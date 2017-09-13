Goblin News 21: прорыв блокады в Сирии, Telegram и спецслужбы, Украина без русскоязычных школ

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В этом выпуске:

00:05 последние события в Сирии

08:50 борьба Павла Дурова с законами разных стран

15:25 мнение Владимира Путина о мировом господстве

16:03 переживания Илона Маска о Третьей Мировой

19:08 поджоги автомобилей Юлии Латыниной и адвоката Алексея Учителя

22:02 штурм украинской границы Михаилом Саакашвили и его подручными

25:32 запрет русского языка в украинских школах



Военный журналист Роман Сапоньков о работе в Сирии: https://youtu.be/oAEdUrCk-aU

Военный репортёр Василий Павлов про Сирию: https://youtu.be/QQbyYFUn_js



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…



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Источник: www.youtube.com