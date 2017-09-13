Кого будут сбивать российские ЗРК С-400 в небе над Турцией

Автор: Юрий Подоляка — Yurasumy

Итак, исторический зенитно-ракетный контракт между Россией и Турцией подписан. По словам президента Реджепа Эрдоага, обо стороны настроены его выполнять и поставку российских ЗРК С-400 в его страну теперь может отменить только нечто из ряда вон выходящее. Самое время разобраться, а зачем Турции такие мощные системы ПВО/ПРО и против кого оно может быть использовано. И ответив на этот вопрос, мы сможем разобраться, почему сегодня США так нервно отреагировали на эту поставку Анкаре мощных современных российских ЗРК.

На словах, Вашингтон обеспокоен тем, что их союзник по НАТО не поддерживает усилий союзнических (читай американских) производителей, а помогает развиваться российскому ВПК. На самом деле, обеспокоены они совсем другим.

Давайте рассуждать логически

Во-первых, С-400 никак не могут работать против страны разработчика. Дело в том, что чем умнее становится современное оружие, тем сложнее его применять против страны производителя. Если пушку времен второй мировой войны или танк было легко развернуть против бывших владельцев, чем очень часто пользовались обе стороны на советско-германском фронте, то сегодня управляемую ракету, мозги которой прошиваются сложнейшими алгоритмами и куда изначально вставляется масса «закладок», использовать против страны имеющую все «ключи», практически невозможно. Вернее попробовать, конечно, можно, но результат будет предсказуемым.

Во-вторых, использовать эти ракеты против таких соседей как Армения, Сирия, Ирак или даже Египет, бессмысленно. Нет у этих стран, и в ближайшее время не будет, таких мощных ВВС, против которых использование данной системы вооружений было бы оправдано или необходимо.

С севера у Турции никаких проблем нет и не предвидится, а потому, Украину, Грузию, Румынию, Болгарию мы тоже в качестве целей С-400 рассматривать тоже не будем.

Греция и Иран, конечно, могут быть потенциальными противниками, но… Афины сами по себе не опасны Турции и никогда против Анкары сами в драку не полезут. Тегеран сегодня благодаря усилиям России скорее союзник Турции, чем противник. Причем этот союз очень логичен на ближайшие десятилетия. У обеих стран общие враги и общие интересы. Им обеим ненавистен, создаваемый США Курдистан и они очень хотят ослабления на Ближнем Востоке Израиля и Саудовской Аравии, после чего одна из стран станет лидером суннитского исламского мира, а вторая шиитского. Что будет дальше загадывать пока бессмысленно. Но точно эти проблемы будут решать не поставляемые сегодня ЗРК С-400.

А вот исключить попыток США в ближайшие годы изменить создаваемую новую геополитическую конструкцию на Ближнем Востоке ни коим образом нельзя. Конечно, сегодня крайне мала вероятность нанесения ВВС США ударов по турецким объектам, точно также как в 1978 году мало кто предполагал, что Иран станет злейшим врагом Вашингтона… Но позже…

Вообще нынешняя ситуация вокруг Турции мне очень напоминает иранскую, 40 летней давности. И здесь исключить, что уже лет через пять российские ракеты комплексов С-400 ударят по американским самолетам никак нельзя.

На пути к новому ближневосточному «порядку»

Вообще, Анкара уже давно строит свою государственность по иранской модели развития. Ее стремление стать первой страной Ближнего Востока и основой суннитского полумесяца, хорошо известны. В последние два десятка лет страна экономически очень выросла, фактически создала современную промышленность и опираясь на нее пытается перекроить регион под себя, то есть занять в нем более важное и весомое место.

Пока это не мешало геополитическим планам Вашингтона, у Анкары все вроде бы получалось. Первой страной, которая должна была подпасть под фактически «протекторат» Турции должна была стать Сирия. Но не срослось. И дело здесь больше не в том, что Россия против этого плана и не даст ему реализоваться. Главная проблема для Анкары в том, что и США тоже против этого. А еще США не против создать на Ближнем Востоке Курдистан, для чего Анкаре надо отказаться от части своей территории.

На это Турция согласиться понятно не может, потому ее переход в пророссийский лагерь был неизбежен. Именно поэтому турецкому руководству (исходя из новых условий) пришлось разрабатывать новую стратегию национального развития.

Стратегия новая, а интересы, фактически старые. И они всегда и везде вступают в противоречие с интересами американскими. Последним очень показательным маркером стал конфликт между Катаром и Саудовской Аравией, где Турция сыграла одну из ключевых ролей.

А дальше будет больше.

Собственно это и толкает Анкару к военно-техническому и экономическому сотрудничеству с Москвой. Дело в том, что контракты сродни покупке ЗРК С-400 всегда заключаются с теми странами, с которыми в ближайшие десятилетия никакой войны и конфликтов не предвидится. Оснащение жизненно-важных систем ПВО/ПРО образцами вероятного противника абсолютная бессмыслица.

Здесь работает железобетонный принцип: «Пусть будет система хуже, но в боевых действиях она не должна подвести по «политическим причинам».

А отсюда и беспокойство американцев. Контракт на покупку ЗРК С-400 говорит о том, что Турция в ближайшие десятилетия планирует соотносить все свои действия на Ближнем Востоке с интересами Москвы. И наоборот, отказ от закупки американских систем, подразумевает, что Анкара теперь всегда будет опасаться получить от Вашингтона нож в спину. От некоторых таких «ножей» и «томагавков» (образно, конечно) ее и должны будут защитить закупаемые в России новые ЗРК С-400.

Источник: nnm.me