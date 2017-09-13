Goblin News 21: прорыв блокады в Сирии, Telegram и спецслужбы, Украина без русскоязычных школ
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В этом выпуске:
00:05 последние события в Сирии
08:50 борьба Павла Дурова с законами разных стран
15:25 мнение Владимира Путина о мировом господстве
16:03 переживания Илона Маска о Третьей Мировой
19:08 поджоги автомобилей Юлии Латыниной и адвоката Алексея Учителя
22:02 штурм украинской границы Михаилом Саакашвили и его подручными
25:32 запрет русского языка в украинских школах
Военный журналист Роман Сапоньков о работе в Сирии: https://youtu.be/oAEdUrCk-aU
Военный репортёр Василий Павлов про Сирию: https://youtu.be/QQbyYFUn_js
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…
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Источник: www.youtube.com
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Насчёт “Матильды” Гоблин не прав.
Кино — один из инструментов манипуляции сознанием , как и все СМИ. А делать это через кино проще всего. Читать ведь не все умеют в нашей реальности , а посмотреть кино , где думать не надо , могут многие . Элемент гибридной войны. Так и была оболгана советская история — через кино . Молодое поколение “знает” историю именно из этих фильмов. Всё это происходит — в рамках развала России . СССР развалили в том числе и с помощью кино . Читайте “план Даллеса” : “Мы подменим их ценности на фальшивые…”
Попробуйте показать фильм , где Менахем Шнеерсон насилует славянских детей , а потом из их крови мацу делает ( что является правдой !) — автор скорее всего будет немедленно убит , не дожив до суда по 282-й “русской” статье !