ОКБМ Африкантов

пытное Конструкторское Бюро Машиностроения им. И.И.Африкантова — одно из самых секретных и закрытых предприятий Нижнего Новгорода. Строгий контроль, подписки о неразглашении, тройной периметр и внутренние войска на охране связаны c полным комплексом работ по созданию различных типов реакторных установок и всей гаммы оборудования для них.

Предприятие ведет свою историю с 27 декабря 1945 года и в настоящее время входит в состав холдинг Госкорпорации «Росатом», являясь ведущей конструкторской организацией страны и крупным центр атомного машиностроения.

Не питал надежд, что получится увидеть что-то реально крутое и секретное. Не очень то и хотелось, на самом деле, потому что это чревато быть невыездным следующие 5 лет. Но заглянуть на закрытые двери всегда интересно. Экскурсия была посвящена реактору РИТМ-200, который скоро установят в атомный ледокол «Арктик».

1. Россия – единственная страна в мире, обладающая флотом гражданских атомных судов, и ОКБМ конструирует абсолютно все реакторы.



2. Сейчас на ОКБМ идет работа по созданию универсального атомного ледокола нового поколения, оснащенного РУ РИТМ-200 – это новейшая установка, разработанная для атомного ледокола «Арктика». Установка включает в себя два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Планируется, что «Арктика» станет самым большим и мощным ледоколом в мире. На фотографии макет реактора РИТМ-200. О нем и пойдет речь.



3. Всего по проектам и с участием предприятия было создано около 500 ядерных реакторов и паропроизводящих установок, сотни единиц ответственного оборудования для объектов атомной промышленности, энергетики, военно-морского и гражданского флота.



4. Предприятие занимает 42 гектара. Численность сотрудников 4056 человек, средний возраст которых 42 года. За последние года получилось сильно омолодить штат — 36% всех сотрудников младше 35 лет. Среди сотрудников предприятия – 2 академика РАН, 23 доктора и 72 кандидата технических наук.



5. Я сразу же почувствовал всю серьезность отношения к технике безопасности. Если на обычных предприятия сотрудники пренебрегают некоторыми правилами из-за неудобства или отсутствия оснащения, то на ОКБМ все есть.



6. В конструкторском и технологическом отделении 1168 человек, в научно-исследовательском и испытательном комплексе 199 человек, а в производственном комплексе 1799 человек.



7. Я обычно вникаю в производство, если показывают полный цикл. На ОКБМ показать все не могут из-за секретности, потому наслаждался одним большим цехом, в котором производят комплектующие для начинки РИТМ-200. Даже на этом этапе были приставлены «безопасники» — это такие ФСБшники в штатском. Выглядят прям как описывал Варламов: на ремне чехол для звонилки, небольшой зонтик, типа максимально незаинтересованный вид, но в тоже время заглядывают прямо в душу.



8. На счету ОКБМ 9 атомных ледоходов, 20 реакторных установок, более 365 реакторо-лет в гражданском атомном флоте.



9. Масштабы производства не сравнимы с заводами, на которых я был до этого. Здесь все выглядит, будто все привычные токарные станки увеличили в десятки раз.



10. От проекта до отгрузки на ОКБМ уходит несколько лет. Например, РИТМ-200 — это пять лет на проект, 27 месяцев на воплощение, 682 производственные операции, 72 ключевые точки контроля качества.



11. В реализации проекта принимали участие сразу несколько компаний: ОКБМ Африкантов, как проектировщик и комплектный поставщик, ЗиО-Подольск, как изготовитель корпусного оборудования, а также «Энергомашспецсталь», ЦНИИТМАШ.



12. Реакторная установка РИТМ-200 выполнена по двухконтурной схеме. Отличительной особенностью реактора являются 4 парогенератора, интегрированные в корпус активной зоны. Традиционно парогенераторы делают в отдельном корпусе, соединённом с корпусом активной зоны трубопроводами теплоносителя первого контура. Интегральная компоновка уменьшает материалоёмкость и габариты установки, снижает риск утечек из первого контура реактора, облегчает монтаж и демонтаж установки.



13. Раньше такая деталь отливалась, что сопровождалось большим количеством брака. Сейчас все точно и автоматизировано. Отступления измеряются микронами.



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15. Кроме начинки реактора, на ОКМБ делают и крышку, которая весит 28164 кг.



16. Срок службы реактора 40 лет. Безопасность работы обеспечивает защитная оболочка из стали, воды и бетона. В качестве ядерного топлива используется активная зона кассетного типа с низким обогащением урана-235. Перезагрузка ядерного топлива производится один раз в семь лет.



17. За семь лет неатомный ледокол такой же мощности израсходовал бы 1 000 000 тонн угля, а это 2 года работы ТЭЦ в городе с населением 30 тысяч человек.



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21. К 2020 году флот должен пополниться двумя новыми серийными универсальными атомными ледоколами «Урал» и «Сибирь» с реакторами РИТМ-200.



22. Сборочный цех. Выглядит современно!



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24. Процессы на предприятии не останавливаются вообще. Уже решаются задачи по созданию реакторной установки РИТМ-400 с мощностью на винтах 110-130 МВт для атомного ледокола «Лидер», который сможет обеспечить круглогодичную навигацию на Северном морском пути.

