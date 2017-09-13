Киевщина как форпост западной агрессии

Концептуал СМИ Как XVII век определил путь развития нашей цивилизации?

Популярные авторы издательства «Концептуал» Никита Кричевский и Александр Пыжиков представляют свои новые книги и отвечают на вопросы читателей. Как формируются ментальные предпочтения русских и пути развития всей цивилизации? Какие национальные черты характера определяют наше экономическое поведение?

Почему общество в России XVII века разделилось на две части? Как это отразилось на менталитете нации? Чем вызваны кровавые события 1917 года? Когда в России появилась коррупция? Почему важно понимать, куда ведут корни явлений экономической и общественной жизни? Почему киевщина всегда была форпостом западной агрессии в Россию? Зачем западные благодетели снова претендуют на главенствующие позиции в нашем государстве? Когда мы сорвём с событий прошлого украинско-польское покрывало и займёмся своей историей?



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Антискрепа, Кричевский Н.А.

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович



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