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ОКБМ Африкантов

16:58. 13 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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пытное Конструкторское Бюро Машиностроения им. И.И.Африкантова — одно из самых секретных и закрытых предприятий Нижнего Новгорода. Строгий контроль, подписки о неразглашении, тройной периметр и внутренние войска на охране связаны c полным комплексом работ по созданию различных типов реакторных установок и всей гаммы оборудования для них.

Предприятие ведет свою историю с 27 декабря 1945 года и в настоящее время входит в состав холдинг Госкорпорации «Росатом», являясь ведущей конструкторской организацией страны и крупным центр атомного машиностроения.

Не питал надежд, что получится увидеть что-то реально крутое и секретное. Не очень то и хотелось, на самом деле, потому что это чревато быть невыездным следующие 5 лет. Но заглянуть на закрытые двери всегда интересно. Экскурсия была посвящена реактору РИТМ-200, который скоро установят в атомный ледокол «Арктик».

1. Россия – единственная страна в мире, обладающая флотом гражданских атомных судов, и ОКБМ конструирует абсолютно все реакторы.
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2. Сейчас на ОКБМ идет работа по созданию универсального атомного ледокола нового поколения, оснащенного РУ РИТМ-200 – это новейшая установка, разработанная для атомного ледокола «Арктика». Установка включает в себя два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Планируется, что «Арктика» станет самым большим и мощным ледоколом в мире. На фотографии макет реактора РИТМ-200. О нем и пойдет речь.
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3. Всего по проектам и с участием предприятия было создано около 500 ядерных реакторов и паропроизводящих установок, сотни единиц ответственного оборудования для объектов атомной промышленности, энергетики, военно-морского и гражданского флота.
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4. Предприятие занимает 42 гектара. Численность сотрудников 4056 человек, средний возраст которых 42 года. За последние года получилось сильно омолодить штат — 36% всех сотрудников младше 35 лет. Среди сотрудников предприятия – 2 академика РАН, 23 доктора и 72 кандидата технических наук.
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5. Я сразу же почувствовал всю серьезность отношения к технике безопасности. Если на обычных предприятия сотрудники пренебрегают некоторыми правилами из-за неудобства или отсутствия оснащения, то на ОКБМ все есть.
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6. В конструкторском и технологическом отделении 1168 человек, в научно-исследовательском и испытательном комплексе 199 человек, а в производственном комплексе 1799 человек.
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7. Я обычно вникаю в производство, если показывают полный цикл. На ОКБМ показать все не могут из-за секретности, потому наслаждался одним большим цехом, в котором производят комплектующие для начинки РИТМ-200. Даже на этом этапе были приставлены «безопасники» — это такие ФСБшники в штатском. Выглядят прям как описывал Варламов: на ремне чехол для звонилки, небольшой зонтик, типа максимально незаинтересованный вид, но в тоже время заглядывают прямо в душу.
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8. На счету ОКБМ 9 атомных ледоходов, 20 реакторных установок, более 365 реакторо-лет в гражданском атомном флоте.
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9. Масштабы производства не сравнимы с заводами, на которых я был до этого. Здесь все выглядит, будто все привычные токарные станки увеличили в десятки раз.
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10. От проекта до отгрузки на ОКБМ уходит несколько лет. Например, РИТМ-200 — это пять лет на проект, 27 месяцев на воплощение, 682 производственные операции, 72 ключевые точки контроля качества.
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11. В реализации проекта принимали участие сразу несколько компаний: ОКБМ Африкантов, как проектировщик и комплектный поставщик, ЗиО-Подольск, как изготовитель корпусного оборудования, а также «Энергомашспецсталь», ЦНИИТМАШ.
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12. Реакторная установка РИТМ-200 выполнена по двухконтурной схеме. Отличительной особенностью реактора являются 4 парогенератора, интегрированные в корпус активной зоны. Традиционно парогенераторы делают в отдельном корпусе, соединённом с корпусом активной зоны трубопроводами теплоносителя первого контура. Интегральная компоновка уменьшает материалоёмкость и габариты установки, снижает риск утечек из первого контура реактора, облегчает монтаж и демонтаж установки.
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13. Раньше такая деталь отливалась, что сопровождалось большим количеством брака. Сейчас все точно и автоматизировано. Отступления измеряются микронами.
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14.
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15. Кроме начинки реактора, на ОКМБ делают и крышку, которая весит 28164 кг.
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16. Срок службы реактора 40 лет. Безопасность работы обеспечивает защитная оболочка из стали, воды и бетона. В качестве ядерного топлива используется активная зона кассетного типа с низким обогащением урана-235. Перезагрузка ядерного топлива производится один раз в семь лет.
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17. За семь лет неатомный ледокол такой же мощности израсходовал бы 1 000 000 тонн угля, а это 2 года работы ТЭЦ в городе с населением 30 тысяч человек.
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18.
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19.
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20.
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21. К 2020 году флот должен пополниться двумя новыми серийными универсальными атомными ледоколами «Урал» и «Сибирь» с реакторами РИТМ-200.
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22. Сборочный цех. Выглядит современно!
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23.
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24. Процессы на предприятии не останавливаются вообще. Уже решаются задачи по созданию реакторной установки РИТМ-400 с мощностью на винтах 110-130 МВт для атомного ледокола «Лидер», который сможет обеспечить круглогодичную навигацию на Северном морском пути.
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Метки: новости компаний
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    Руса 13 сентября 2017 в 17:36 Ссылка Пометить
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    Вот, где настоящая жизнь.
    Люди двигают прогресс, приносят огромную пользу стране.
    Без науки и наукоемкой промышленности Россия немыслима.

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