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Goblin News 21: прорыв блокады в Сирии, Telegram и спецслужбы, Украина без русскоязычных школ

20:53. 13 сентября 2017 Просмотров - 140 Один комментарий Опубликовал:

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В этом выпуске:
00:05 последние события в Сирии
08:50 борьба Павла Дурова с законами разных стран
15:25 мнение Владимира Путина о мировом господстве
16:03 переживания Илона Маска о Третьей Мировой
19:08 поджоги автомобилей Юлии Латыниной и адвоката Алексея Учителя
22:02 штурм украинской границы Михаилом Саакашвили и его подручными
25:32 запрет русского языка в украинских школах

Военный журналист Роман Сапоньков о работе в Сирии: https://youtu.be/oAEdUrCk-aU
Военный репортёр Василий Павлов про Сирию: https://youtu.be/QQbyYFUn_js

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 5249 2405
    юстас 13 сентября 2017 в 22:52 Ссылка Пометить
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    Насчёт “Матильды” Гоблин не прав.

    Кино — один из инструментов манипуляции сознанием , как и все СМИ. А делать это через кино проще всего. Читать ведь не все умеют в нашей реальности , а посмотреть кино , где думать не надо , могут многие . Элемент гибридной войны. Так и была оболгана советская история — через кино . Молодое поколение “знает” историю именно из этих фильмов. Всё это происходит — в рамках развала России . СССР развалили в том числе и с помощью кино . Читайте “план Даллеса” : “Мы подменим их ценности на фальшивые…”

    Попробуйте показать фильм , где Менахем Шнеерсон насилует славянских детей , а потом из их крови мацу делает ( что является правдой !) — автор скорее всего будет немедленно убит , не дожив до суда по 282-й “русской” статье !

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