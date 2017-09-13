Главная » История, Мировоззрение, Политика

Киевщина как форпост западной агрессии

18:13. 13 сентября 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Как XVII век определил путь развития нашей цивилизации?

Популярные авторы издательства «Концептуал» Никита Кричевский и Александр Пыжиков представляют свои новые книги и отвечают на вопросы читателей. Как формируются ментальные предпочтения русских и пути развития всей цивилизации? Какие национальные черты характера определяют наше экономическое поведение?
Почему общество в России XVII века разделилось на две части? Как это отразилось на менталитете нации? Чем вызваны кровавые события 1917 года? Когда в России появилась коррупция? Почему важно понимать, куда ведут корни явлений экономической и общественной жизни? Почему киевщина всегда была форпостом западной агрессии в Россию? Зачем западные благодетели снова претендуют на главенствующие позиции в нашем государстве? Когда мы сорвём с событий прошлого украинско-польское покрывало и займёмся своей историей?

=================================================================================

Рекомендуем:

Антискрепа, Кричевский Н.А.

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

=================================================================================


Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как бандеровцы с УПА воевали
... не фамилия создателя /она как раз была вполне немецкая и...со вкусом рассказывают о том, как героически боролись бандеровцы «против ... УПА также на Житомирщине и Киевщине, в чернобыльских лесах, в ... любите рассказывать о том, как геройски Степан Бандера сидел в...
Сколько можно делить единый этнос?
...с Литвы после присоединения киевщины, черниговщины и Галицкой ...в месте «русса» расшифровывается как «небесные люди» или «... украинский язык, и какая-то особая украинская культура...латинского языка он переводится как «непобедимые». Как видите, это качество,...
Новости Украины и Новороссии 01 марта 2016
...в ЛНР, который отправляется как пассажирский, не как электричка… У нас ..., кто сегодня институциализировали себя как соответствующие должностные лица, являются ...– рассказал один из бойцов батальона «Киевщина», передает «Корреспондент.net». Служащие утверждали...
Почему татаро-монгольского ига быть не могло ?
... и рекрутирование, каким образом происходило военное обучение, как воспитывалась военная элита...том, что монголы начисто разорили Киевщину, города пожгли, население истребили ...зачистили именно Киевщину? Следует учесть, что киевская земля — это не какая-нибудь...
Яма разлада „Я” и „Мы”
...владык против собственного народа, как писал виднейший историк Средневековья... мелкодержавной власти, которой, как им казалось, явно угрожало... защищает уже не как полицейский, а как геополитик. Если опасность...(На Волыни и в Киевщине, в тогдашней Новороссии)[6...
Новости Украины и Новороссии 22 июня 2017
...камуфляже отнимают жилье у жителей Киевщины, забрасывая дома коктейлями Молотова ... вмешивается или квалифицирует атаки бандитов как «мелкое хулиганство». «Отнимают все,...предложение по Донбассу должно рассматриваться как провокация. Форсирование конфликта с ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>