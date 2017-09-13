Почему Серебренникову выделили 1 млрд, а на Год литературы в России – в пять раз меньше?

Владимир Путин накануне на полях саммита БРИКС озвучил суммы финансирования деятельности Кирилла Серебренникова. По его словам, за 2-3 года ему было выделено от федерального правительства около 300 млн руб., а от правительства Москвы – еще около 700 млн руб. Итого – 1 млрд руб. А теперь вот еще одна «симпатичная» цифра – параллельно на Год литературы, который был в России, было выделено 200 млн руб. Вот что такое финансирование одного Кирилла Серебренникова.

Мое мнение предельно простое – государственные чиновники, сросшиеся с частью нашего культурного мейнстрима, должны перестать финансировать своих любимцев по принципу «это мой любимец». Эти деньги нормально расходуются на библиотеки, на музеи, но никак не на «мужские гей-клубы» в центре Москвы. Андеграунд имеет право на существование – я сам контркультурный писатель.

Но мы на то и «подполье», на то и «бунт», если говорить культурологически – как-то странно, когда андеграунд финансируется государством и становится мейнстримом.

Культура вообще-то – штука достаточно иерархичная, особенно культура официальная, официозная. А контркультура выступает не против власти, она выступает против культурного мейнстрима. Так было всегда и так есть. Собственно, Джимми Моррисон бунтовал против мейнстрима в американской поп-культуре, против, извините, этих «лощеных» на экране телевизора. А когда эти «лощеные» становятся официозом и мейнстримом, получают финансирование с двух сторон – это, конечно, ситуация с точки зрения культуры безобразная.

Что касается дела Серебренникова – оно не носит политического характера, оно абсолютно уголовное. Насколько мне известно – уже как журналисту, который занимается в том числе журналистскими расследованиями – следствие вообще сначала пришло к «фирме-прокладке» и начало рассматривать «поставщиков». И там ребята не стесняясь, даже не выставив цепочки из двух-трех компаний-однодневок, просто напрямую направляли бюджетные деньги на обналичку. И по цепочке следователи пришли не со стороны театра, а с другой стороны. Поэтому это дело абсолютно уголовное – оно не имеет никакого отношения ни к политике, ни к культуре. Я бы вообще здесь разделял Серебренникова-режиссера и Серебренникова-предпринимателя.

Отмечу, что я тоже против того, чтобы он сидел до суда, потому что я считаю, что по таким статьям даже домашний арест – это много. Об этом говорил и Путин, об этом говорил и председатель Верховного суда – это экономические преступления, и до суда человек должен находиться максимум под подпиской о невыезде. Но это касается не только Серебренникова, это касается всего нашего предпринимательского сообщества. Здесь же его надо рассматривать как предпринимателя.

Однако это же дело дало, действительно, и культурному сообществу повод поговорить об отвратительной схеме финансирования нашего культурного пространства государством. Точнее, не государством, а государственными чиновниками, определенно сросшимися уже с этими культурными элитами. Это такие же, точно такие же коррупционные схемы, как в любой другой отрасли.

И в первую очередь и должен отвечать тот, кто принимал такие решения. И это даже не Министерство культуры – бедолага Мединский здесь совершенно не причем – там другие схемы, другие люди. Эта цепочка пришла к нам из 90-х, я не буду называть фамилии, но они нам всем прекрасно известны.

Как итог, здесь, во-первых, имеет смысл разделить все-таки два дела: уголовное и культурное, потому что говорить надо и о том, и о другом. Необходимо говорить о государственном финансировании культуры, которое уродливо сейчас, и кто-то недополучает (те же провинциальные библиотеки и дома культуры), а на кого-то сыпется «золотой дождь», который тупо обналичивается и раскладывается по карманам. А за это нам демонстрируют голый зад во весь экран.

С другой стороны, претензии к Серебренникову-режиссеру ни в коем случае не уголовные, они культорологические. Можно считать это вкусовщиной, но я считаю, что просто не имеет права андеграунд быть мейнстримом, официозом, убивая тем самым и идею андеграунда, и идею контркультуры, и идею официоза.

Что касается разговоров о «цензуре» и «кровавой гэбне» – ну, какая может быть «цензура»?! Более обласканного театрального режиссера, чем Серебренников, наше государство не знало за последние десятилетия. Суммы инвестиций, дотаций бюджетных озвучены – какая, к чертям собачьим, цензура?

Это та же самая проблема, что и с девиантным ЛГБТ-сообществом на Западе. Когда их просто уравняли в правах, им этого почему-то показалось мало, теперь они хотят, чтобы их любили там. Просто в приказном порядке – приказано любить. То же самое сейчас происходит, к сожалению, с нашим творчеством.

Писатель, публицист Дмитрий Лекух