Как ПРОСТО… Разобраться со СТРАХОМ

Доброго ЗДРАВИЯ всем-всем-всем!

Сегодня я хочу собрать свои различные находки в коллективном сознании человечества - Интернете - об эмоциях страха и чувства вины, при помощи которых происходят манипуляции человеком и человечеством как на бытовом, так и на глобальном уровне.

С уважением - В.Л.

"Если человек не умеет управлять собой, им начинают управлять другие..." (с) Хасай Алиев (источник)

Страх и чувство вины — две самые распространенные и самые пагубные человеческие эмоции. Страх, как и все эмоции, генерируется разумом. (источник)

Страх - это всего лишь эмоция, включающаяся там, где отсутствует информация или её слишком мало. (источник) - это

Симптоматика и динамика страха:

Телесные ощущения

- неуемная дрожь - слабость во всем теле, скованность в движениях, ноги "ватные", - сосет под ложечкой - неритмичное дыхание, "комок" в горле - холодный пот или внезапный жар - потеря или осиплость голоса - "туннельное" зрение

Эмоции

- растерянность, беспомощность - враждебное восприятие мира - ужас - тревога

Мысли:

- фиксация на единственном, чаще всего негативном выходе из ситуации - мысленный хаос, рассредоточенность - мысленный скачок в негативное будущее - мир жесток, опасен, коварен, мы — жертвы.

Чем опасен страх?

Первое:

Нами легко манипулировать. "Страх, как вожжи, которыми можно легко управлять людьми. Но большинство этого даже не понимают," - говорил один из величайших мировых политиков.

Второе:

Страх постоянно отнимает у нас энергию.

Третье:

Страх не позволяет нам добиваться своих целей. Страх и отсутствие мечты — киллеры успеха.

Четвёртое:

Страх порождает опасения перед повторением негативной ситуации.

Как правило, большинство людей боится:

— наказания; — решения проблем; — контактов с людьми; — потери имущества; — болезней; — одиночества; — перемен; — будущего; — неизвестности; — успеха; — поражения; — не оправдать чужие ожидания; — быть непризнанным; — опасности; — смерти.

источник

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Страх, как вожжи, которыми можно легко управлять людьми. Но большинство этого даже не понимают. (с)

Страх и чувство вины — две самые распространенные и самые пагубные человеческие эмоции.

(...) Чувство вины в нашей культуре стало почти искусством. Это одна из самых сильных эмоций, и используют ее все кому не лень.

НО... «Чувствовать» себя виноватым и «быть» виноватым — это две разные вещи.

(источник)

(...) В современном обществе чувство вины является самой распространенной формой стресса. Мир полон людей, которых терзает чувство вины. Если только вы не принадлежите к числу тех немногих, что сумели избавиться от этой деструктивной эмоции, она роднит вас с остальными представителями человечества.

Большинство из нас чувствуют себя виноватыми. Семья, друзья, общество, школа, любимые люди и религия сознательно или неосознанно превращают нас в «вечный двигатель», питаемый чувством вины. (источник)

(...) Какое чувство вины самое тяжкое?

Это – религиозное чувство вины, то есть грех, порождаемое религиозным страхом.

Грешный человек чувствует, думает, говорит и поступает так, как приказывают свыше. Кто приказывает? Естественно, тот, кто над ним стоит.

Для ребенка это родители, воспитатели, учителя, общество. Для человека религиозного – церковный служитель на амвоне. А для атеиста – тот, кто на данный момент стоит у кормила власти. (источник)

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Если в твоём лексиконе присутствуют эти слова: «кошмар», «ужас» и «мрак», то ты практически постоянно живёшь в страхе и тобой ОБЯЗАТЕЛЬНО будут манипулировать, (источник), причём эти Силы будут деструктивными априори (источник)

Классификация созидательных и разрушительных вибраций по Скворцову А.В. и Хмелинской Е.В.

Система промывания мозгов продолжает работать в полную силу и не допускает появления в сетке вещания светлых событий. Программы новостей экстремальны, они на восемьдесят процентов состоят из сведений о бесчинствах, драках, убийствах, катастрофах, коррупции в высших эшелонах власти, о беспределе террористов, формируя у людей чувства безысходности и страха, массовые фобии. (источник)

(...) Сознание Человечества искусственно сдерживается в диапазоне от 0,1 до 26 герц, то есть в эмоциях страха и чувства вины, через СМРАД (Средства Массовой Рекламы, Агитации и Дезинформации), которые включают в себя:

печать: газеты, журналы, альманахи, сборники, бюллетени; телерадиовещание: радио, телевидение, кинопрограммы, видеопрограммы; цифровые издания: электронные версии газет, издания на компакт-диске; информационные агентства; массовые (1000 и более конкретных адресатов) периодические рассылки с использованием телекоммуникационных сетей (как телефонной, так и сетей ЭВМ, в том числе и SMS-рассылки) .

(...) Сегодня какого политика или общественного деятеля ни послушай – все радеют за национальную безопасность России. Так почему же до сих пор на наших экранах постоянно транслируют фильмы и сериалы о бандитах, ворах, наркоманах, а теперь добавились ещё и маньяки, насильники, педофилы и психопаты? При этом практически во всех подобных сериалах сотрудников правоохранительных, да и любых других государственных органов, показывают либо бесчестными людьми, либо просто идиотами. Не отстают от кинематографа новостные выпуски и телевизионные шоу.

На сегодняшний день главный враг нашего общества и, прежде всего, подрастающего поколения – это российское телевидение.

(источник)

а точнее, люди, которые имеют возможность проплачивать всё это безумие...

