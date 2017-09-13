Новости Украины и Новороссии 13 сентября 2017

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Внесение Москвой «сырого варианта» резолюции по миссии ООН в Донбассе мешает Украине обсуждать собственный документ по миротворцам с партнерами, заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Пристайко считает, что Россия внесла «сырой вариант» резолюции, который мешает Украине в ведении переговоров с партнерами. По его словам, «ООН должна играть более активную роль» в конфликте в Донбассе, в том числе за счет миротворческой миссии – инициативы Киева, которую «пытается перехватить» российский президент Владимир Путин, сообщает ZN.ua.

Он отметил, что Украина подготовит письменную инициативу по миротворцам, но только тогда, когда может согласовать текст, возможный для принятия, со своими партнерами.

«Не просто чтобы сообщить, что «я великий миротворец», а для того, чтобы эта миссия смогла заработать», – сказал он.

Накануне была раскрыты детали проекта резолюции России по миссии ООН в Донбассе. В Кремле заявили, что позиция Москвы по миротворцам в Донбассе гибкая, однако основанная на незыблемости Минских соглашений.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что поднимет вопрос о миротворцах на Генассамблее ООН.

Сергей Гурьянов

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На Украине русский язык исключили из числа предметов, по которым можно сдавать выпускной экзамен

На Украине со следующего учебного года русский язык исключен из числа школьных предметов, по которым ученики могут сдавать итоговый экзамен, результаты которого дают возможность поступить в ВУЗ – так называемое внешнее независимое оценивание (ВНО, аналог российского ЕГЭ). Новый перечень предметов утвержден приказом Министерства образования и науки Украины, который вступил в силу 8 сентября. «Каждый зарегистрированный участник ВНО имеет право сдать тесты не более чем по четырем учебным предметам из перечня», — говорится в документе. В обновленный перечень входят 11 предметов: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык. Читайте также: Российский «Аллигатор» Ка-52 ворвался на Украину, испугав херсонцев (ВИДЕО 18+)

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Чего его слушать, он же грузин!

Он же грузин! Не слушайте его!



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Мы продолжаем искать деньги стариков

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Они защитят Европу от пропаганды

Теперь у них есть офис в красивом месте Европы…



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ООН призывает Нацполицию Украины немедленно расследовать деятельность сайта «Миротворец»

В ООН призывают Нацполицию Украины немедленно расследовать деятельность скандального сайта «Миротворец» Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало очередной «Доклад о ситуации с правами человека в Украине», в котором помимо всего прочего призвала Национальную полицию Украины «незамедлительно и эффективно расследовать нарушения» сайта «Миротворец» (www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport19th_RUS.pdf). В докладе подчёркивается, что «большинство рекомендаций, сделанных в предыдущих докладах УВКПЧ о ситуации с правами человека в Украине, не были выполнены и остаются действительными и актуальными». Известный своими скандальными публикациями сайт «Миротворец» с августа 2014 г. публикует персональные данные людей, в том числе журналистов, которые по мнению редакции нарушили суверенитет Украины и являются сторонниками вооружённых групп и «терроризма». Еще в августе 2016 года по иску городской прокуратуры октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил заблокировать в России этот интернет-ресурс. Напомним, в 2015 году уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская направляла в СБУ и МВД запрос на блокирование ресурса и наказание лиц, причастных к публикации персональных данных на сайте «Миротворец», а 7 июля 2017 г. Нацполиция Украины даже открыла уголовное производство против вебсайта. Оно, впрочем, так и не привело ни к каким результатам. СБУ уже заявила, что законного механизма для блокирования работы сайта «Миротворец» на Украине нет. В контексте того, что в середине августа советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что «Миротворец» запускает «систему распознавания и выявления преступников» Identigraf, становится очевидным, что проект курируется напрямую из Киева. Судя по всему, тщетный призыв ООН к расследованию и удалению персональных данных с сайта в очередной раз будет проигнорирован украинскими органами власти. Читайте также: Донбасс и миротворцы: Сольют или не сольют, вот в чём вопрос

