Обращения Виктора Ефимова и Валерия Пякина о Владимире Зазнобине
18:14. 13 сентября 2017 Просмотров - 21 Один комментарий Опубликовал: brahman
В связи с болезнью представителя ВП СССР Зазнобина Владимира Михайловича сложилась крайне тяжёлая ситуация
Для продолжения лечения Зазнобина В.М. и поддержки его семьи в расходах, связанных с его болезнью, необходимы финансовые ресурсы.
Реквизиты для перечисления денег:Предпочтительно карта «Сбербанк» Зазнобиной Натальи Михайловны (жена):
4276 5500 7233 1070
Сбербанк Зазнобин Владимир Михайлович:
6762 8055 9020 758465
Яндекс.Деньги 410012141177441
PayPal: fct-altai22@yandex.ru
WebMoney RUR: R731271274986
WebMoney EUR: E183132214214
WebMoney USD: Z229065443747===============================================================================
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Истинный патриот и бессребренник,посвятивший жизнь служению Родине,думаю,получит помощь от всех истинно русских людей.