Как ПРОСТО...и КОРОТКО о ТЕЛЕВИДЕНИИ Как ПРОСТО...и КОРОТКО о ТЕЛЕВИДЕНИИ https://cont.ws/@infobazasm/69...

М-да...пока хватит, надо переходить ко второй части, к ответу на вопрос "А что делать-то?"

Во-первых, надо знать, что человек изначально находится под абсолютной Высшей защитой.

Ну а если он сам разрывает эту священную связь, то остаётся один – на растерзание.

Кстати, о слове ДОБРОВОЛЬНО. Воля дана человеку – и это добро. И работать, проявляться воля должна только на добро, как указывает само слово. И если воля направлена на зло (к продаже души), то это последнее её проявление. После чего воля исчезает. Как и разум. (источник)

Во-вторых...

Помни, ты постоянно создаешь СОБСТВЕННУЮ действительность!

на генетическом уровне сформировать психологию невольников. Это только одна сторона медали.

Современный город создан не только для того, чтобыЭто только одна сторона медали. Другая, не менее важная, — это контроль над здоровьем подопечных. Оказывается, основными факторами, которые разрушают здоровье людей, являются стресс и пища, которую употребляют городские жители. Остановимся подробнее на стрессе. (источник)

(...) В переводе с английского stress - давление, нажим, напряжение.

Можно найти такие определения стресса:

- стресс - это состояние напряжения, возникающее у человека под влиянием сильных воздействий; - стресс - это неспецифическая защитная реакция организма в ответ на неблагоприятные изменения окружающей среды. (источник)

Произойдет чудовищное потоотделение, и человек мгновенно успокоится.

Это уже опробовано.(источник)

P.S. На себе не проверял, не было необходимости...источнику информации я лично доверяю..

Работает.. РЕКОМЕНДУЮ..

СИНХРОМЕТОД "КЛЮЧ" Хасая Алиева

Новейшие приемы раскрепощения, мобилизации и восстановления.

Ключ снимает внутренние барьеры и поэтому человек все делает лучше и быстрее восстанавливается.

Много лет используется в Минобороны, МЧС, в психологических службах, диспетчерами, операторами и другими лицами напряженных и опасных профессий.

Сейчас метод стал доступен каждому. Позволяет любому человеку получать и сохранять чувство внутренней свободы вопреки обстоятельствам.

Люди, прошедшие эту школу, говорят, что стали спокойнее, что у них появилось чувство внутренней защищенности, потому что теперь могут в любой момент снять стресс, принять верное решение, повысить уверенность в себе, получать раскрепощение, вдохновение, мобилизацию, отключать "внутренний диалог", вызывать релаксацию, улучшать сон, и быстрее решать любые задачи – интеллектуальные и оздоровительные.

«Ключ» создан доктором Хасаем Алиевым в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в 1981 году для моделирования состояния невесомости, преодоления стресса и перегрузки. Автор награжден командованием ЦПК медалью "20 лет ЦПК им. Ю.А. Гагарина". Метод "Управляемая саморегуляция" утвержден Минздравом СССР в 1987 году и запатентован.

Использован при подготовке военного персонала перед входом в атомоход "Курск", операторов микросборки, диспетчеров, военных психологов и отрядов спецназа, направляемых в зоны боевых действий, для выведения из острого стресса пострадавших после терактов в городах Кизляре, Каспийске, Ессентуках, Беслане, для подготовки спортсменов на Олимпийских Играх в Китае, испытателей Международной космической программы "Марс 500".

«Ключ» позволяет управлять внутренними резервами, которые были ранее не доступны воле и могли непредсказуемо включаться только в чрезвычайных случаях.

Быстрота снятия стресса настолько показательна, что контраст с имевшимся высоким напряжением нередко вызывает чувство выраженного облегчения, комфорта, вплоть до приятных, необыкновенных ощущений легкости, парения, полета.

Суть метода «Ключ». Основан на новой модели работы мозга. Уникальность "ключевых" идео-рефлекторных приемов в том, что они снимают стресс автоматически. Ключ доступен даже детям, незаменим в экстремальных условиях. Ключ широко известен, отмечен и в российском учебнике физкультуры для 9-11 классов.

Повышает эффективность обучения, тренировки, лечения, помогает быстрее решать сложные задачи, находить выход из тупика. Ключ тренирует способность сохранять ясность ума и уверенность в себе вопреки обстоятельствам. (Патент № 1785711, приоритет с 28 декабря 1990г).

Ключ повышает здоровье, творческие, волевые, адаптивные и физические возможности, помогает сократить время достижения результата в любой деятельности.

Результат - с первого применения. (Занесен в Российскую Книгу Рекордов и Достижений, ассоциированную с Книгой Гинесса).

Человек, обученный Ключу, способен снимать стресс в любое время в любом месте, раскрепощаться перед любым выступлением. Ключ открывает состояние внутренней свободы, освобождает от "зацикленности" на проблеме, страха, комплексов и стереотипов, открывает в человеке творца.

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ПОДРОБНЕЕ О ВЫПОЛНЕНИИ СИНХРОМЕТОДА "КЛЮЧ" В РОЛИКЕ..

Работает.. РЕКОМЕНДУЮ..

Есть ещё один способ суперэффективного приведения человека в адекватное состояние при помощи гармоничного звучания плоских колоколов. Но это другая история.

А у кого есть возможность побывать в г. Сергиев Посад по адресу ул. Дружбы, д.14А, 4-й этаж торгового комплекса «Бородино» в выставочном зале "Колокола Руси", тот на себе сможет убедиться в благотворнейшем воздействии звучания плоских колоколов на все структуры человека..

"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

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