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Мастер-класс по воровству от украинской власти (ВИДЕО К. Долгова)

Нынешняя украинская власть не гнушается «зарабатывать» деньги на всем подряд. Не стала исключением и государственная символика Украины. Константин Долгов провел собственное расследование и выяснил, сколько можно заработать на обыкновенном флаге Украины. Читайте также: Донбасс и миротворцы: Сольют или не сольют, вот в чём вопрос

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«Я стерпел Петросяна, но это просто трэш». Старожилы «Миротворца» возмущены соседством с Тимошенко и Саакашвили

У украинцев, ранее внесенных в базу скандального сайта «Миротворец», тот факт, что в базу сайта попали глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, вызвал саркастические замечаниями и недоумение. Они воспринимали внесение в списки «Миротворца» как своеобразный «знак отличия». Поэтому появление в общем с ними списке явно идеологически отличных от них Тимошенко и Саакашвили, вызвало резко негативные эмоции. «Стало стыдно за пребывание в «Миротворце»…», — пишет на своей странице в Facebook блогер Дмитрий Скворцов, который уже давно присутствует на «Миротворце». С ним согласились многие комментаторы. «Надо шото решать. Пора валить оттуда. Бузова, Билан, Саакашвили, Власенко, Петросян с Куклачевым… Стыдно», — пишет другой старожил «Миротворца» Наталья Старокожко. А на вопрос, чем ей не угодил Куклачев она отвечает: «С ним тоже можно границу прорвать. Кошек в авангарде пустить…». Недовольна появлением на «Миротворце» Михаила Саакашвли и давний участник этого списка экс-нардеп Елена Бондаренко. «Фу, уберите Саакашвили из нашей приличной компании на «Миротворце», — написала она. Юристка Елена Лешенко считает, что после появления Тимошенко и Саакашвили «Миротворец» уже не тот. Возмущен и главред издания «Таймер» Юрий Ткачев, которого уже давно внесли на «Миротворец». «Это возмутительно. Я стерпел Петросяна и Куклачёва, но это просто трэш. Как один из старейших „клиентов” „Миротворца” я категорически отказываюсь быть в одном списке с Тимошенкой и Саакашвилей. Создайте, … , для них другой сайт и туда вносите — ну или нас, сепаров, перекиньте на отдельный сайт! Я категорически против использования такого общеизвестного списка хороших людей в грязных политических игрищах!» — заявил он. Читайте также: В Госдепе отреагировали на вторжение Саакашвили на Украину

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«Ездит по квартирам и объедает людей»: В сети высмеяли Порошенко с борщом (ФОТО)

Президент Украины Петр Порошенко вновь оконфузился. Пользователи Сети смеются над постановочной фотографией, запечатлевшей главу Украинского Государства в гостях у военнослужащего ВСУ, получившего новую квартиру. «Во влажных мечтах фанатов воны и гастролирующего клоуна, Президент должен сейчас сидеть в супер-секретном бункере, кричать «пропало все» и есть свой галстук. В реалиях же, Петр Алексеевич ел борщ и бутрики с салом, в компании с одним из лучших танкистов ВСУ. Ну, все таки день танковых войск», — так описал это событие штатный пропагандист, советник Порошенко Юрий Бирюков. На фото перед Порошенко стоит полная тарелка борща, в то время как тарелки хозяев квартиры девственно пусты. «Лично ездит по квартирам и объедает людей», — отметил один из пользователей. «У боевика АТО хватило борща лишь для Порошенко», — написал другой комментатор. «Сначала сделал из него героя, начав войну в Украине, профукав Крым, Донбасс, а сейчас на новоселье ходит, мразь. Сходи на новоселье на кладбище к остальным, которых ты слил и продал, шоколадная мразь», «Блин, какое фото, жрать только Порошенко насыпали. У всех остальных тарелки только для декорации. Ленин и дети», «Бред и жалкий пиар», — прокомментировали кадр остальные пользователи. Читайте также: Донбасс и миротворцы: Сольют или не сольют, вот в чём вопрос

