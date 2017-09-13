Как ПРОСТО… Разобраться со СТРАХОМ
Доброго ЗДРАВИЯ всем-всем-всем!
Сегодня я хочу собрать свои различные находки в коллективном сознании человечества - Интернете - об эмоциях страха и чувства вины, при помощи которых происходят манипуляции человеком и человечеством как на бытовом, так и на глобальном уровне.
С уважением - В.Л.
"Если человек не умеет управлять собой, им начинают управлять другие..." (с)
Хасай Алиев (источник)
Страх и чувство вины — две самые распространенные и самые пагубные человеческие эмоции.
Страх, как и все эмоции, генерируется разумом. (источник)
Страх - это всего лишь эмоция, включающаяся там, где отсутствует информация или её слишком мало. (источник)
Симптоматика и динамика страха:
Телесные ощущения
- неуемная дрожь
- слабость во всем теле, скованность в движениях, ноги "ватные",
- сосет под ложечкой
- неритмичное дыхание, "комок" в горле
- холодный пот или внезапный жар
- потеря или осиплость голоса
- "туннельное" зрение
Эмоции
- растерянность, беспомощность
- враждебное восприятие мира
- ужас
- тревога
Мысли:
- фиксация на единственном, чаще всего негативном выходе из ситуации
- мысленный хаос, рассредоточенность
- мысленный скачок в негативное будущее
- мир жесток, опасен, коварен, мы — жертвы.
Чем опасен страх?
Первое:
Нами легко манипулировать.
"Страх, как вожжи, которыми можно легко управлять людьми. Но большинство этого даже не понимают," - говорил один из величайших мировых политиков.
Второе:
Страх постоянно отнимает у нас энергию.
Третье:
Страх не позволяет нам добиваться своих целей.
Страх и отсутствие мечты — киллеры успеха.
Четвёртое:
Страх порождает опасения перед повторением негативной ситуации.
Как правило, большинство людей боится:
— наказания;
— решения проблем;
— контактов с людьми;
— потери имущества;
— болезней;
— одиночества;
— перемен;
— будущего;
— неизвестности;
— успеха;
— поражения;
— не оправдать чужие ожидания;
— быть непризнанным;
— опасности;
— смерти.
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Страх, как вожжи, которыми можно легко управлять людьми. Но большинство этого даже не понимают. (с)
Страх и чувство вины — две самые распространенные и самые пагубные человеческие эмоции.
(...) Чувство вины в нашей культуре стало почти искусством. Это одна из самых сильных эмоций, и используют ее все кому не лень.
НО... «Чувствовать» себя виноватым и «быть» виноватым — это две разные вещи.
(источник)
(...) В современном обществе чувство вины является самой распространенной формой стресса. Мир полон людей, которых терзает чувство вины. Если только вы не принадлежите к числу тех немногих, что сумели избавиться от этой деструктивной эмоции, она роднит вас с остальными представителями человечества.
Большинство из нас чувствуют себя виноватыми. Семья, друзья, общество, школа, любимые люди и религия сознательно или неосознанно превращают нас в «вечный двигатель», питаемый чувством вины. (источник)
(...) Какое чувство вины самое тяжкое?
Это – религиозное чувство вины, то есть грех, порождаемое религиозным страхом.
Грешный человек чувствует, думает, говорит и поступает так, как приказывают свыше. Кто приказывает? Естественно, тот, кто над ним стоит.
Для ребенка это родители, воспитатели, учителя, общество. Для человека религиозного – церковный служитель на амвоне. А для атеиста – тот, кто на данный момент стоит у кормила власти. (источник)
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Если в твоём лексиконе присутствуют эти слова: «кошмар», «ужас» и «мрак», то ты практически постоянно живёшь в страхе и тобой ОБЯЗАТЕЛЬНО будут манипулировать, (источник), причём эти Силы будут деструктивными априори (источник)
Классификация созидательных и разрушительных вибраций по Скворцову А.В. и Хмелинской Е.В.
Система промывания мозгов продолжает работать в полную силу и не допускает появления в сетке вещания светлых событий. Программы новостей экстремальны, они на восемьдесят процентов состоят из сведений о бесчинствах, драках, убийствах, катастрофах, коррупции в высших эшелонах власти, о беспределе террористов, формируя у людей чувства безысходности и страха, массовые фобии. (источник)
(...) Сознание Человечества искусственно сдерживается в диапазоне от 0,1 до 26 герц, то есть в эмоциях страха и чувства вины, через СМРАД (Средства Массовой Рекламы, Агитации и Дезинформации), которые включают в себя:
печать: газеты, журналы, альманахи, сборники, бюллетени;
телерадиовещание: радио, телевидение, кинопрограммы, видеопрограммы;
цифровые издания: электронные версии газет, издания на компакт-диске;
информационные агентства;
массовые (1000 и более конкретных адресатов) периодические рассылки с использованием телекоммуникационных сетей (как телефонной, так и сетей ЭВМ, в том числе и SMS-рассылки) .
(...) Сегодня какого политика или общественного деятеля ни послушай – все радеют за национальную безопасность России.
Так почему же до сих пор на наших экранах постоянно транслируют фильмы и сериалы о бандитах, ворах, наркоманах, а теперь добавились ещё и маньяки, насильники, педофилы и психопаты?
При этом практически во всех подобных сериалах сотрудников правоохранительных, да и любых других государственных органов, показывают либо бесчестными людьми, либо просто идиотами.
Не отстают от кинематографа новостные выпуски и телевизионные шоу.
