Главная » Мировоззрение, События, Творчество

Около 100 тысяч человек прошли крестным ходом по Невскому проспекту

08:00. 13 сентября 2017 Просмотров - 215 3 коммент. Опубликовал:
Около 100 тысяч человек прошли крестным ходом по Невскому проспекту | Русская весна

Почти 100 тысяч верующих в Санкт-Петербурге приняли участие в крестном ходе в честь дня перенесения мощей святого князя Александра Невского, сообщили РИА Новости в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии.

Крестный ход прошел по Невскому проспекту от Казанского собора к площади Александра Невского.

«Крестный ход прошел сегодня в пятый раз. Это возрожденная традиция Санкт-Петербурга. В этом году крестный ход возглавил правящий архиерей — митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Помимо Казанской чудотворной иконы Божией Матери во главе крестного хода несли почитаемый греческий образ Богоматери «Панагия Сумела», — сказала руководитель сектора коммуникаций митрополии Наталья Родоманова.

По ее словам, икону «Панагия Сумела» доставила греческая делегация с митрополитом Верийским Пантелеимоном в ночь на вторник. Священнослужители греческой Церкви примут участие во всех праздничных мероприятиях, посвященных дню памяти небесного покровителя Санкт-Петербурга — святого князя Александра Невского.

Греческий чудотворный образ Богородицы по завершении крестного хода был доставлен в Спасо-Преображенский собор, где он будет доступен для поклонения верующих до 18 сентября.

Собеседница агентства также уточнила, что традиционно на площадь Александра Невского, куда приходит большой крестный ход, из Свято-Троицкого собора лавры выносятся мощи благоверного князя.

Был отслужен молебен. В нем приняли участие губернатор города, председатель законодательного собрания, духовенство Санкт-Петербургской митрополии, делегация Элладской православной церкви.

«По ориентировочным подсчетам, в крестном ходе приняли участие около 100 тысяч человек. Не только жители Санкт-Петербурга, но и гости из других регионов России, а также греческая делегация», — сообщила Родоманова.

12 сентября 1724 года основатель северной столицы император Петр I собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. Так город на Неве обрел своего небесного покровителя и защитника, а день 12 сентября стал для Петербурга особым праздником.

В 1743 году императрицей Елизаветой Петровной был учрежден общегородской праздничный крестный ход в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Традиция крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, прерванная в годы советской власти, была возобновлена во время главных торжеств 300-летнего юбилея Александро-Невской Лавры в 2013 году.

Читайте также: Посольство России ждет извинений от немецкого СМИ за оскорбление Путина (ФОТО)

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии сегодня 11 апреля 2015
...Геращенко: Под Иловайском погибли более тысячи человек, а следственная комиссия это скрывает... в Иловайске составило около 360 человек, более 500 человек получили ранения, а...в Страстную пятницу в Луцке прошли крестным ходом раскольники из так называемого «УПЦ...
Новости Украины и Новороссии 16 апреля 2017
...В них приняли участие десятки тысяч жителей Республики. Источник К оглавлению... 300 человек с факелами прошли по центру города маршем. Около 300 человек приняли ...Манолис Пилавов вместе с прихожанами прошли крестным ходом вокруг собора. Провел торжественную ...
Тайные пружины нового Украинского переворота
... — Порошенко в конце прошлой недели сделал заявление о ...но он серьезный. Около 100 тысяч человек погибло в ходе конфликта на Украине...что Порошенко — это тот человек, с которым всегда можно... этом сообщали еще накануне крестного хода. Потом разобрались, что в...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
..., поквитаться(конец цитаты). «Крестный папа»Олега Феоктистова  - это... полка пехоты (около двух с половиной тысяч штыков), две ...… Позднее Лукашенко в ходе пресс-конференции обвинил главу ... номеров). Естественно, человек с таким прошлым и настоящим не...
Новости Украины и Новороссии 25 июля 2016
...Крестный ход?! — неонацисты обещают провокации (ФОТО). 15:50 Опрос: около...ходе республиканской конференции по подготовке к проведению всенародного предварительного голосования. «Сегодня прошла...человек на машине спросить: «Где здесь Крестный ход... тысяч человек......
Е.А. Шабельская. «Сатанисты ХХ века. Часть II. Пятнадцать лет спустя»
... пассажиров, которых помещалось до трёх тысяч человек: 250 в первом классе, 750... всё ценное имущество. Когда же крестный ход с изображением Царицы Небесной достиг..., успокаивался даже аббат Лемерсье. Так прошло около трёх лет... Письма Лючии приходили...

3 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>