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Порошенко испугался Саакашвили и его покровителей

Порошенко решил замять скандал, на котором хочет сыграть Саакашвили, и «включил заднюю». Об этом свидетельствует тот факт, что 11 сентября пресс-секретарь МВД Украины Артём Шевченко заявил, что несмотря на незаконное нахождение на территории страны оснований для задержания бывшего президента Грузии нет. Сам Михаил Саакашвили принял решение не раздувать скандал еще шире, и после внесения правок со стороны адвокатов мирно подписал административный протокол о незаконном пересечении им границы Украины. Напомним, 10 сентября Михаил Саакашвили поддержке своих сторонников с боем прорвался через польско-украинскую границу на КПП Шегини. Как ранее сообщала «Русская Весна», Польша неожиданно встала на защиту Саакашвили, обвиняя Украину и угрожая ей. Читайте также: В Госдепе отреагировали на вторжение Саакашвили на Украину

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Российский «Аллигатор» Ка-52 ворвался на Украину, испугав херсонцев (ВИДЕО 18+)

На Украине напуганы внезапным появлением современного российского разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 «Аллигатор», вылетевшего из Крыма. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на очевидцев. По их данным, жители села Павловка Чаплинского района Херсонской области были испуганы неожиданным появлением над их домами боевого вертолёта ВКС РФ. Киевские новостные издания уточняют, что от Павловки до полуострова около 10 км. Также опубликовано видео пролёта боевого «Аллигатора» над неким населённым пунктом, на фоне звучат возмущенные голоса с украински акцентом. Отметим, подтверждения, что ролик был снят именно в Павловке, на данный момент нет. В социальных сетях сообщают, что якобы событие произошло еще 5 сентября, но в СМИ оно просочилось только сейчас. Читайте также: Грандиозный скандал: Генерал ВСУ назвал боевиков «АТО» трусами и мародёрами, а Россию — могучей державой (ВИДЕО)

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В ЛНР началась масштабная кампания по замене сгнивших при Украине водопроводных труб

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ЛНР: Пустовавший с начала войны детсад во фронтовом селе Веселая Гора вновь открылся

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ВАЖНО: Россия предложила вооружить миротворцев ООН в Донбассе

Миротворцы ООН, которые могут быть направлены в Донбасс согласно предложенному Россией проекту резолюции, будут иметь стрелковое оружие для защиты наблюдателей ОБСЕ, состав миссии ООН должны будут одобрить как правительство Украины, так и представители Донецка и Луганска. Об этом говорится в подготовленном Россией проекте резолюции. Распространенный ранее Россией документ призывает обеспечить «полное, всеобъемлющее и последовательное» выполнение «пакета мер» минских договоренностей. Подчеркивая необходимость обеспечить безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ на фактической контактной линии проект постановляет «учредить, после полного отвода сил и оборудования от фактической контактной линии, на период шесть месяцев миссию ООН по поддержке и защите миссии СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины, с главой миссии, который будет докладывает напрямую генеральному секретарю ООН». В этой связи предполагается, что миссия ООН «должна быть снабжена стрелковым оружием и легким оружием, и наделена мандатом исключительно по защите групп наблюдателей ОБСЕ, проводить круглосуточный мониторинг в зонах разведения сил и вооружений от контактной линии между территорией подконтрольной вооруженным силам Украины и территорией в отдельных районах Донецкого и Луганского районов Украины». Также предполагается, что генсек ООН подготовит рекомендации по количеству персонала и национальному составу миссии, «которые будут согласованы с правительством Украины и представителями отдельных областей Донецкого и Луганского регионов Украины». Читайте также: Донбасс и миротворцы: Сольют или не сольют, вот в чём вопрос

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