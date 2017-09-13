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Как ПРОСТО… Разобраться со СТРАХОМ

11:02. 13 сентября 2017 Просмотров - 419 Нет комментариев Опубликовал:

Доброго ЗДРАВИЯ всем-всем-всем!

Сегодня я хочу собрать свои различные находки в коллективном сознании человечества - Интернете - об эмоциях страха и чувства вины, при помощи которых происходят манипуляции человеком и человечеством как на бытовом, так и на глобальном уровне. 

С уважением - В.Л.

 

 

"Если человек не умеет управлять собой, им начинают управлять другие..." (с)

Хасай Алиев (источник)

 

Страх и чувство вины — две самые распространенные и самые пагубные человеческие эмоции.

Страх, как и все эмоции, генерируется разумом. (источник)

 

Страх - это всего лишь эмоция, включающаяся там, где отсутствует информация или её слишком мало. (источник)

 

 

Симптоматика и динамика страха:

Телесные ощущения

- неуемная дрожь

- слабость во всем теле, скованность в движениях, ноги "ватные",

- сосет под ложечкой

- неритмичное дыхание, "комок" в горле

- холодный пот или внезапный жар

- потеря или осиплость голоса

- "туннельное" зрение

 

 

Эмоции

- растерянность, беспомощность

- враждебное восприятие мира

- ужас

- тревога

 

 

Мысли:

- фиксация на единственном, чаще всего негативном выходе из ситуации

- мысленный хаос, рассредоточенность

- мысленный скачок в негативное будущее

- мир жесток, опасен, коварен, мы — жертвы.

 

 

 

Чем опасен страх?

Первое:

Нами легко манипулировать.

"Страх, как вожжи, которыми можно легко управлять людьми. Но большинство этого даже не понимают," - говорил один из величайших мировых политиков.

 

 

Второе:

Страх постоянно отнимает у нас энергию.

Третье: 

Страх не позволяет нам добиваться своих целей.

Страх и отсутствие мечты — киллеры успеха.

 

Четвёртое:

Страх порождает опасения перед повторением негативной ситуации.

 

Как правило, большинство людей боится:

— наказания;

— решения проблем;

— контактов с людьми;

— потери имущества;

— болезней;

— одиночества;

— перемен;

— будущего;

— неизвестности;

— успеха;

— поражения;

— не оправдать чужие ожидания;

— быть непризнанным;

— опасности;

— смерти.

 

 

источник

--------------------

Страх, как вожжи, которыми можно легко управлять людьми. Но большинство этого даже не понимают. (с)

Страх и чувство вины — две самые распространенные и самые пагубные человеческие эмоции.

(...) Чувство вины в нашей культуре стало почти искусством. Это одна из самых сильных эмоций, и используют ее все кому не лень.

НО... «Чувствовать» себя виноватым и «быть» виноватым — это две разные вещи. 

(источник)

 

(...) В современном обществе чувство вины является самой распространенной формой стресса. Мир полон людей, которых терзает чувство вины. Если только вы не принадлежите к числу тех немногих, что сумели избавиться от этой деструктивной эмоции, она роднит вас с остальными представителями человечества.

Большинство из нас чувствуют себя виноватыми. Семья, друзья, общество, школа, любимые люди и религия сознательно или неосознанно превращают нас в «вечный двигатель», питаемый чувством вины. (источник)

 

(...) Какое чувство вины самое тяжкое? 

Это – религиозное чувство вины, то есть грех, порождаемое религиозным страхом.

Грешный человек чувствует, думает, говорит и поступает так, как приказывают свыше. Кто приказывает? Естественно, тот, кто над ним стоит. 

Для ребенка это родители, воспитатели, учителя, общество. Для человека религиозного – церковный служитель на амвоне. А для атеиста – тот, кто на данный момент стоит у кормила власти. (источник)

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Если в твоём лексиконе присутствуют эти слова: «кошмар», «ужас» и «мрак», то ты практически постоянно живёшь в страхе и тобой ОБЯЗАТЕЛЬНО будут манипулировать, (источник), причём эти Силы будут деструктивными априори (источник)

 

Классификация созидательных и разрушительных вибраций по Скворцову А.В. и Хмелинской Е.В.

