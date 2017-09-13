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Факты о потопе. Часть 14

20:35. 13 сентября 2017 Просмотров - 25 Один комментарий Опубликовал:
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Начну эту часть с новости, которой не придают громкой огласке. Может быть, по причине ее незначительности для ученого мира, а может, что бы не сеять панику:

Северный полюс движется в сторону Лондона, причем довольно быстро. К такому неожиданному выводу пришли ученые сразу нескольких стран, моделирующие состояние нашей планеты на основе данных со спутника GRACE.
И речь идет не о магнитном полюсе Земли, а о географическом.
Естественные колебания Земли становятся в последнее время все сильнее. Такие выводы сделали ученые на основе последних полученных данных. Информация об исследовании появилась в последнем номере Science Advances. Северный полюс дрейфовал на запад, в сторону канадского Гудзонова залива. Но в 2000 году полюс начал менять направление движения и, в конце концов, направился на восток, причем скорость дрейфа превысила стандартную в два раза.
Теперь научное сообщество уверяет, что ответственность за такое положение дел несет изменение распределения массы на поверхности планеты.
Возможно, это изменилась какая-то из долгопериодических нутаций. Про нутации Земли у меня была статья здесь. А изменение нутации может быть причиной инерционного наплыва вод на материки, потопа.

Источник
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Грязевые вулканы Гобустана, Азербайджан.




На Азовском море



Судя по датам видео, похожему ракурсу съемки, этот вулкан на Азовском море извергался не раз



Версия о выходе воды из подземных океанов была мной озвучена здесь
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В Красноярском крае нашли кладбище мамонтов и динозавров

Древнейшее захоронение первобытной фауны обнаружили томские палеонтологи во время экспедиции в Ачинском районе Красноярского края. Группа учёных прибыла к разрезу Большой Илек с совершенно другой целью — провести стратиграфическое описание (исследование в области гидрогеологии), но совершенно неожиданно на месте раскопок обнаружила останки крупных динозавров, а также кости мамонтов и носорогов. Кости практически все сломаны. Погрызов хищников на них ученые не нашли.
Источник
Даже с точки зрения оф.науки написан бред: мамонты начали вымирать 40 тыс. лет назад, динозавры – 65 млн. лет. Вместе их кости не находят, либо не афишируют такие находки. Переломать кости мог только селевой поток потопа.

Поход в это место turbomax_76:

Вчера ходил по стопам Томских палеонтологов, новость здесь

Эта гора от меня в семи километрах, потому прошёлся пешочком. В итоге вопросов больше, чем ответов… Альбом в ОК

Здесь 70 фото с похода, есть интересные. Слоёный пирог. Было несколько косточек, но так и не понял, это мамонты, или динозавры…

Фотографии и комментарии автора:


Склоны берега


Внизу, примерно в семи – десяти метрах прослойка песка с речной окатаной галькой. До Чулыма по вертикали ещё метров тридцать, если не больше.


Здесь работали ученые


Слои в склоне


Кости в супеси



Что это, как не селевой поток, шедший по пойме реки, который отложил эти биологические остатки…

***

***

Интересные мысли из переписки в личке:

gorynych1: Синего моря и неба не было. Море цвета темного вина. Ссылка
Пароводяной купол упал совсем недавно?

sibved: Вполне возможно еще и по той причине, что греческие герои изображены на фресках, барельефах и т.д. полуобнаженные, но цвет кожи их явно светлый. Но при таких одеждах – они были бы загорелые как угольки. Было тепло как в теплице (парниковый эффект), но без палящего Солнца.

gorynych1: Да, и еще такой момент. По себе знаю, что просторная одежда очень неудобна. Кроме одного единственного случая. Просматривая кучу фресок и статуй, невозможно отделаться от мысли, что весь этот народ сидит в БАНЕ. Именно при влажности и температуре сауны имеют смысл все эти хламиды – одежда не прилипает к телу, а это самое главное неудобство, по сравнению с которым все остальное – мелочи.

