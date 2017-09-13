Полуметаллы: в России открыли материал для производства компьютеров будущего

В России открыли новый класс материалов, который станет основой для производства сверхбыстрых компьютеров будущего.

Российские ученые на пороге открытия нового класса материалов – полуметаллов. Данное «вещество» не содержит атомов металла и занимает промежуточное положение между настоящими металлами и полупроводниками. Об этом сообщает «РИА Новости».

В пресс-службе МФТИ пояснили, полуметаллы являются главными кандидатами на роль материала для замены кремния и полупроводников, которые широко применяются для создания различной электроники. Считается, что использование полуметаллов позволит производить компьютеры в десятки раз превосходящие современное поколение ЭВМ.

«В каком-то смысле наше открытие было сюрпризом даже для нас самих. Оно, в сущности, подтверждает знаменитый ленинский тезис о неисчерпаемости электрона наравне с атомом. Теперь дело за экспериментаторами», — рассказал специалист Института теоретической и прикладной электродинамики РАН Артем Сбойчаков.

Специалисты российских исследовательских центров уже занялись разработкой технологий, которые позволят получать полуметаллы. Теоретическими исследованиями ученых из России уже заинтересовались их американские коллеги.