 

https://cont.ws/uploads/pic/2017/9/02%20%2819%29.jpg
 

Система промывания мозгов продолжает работать в полную силу и не допускает появления в сетке вещания светлых событий. Программы новостей экстремальны, они на восемьдесят процентов состоят из сведений о бесчинствах, драках, убийствах, катастрофах, коррупции в высших эшелонах власти, о беспределе террористов, формируя у людей чувства безысходности и страха, массовые фобии. (источник)

(...) Сознание Человечества искусственно сдерживается в диапазоне от 0,1 до 26 герц, то есть в эмоциях страха и чувства вины, через СМРАД (Средства Массовой Рекламы, Агитации и Дезинформации), которые включают в себя:

печать: газеты, журналы, альманахи, сборники, бюллетени;

телерадиовещание: радио, телевидение, кинопрограммы, видеопрограммы;

цифровые издания: электронные версии газет, издания на компакт-диске;

информационные агентства;

массовые (1000 и более конкретных адресатов) периодические рассылки с использованием телекоммуникационных сетей (как телефонной, так и сетей ЭВМ, в том числе и SMS-рассылки) .

 

 

(...) Сегодня какого политика или общественного деятеля ни послушай – все радеют за национальную безопасность России.

Так почему же до сих пор на наших экранах постоянно транслируют фильмы и сериалы о бандитах, ворах, наркоманах, а теперь добавились ещё и маньяки, насильники, педофилы и психопаты?

При этом практически во всех подобных сериалах сотрудников правоохранительных, да и любых других государственных органов, показывают либо бесчестными людьми, либо просто идиотами.

Не отстают от кинематографа новостные выпуски и телевизионные шоу.

 

На сегодняшний день главный враг нашего общества и, прежде всего, подрастающего поколения – это российское телевидение

(источник)

а точнее, люди, которые имеют возможность проплачивать всё это безумие...

источник http://www.bolshoyvopros.ru/qu...

 

Как ПРОСТО...и КОРОТКО о ТЕЛЕВИДЕНИИ  https://cont.ws/@infobazasm/69...

 

М-да...пока хватит, надо переходить ко второй части, к ответу на вопрос "А что делать-то?"

 

Во-первых, надо знать, что  человек изначально находится под абсолютной Высшей защитой.

Ну а если он сам разрывает эту священную связь, то остаётся один – на растерзание.

Кстати, о слове ДОБРОВОЛЬНОВоля дана человеку – и это добро. И работать, проявляться воля должна только на добро, как указывает само слово. И если воля направлена на зло (к продаже души), то это последнее её проявление. После чего воля исчезает. Как и разум. (источник)

Во-вторых...

 

 

Помни, ты постоянно создаешь СОБСТВЕННУЮ действительность!

 

 

Современный город создан не только для того, чтобы на генетическом уровне сформировать психологию невольников. Это только одна сторона медали.

 

 

 

 

Другая, не менее важная, — это контроль над здоровьем подопечных.

Оказывается, основными факторами, которые разрушают здоровье людей, являются стресс и пища, которую употребляют городские жители. Остановимся подробнее на стрессе. (источник)

 

 

 

(...) В переводе с английского stress давление, нажим, напряжение.

Можно найти такие определения стресса:

стресс - это состояние напряжения, возникающее у человека под влиянием сильных воздействий;

стресс - это неспецифическая защитная реакция организма в ответ на неблагоприятные изменения окружающей среды. (источник)

 

 

 

 

Произойдет чудовищное потоотделение, и человек мгновенно успокоится.

Это уже опробовано.(источник)

 

P.S. На себе не проверял, не было необходимости...источнику информации я лично доверяю..

 

 

Работает.. РЕКОМЕНДУЮ..

 

СИНХРОМЕТОД "КЛЮЧ" Хасая Алиева

Новейшие приемы раскрепощения, мобилизации и восстановления. 