На сегодняшний день главный враг нашего общества и, прежде всего, подрастающего поколения – это российское телевидение.
(источник)
а точнее, люди, которые имеют возможность проплачивать всё это безумие...
М-да...пока хватит, надо переходить ко второй части, к ответу на вопрос "А что делать-то?"
Во-первых, надо знать, что человек изначально находится под абсолютной Высшей защитой.
Ну а если он сам разрывает эту священную связь, то остаётся один – на растерзание.
Кстати, о слове ДОБРОВОЛЬНО. Воля дана человеку – и это добро. И работать, проявляться воля должна только на добро, как указывает само слово. И если воля направлена на зло (к продаже души), то это последнее её проявление. После чего воля исчезает. Как и разум. (источник)
Во-вторых...
Помни, ты постоянно создаешь СОБСТВЕННУЮ действительность!
Современный город создан не только для того, чтобы на генетическом уровне сформировать психологию невольников. Это только одна сторона медали.
Другая, не менее важная, — это контроль над здоровьем подопечных.
Оказывается, основными факторами, которые разрушают здоровье людей, являются стресс и пища, которую употребляют городские жители. Остановимся подробнее на стрессе. (источник)
(...) В переводе с английского stress - давление, нажим, напряжение.
Можно найти такие определения стресса:
- стресс - это состояние напряжения, возникающее у человека под влиянием сильных воздействий;
- стресс - это неспецифическая защитная реакция организма в ответ на неблагоприятные изменения окружающей среды. (источник)
Произойдет чудовищное потоотделение, и человек мгновенно успокоится.
Это уже опробовано.(источник)
P.S. На себе не проверял, не было необходимости...источнику информации я лично доверяю..
Работает.. РЕКОМЕНДУЮ..
СИНХРОМЕТОД "КЛЮЧ" Хасая Алиева
Новейшие приемы раскрепощения, мобилизации и восстановления.
Ключ снимает внутренние барьеры и поэтому человек все делает лучше и быстрее восстанавливается.
Много лет используется в Минобороны, МЧС, в психологических службах, диспетчерами, операторами и другими лицами напряженных и опасных профессий.
Сейчас метод стал доступен каждому. Позволяет любому человеку получать и сохранять чувство внутренней свободы вопреки обстоятельствам.
Люди, прошедшие эту школу, говорят, что стали спокойнее, что у них появилось чувство внутренней защищенности, потому что теперь могут в любой момент снять стресс, принять верное решение, повысить уверенность в себе, получать раскрепощение, вдохновение, мобилизацию, отключать "внутренний диалог", вызывать релаксацию, улучшать сон, и быстрее решать любые задачи – интеллектуальные и оздоровительные.
«Ключ» создан доктором Хасаем Алиевым в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в 1981 году для моделирования состояния невесомости, преодоления стресса и перегрузки. Автор награжден командованием ЦПК медалью "20 лет ЦПК им. Ю.А. Гагарина". Метод "Управляемая саморегуляция" утвержден Минздравом СССР в 1987 году и запатентован.
Использован при подготовке военного персонала перед входом в атомоход "Курск", операторов микросборки, диспетчеров, военных психологов и отрядов спецназа, направляемых в зоны боевых действий, для выведения из острого стресса пострадавших после терактов в городах Кизляре, Каспийске, Ессентуках, Беслане, для подготовки спортсменов на Олимпийских Играх в Китае, испытателей Международной космической программы "Марс 500".
«Ключ» позволяет управлять внутренними резервами, которые были ранее не доступны воле и могли непредсказуемо включаться только в чрезвычайных случаях.
Быстрота снятия стресса настолько показательна, что контраст с имевшимся высоким напряжением нередко вызывает чувство выраженного облегчения, комфорта, вплоть до приятных, необыкновенных ощущений легкости, парения, полета.
Суть метода «Ключ». Основан на новой модели работы мозга. Уникальность "ключевых" идео-рефлекторных приемов в том, что они снимают стресс автоматически. Ключ доступен даже детям, незаменим в экстремальных условиях. Ключ широко известен, отмечен и в российском учебнике физкультуры для 9-11 классов.
Повышает эффективность обучения, тренировки, лечения, помогает быстрее решать сложные задачи, находить выход из тупика. Ключ тренирует способность сохранять ясность ума и уверенность в себе вопреки обстоятельствам. (Патент № 1785711, приоритет с 28 декабря 1990г).
Ключ повышает здоровье, творческие, волевые, адаптивные и физические возможности, помогает сократить время достижения результата в любой деятельности.
Результат - с первого применения. (Занесен в Российскую Книгу Рекордов и Достижений, ассоциированную с Книгой Гинесса).
Человек, обученный Ключу, способен снимать стресс в любое время в любом месте, раскрепощаться перед любым выступлением. Ключ открывает состояние внутренней свободы, освобождает от "зацикленности" на проблеме, страха, комплексов и стереотипов, открывает в человеке творца.
ПОДРОБНЕЕ О ВЫПОЛНЕНИИ СИНХРОМЕТОДА "КЛЮЧ" В РОЛИКЕ..
Работает.. РЕКОМЕНДУЮ..
Есть ещё один способ суперэффективного приведения человека в адекватное состояние при помощи гармоничного звучания плоских колоколов. Но это другая история.
А у кого есть возможность побывать в г. Сергиев Посад по адресу ул. Дружбы, д.14А, 4-й этаж торгового комплекса «Бородино» в выставочном зале "Колокола Руси", тот на себе сможет убедиться в благотворнейшем воздействии звучания плоских колоколов на все структуры человека..
"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.
СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.
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