для производства сверхбыстрых компьютеров будущего.
Российские ученые на пороге открытия нового класса материалов – полуметаллов. Данное «вещество» не содержит атомов металла и занимает промежуточное положение между настоящими металлами и полупроводниками. Об этом сообщает «РИА Новости».
В пресс-службе МФТИ пояснили, полуметаллы являются главными кандидатами на роль материала для замены кремния и полупроводников, которые широко применяются для создания различной электроники. Считается, что использование полуметаллов позволит производить компьютеры в десятки раз превосходящие современное поколение ЭВМ.
«В каком-то смысле наше открытие было сюрпризом даже для нас самих. Оно, в сущности, подтверждает знаменитый ленинский тезис о неисчерпаемости электрона наравне с атомом. Теперь дело за экспериментаторами», — рассказал специалист Института теоретической и прикладной электродинамики РАН Артем Сбойчаков.
Специалисты российских исследовательских центров уже занялись разработкой технологий, которые позволят получать полуметаллы. Теоретическими исследованиями ученых из России уже заинтересовались их американские коллеги.