Корпускулярно-волновой дуализм: двойственная реальность или классическая шизофрения учёных?

Владимир Нарманский опубликовал в АТ статью « К столетию затмения классической науки ». Но «затмению» не 100 лет, а много больше . Чтобы найти его причину нужно заглянуть в историю физики. Задолго до Аристотеля древние мыслители поняли, что единство мира в том, что он построен из чего-то единого. Это нечто стали называть материей.



Но материя прерывна или непрерывна? Вот в чем вопрос? Если она непрерывна, то ее можно делить до бесконечности. Если же материя прерывна, то ее делить можно только до «атома», неделимого больше. Атомы же разделяются их отсутствием (пустотой). Зенон методом от противного доказывал правоту атомистов.



Если материя непрерывна, если ее можно делить до бесконечности, то быстроногий Ахилл никогда не сможет догнать тихоходную черепаху.

Аристотель же не согласился с атомистами. Если бы была пустота, не тормозящая движение, то Земной шар двигался бы. Но этого же нет, значит, непрерывная материя (эфир) удерживает Землю от движения. Гюйгенс начал волнами эфира объяснять оптику.



Но с ним не согласился Ньютон. Если планеты и кометы непрерывно движутся по своим орбитам, то это означает, что пространство пусто, не тормозит движение, эфира и его волн нет, а свет – это поток каких-то частиц (корпускул). Ньютон стал автором классической физики, несовместимой с доклассической физикой Аристотеля.

Далее в 1801 г. Юнг пропустил свет через две близких щели и обнаружил интерференцию, какая бывает при взаимодействии двух источников волн.



Потом еще Френель объяснил ряд явлений с помощью волновой теории света и Парижская АН сдалась, введя в 1818 г. волновую теорию света из физики Аристотеля в физику Ньютона.



С этого времени началась объединенная теоретическая физика, больная двойственностью. Логика не позволяет объединять противоположные идеи и, наверное, академики сомневались можно ли объединять противоположные физики. Но известный тогда философ Гегель, вероятно, был так очарован экспериментами Юнга и Френеля, что придумал «высшую» логику, которая сейчас называется диалектической. Но по законам старой логики из двух противоположных логик верной может быть только одна, но не обе.

Так что после 1818 года была уже не классическая физика, а современная – объединенная, двойственная. Собственно я ничего нового здесь не рассказал. Все это давно и широко известно, но учёная мафия боится исправления.



Я пытался рассказать об этом на физическом семинаре в ЧелГУ, но руководитель семинара заявил: «Мы не пустим вас в науку, если вы правы, то мы будем неграмотными и не сможем преподавать».



Павел Каравдин

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