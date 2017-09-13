Обращения Виктора Ефимова и Валерия Пякина о Владимире Зазнобине

Концептуал СМИ В связи с болезнью представителя ВП СССР Зазнобина Владимира Михайловича сложилась крайне тяжёлая ситуация

Для продолжения лечения Зазнобина В.М. и поддержки его семьи в расходах, связанных с его болезнью, необходимы финансовые ресурсы.

Реквизиты для перечисления денег:

Предпочтительно карта «Сбербанк» Зазнобиной Натальи Михайловны (жена):4276 5500 7233 1070Сбербанк Зазнобин Владимир Михайлович:6762 8055 9020 758465Яндекс.Деньги 410012141177441PayPal: fct-altai22@yandex.ruWebMoney RUR: R731271274986WebMoney EUR: E183132214214WebMoney USD: Z229065443747

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