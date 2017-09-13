Около 100 тысяч человек прошли крестным ходом по Невскому проспекту

Почти 100 тысяч верующих в Санкт-Петербурге приняли участие в крестном ходе в честь дня перенесения мощей святого князя Александра Невского, сообщили РИА Новости в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии.

Крестный ход прошел по Невскому проспекту от Казанского собора к площади Александра Невского.

«Крестный ход прошел сегодня в пятый раз. Это возрожденная традиция Санкт-Петербурга. В этом году крестный ход возглавил правящий архиерей — митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Помимо Казанской чудотворной иконы Божией Матери во главе крестного хода несли почитаемый греческий образ Богоматери «Панагия Сумела», — сказала руководитель сектора коммуникаций митрополии Наталья Родоманова.

По ее словам, икону «Панагия Сумела» доставила греческая делегация с митрополитом Верийским Пантелеимоном в ночь на вторник. Священнослужители греческой Церкви примут участие во всех праздничных мероприятиях, посвященных дню памяти небесного покровителя Санкт-Петербурга — святого князя Александра Невского.

Греческий чудотворный образ Богородицы по завершении крестного хода был доставлен в Спасо-Преображенский собор, где он будет доступен для поклонения верующих до 18 сентября.

Собеседница агентства также уточнила, что традиционно на площадь Александра Невского, куда приходит большой крестный ход, из Свято-Троицкого собора лавры выносятся мощи благоверного князя.

Был отслужен молебен. В нем приняли участие губернатор города, председатель законодательного собрания, духовенство Санкт-Петербургской митрополии, делегация Элладской православной церкви.

«По ориентировочным подсчетам, в крестном ходе приняли участие около 100 тысяч человек. Не только жители Санкт-Петербурга, но и гости из других регионов России, а также греческая делегация», — сообщила Родоманова.

12 сентября 1724 года основатель северной столицы император Петр I собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. Так город на Неве обрел своего небесного покровителя и защитника, а день 12 сентября стал для Петербурга особым праздником.

В 1743 году императрицей Елизаветой Петровной был учрежден общегородской праздничный крестный ход в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Традиция крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, прерванная в годы советской власти, была возобновлена во время главных торжеств 300-летнего юбилея Александро-Невской Лавры в 2013 году.

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