Ключ снимает внутренние барьеры и поэтому человек все делает лучше и быстрее восстанавливается. 

Много лет используется в Минобороны, МЧС, в психологических службах, диспетчерами, операторами и другими лицами напряженных и опасных профессий.

Сейчас метод стал доступен каждому. Позволяет любому человеку получать и сохранять чувство внутренней свободы вопреки обстоятельствам. 

Люди, прошедшие эту школу, говорят, что стали спокойнее, что у них появилось чувство внутренней защищенности, потому что теперь могут в любой момент снять стресс, принять верное решение, повысить уверенность в себе, получать раскрепощение, вдохновение, мобилизацию, отключать "внутренний диалог", вызывать релаксацию, улучшать сон, и быстрее решать любые задачи – интеллектуальные и оздоровительные.

 

«Ключ» создан доктором Хасаем Алиевым в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в 1981 году для моделирования состояния невесомости, преодоления стресса и перегрузки. Автор награжден командованием ЦПК медалью "20 лет ЦПК им. Ю.А. Гагарина". Метод "Управляемая саморегуляция" утвержден Минздравом СССР в 1987 году и запатентован.

Использован при подготовке военного персонала перед входом в атомоход "Курск", операторов микросборки, диспетчеров, военных психологов и отрядов спецназа, направляемых в зоны боевых действий, для выведения из острого стресса пострадавших после терактов в городах Кизляре, Каспийске, Ессентуках, Беслане, для подготовки спортсменов на Олимпийских Играх в Китае, испытателей Международной космической программы "Марс 500".

«Ключ» позволяет управлять внутренними резервами, которые были ранее не доступны воле и могли непредсказуемо включаться только в чрезвычайных случаях.

Быстрота снятия стресса настолько показательна, что контраст с имевшимся высоким напряжением нередко вызывает чувство выраженного облегчения, комфорта, вплоть до приятных, необыкновенных ощущений легкости, парения, полета.

 

 

 

 

 

 

 

Суть метода «Ключ». Основан на новой модели работы мозга. Уникальность "ключевых" идео-рефлекторных приемов в том, что они снимают стресс автоматически. Ключ доступен даже детям, незаменим в экстремальных условиях. Ключ широко известен, отмечен и в российском учебнике физкультуры для 9-11 классов.

Повышает эффективность обучения, тренировки, лечения, помогает быстрее решать сложные задачи, находить выход из тупика. Ключ тренирует способность сохранять ясность ума и уверенность в себе вопреки обстоятельствам. (Патент № 1785711, приоритет с 28 декабря 1990г).

Ключ повышает здоровье, творческие, волевые, адаптивные и физические возможности, помогает сократить время достижения результата в любой деятельности. 

Результат - с первого применения. (Занесен в Российскую Книгу Рекордов и Достижений, ассоциированную с Книгой Гинесса).

Человек, обученный Ключу, способен снимать стресс в любое время в любом месте, раскрепощаться перед любым выступлением. Ключ открывает состояние внутренней свободы, освобождает от "зацикленности" на проблеме, страха, комплексов и стереотипов, открывает в человеке творца. 

Источник

 

ПОДРОБНЕЕ О ВЫПОЛНЕНИИ СИНХРОМЕТОДА "КЛЮЧ" В РОЛИКЕ..

Работает.. РЕКОМЕНДУЮ..

 

Есть ещё один способ суперэффективного приведения человека в адекватное состояние при помощи гармоничного звучания плоских колоколов. Но это другая история.
А у кого есть возможность побывать в г. Сергиев Посад по адресу ул. Дружбы, д.14А, 4-й этаж торгового комплекса «Бородино» в выставочном зале "Колокола Руси", тот на себе сможет убедиться в благотворнейшем воздействии звучания плоских колоколов на все структуры человека..

 

"Как ПРОСТО... Журнал созидательных переменпредназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

Канал на youtube

Группа ВКонтакте для самостоятельного просмотра или скачивания фильмов и PDF-книг.

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