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Полуметаллы: в России открыли материал для производства компьютеров будущего

19:29. 13 сентября 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

Фото: pixabay.com/Lalmch

В России открыли новый класс материалов, который станет основой для производства сверхбыстрых компьютеров будущего.

Российские ученые на пороге открытия нового класса материалов – полуметаллов. Данное «вещество» не содержит атомов металла и занимает промежуточное положение между настоящими металлами и полупроводниками. Об этом сообщает «РИА Новости».

В пресс-службе МФТИ пояснили, полуметаллы являются главными кандидатами на роль материала для замены кремния и полупроводников, которые широко применяются для создания различной электроники. Считается, что использование полуметаллов позволит производить компьютеры в десятки раз превосходящие современное поколение ЭВМ.

«В каком-то смысле наше открытие было сюрпризом даже для нас самих. Оно, в сущности, подтверждает знаменитый ленинский тезис о неисчерпаемости электрона наравне с атомом. Теперь дело за экспериментаторами», — рассказал специалист Института теоретической и прикладной электродинамики РАН Артем Сбойчаков.

Специалисты российских исследовательских центров уже занялись разработкой технологий, которые позволят получать полуметаллы. Теоретическими исследованиями ученых из России уже заинтересовались их американские коллеги.

Метки: новые технологии, сделано у нас
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