sibved: Т.е. высокая влажность и температура. Кто тогда все это строил из камня? Условия для работы не самые комфортные…

gorynych1: Температура не обязательно сильно высокая, а вот влажность – когда ткань намокает и липнет к телу… вызывала необходимость туник или хламид, как в бане. И скорее всего перепады температуры в течении суток или между сезонами таки были.
Читал, что до потопа дождей не было, а вот реки текли полноводные. Возможно роса была мощная в горах, достаточная для питания рек.

sibved: Отсутствие железа (якобы железный век был позже) тоже вытекает по этой причине. Если железо не легированное, то в таком влажном климате окисляется, сгнивает за считанные годы. Бронза могла выигрывать здесь. Но вопрос: почему не использовали алюминий? Или залежи глиноземов еще не образовались? Или эти отложения образовались после потопа?

gorynych1: Точно! Именно поэтому рулила бронза, хотя ее технология и сложнее. И именно поэтому использовалось только редкое метеоритное железо, которое не ржавеет, типа индийской колонны.
Если некие Боги и дали технологии металлургии, как то указано во всех легендах всех народов, то они давали то, что было применимо. Именно медь-бронзу, а не более простое железо.
***


Смотрите с 9-й минуты: рабочие нашли под глиной на глубине окатанный водой булыжник. Как он оказался, если не селевой поток потопа?
***

Еще раз расскажу, как начала укореняться у меня мысль о катастрофических эпизодах, связанных с потопом. В комментариях где-то писал это, но уже не помню, указывал ли в статьях.

Как я убедился в существовании потопа в прошлом. Родители в деревне копали колодец. 13 м обычной глины. Потом пошла голубая глина (на видео выше, только копатели ее черной почему-то называют). После нее резко начался каменный уголь (по виду), это был, возможно, окаменевший чернозем. Когда я взял его куски в руки и стал рассматривать, то в его структуре увидел прожилки – корешки от растений. После этого угля был пласт из камней железной руды и потом пошла вода.

На прожилки минералов уголь не похож был. Именно на корешки травы белого цвета. Но на 100% утверждать не буду вот по какой причине. Когда отдал воду из колодца на анализ в лабораторию, результат показал, что в ней есть следы нефти. Специалист тогда мне сказала, что где-то рядом есть бензоколонка. Я был в недоумении, т.к. до ближайшей АЗС 5 км на др.краю деревни. Многие должны помнишь мою статью про образование каменного и бурого углей от разлив нефти на поверхности? Здесь Возможно, это и произошло: сначало по разломам вышла нефть, а потом вышла вода, произошел потоп, пришел сель с места ее выхода.
Еще. Как-то давно смотрел карту на стене в одной нефтяной компании. Этот район моей малой родины (Абанский район Красноярского края) оказался нефтеносный, в паре десятков километров от деревни бурили скважину на нефть. Она есть, но месторождений не указано, не найдено. Но это вопрос количества этих геологоразведочных скважин и времени. Юрубчено-Тахомское месторождение, трубу от которого уже тянут в Китай находится в несколько сот км севернее.

Еще информация. Везде, где в деревне копают траншеи глубже 2 метров – находят кости мамонтов. 3 года назад септик на малой родине копал – тоже кость в глине нашел. Кости мамонтов по всей Сибири: от Омска до Якутска. Помню, еще пацанами с друзьями лазили по насыпям глины, по траншеям от прокладки труб. Тогда рабочие нашли бивни мамонтов. Их увезли, но мы там же находили много мелких раздробленных костей.
Четыре года назад в Красноярске на улице Ястынская прокладывали ливневку, копали траншею глубиной метров на 5, строители нашли бивень. Он лежал у дороги неделю, т.к. я каждый день мимо ездил. Потом кто-то забрал его.
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Скала Киселева на Черном море – свидетель ПОТОПА. Скала Киселева – это выдающийся в море блок берегового флиша, высотой 48 м. Хорошо видны вертикальные пласты осадочных пород. С берега заметно, как отдельный пласт пород отслоился от основного массива скалы и вот-вот рухнет в море. Весь массив скалы, это коренные породы, состоящие из мергелей и доломитов, песчаников, без прослоек более мягких пород, например глины. А теперь давайте совершим небольшой экскурс в прошлое и посмотрим, как выглядела скала чуть более 100 лет тому назад. Наличие до 2-х метров слоя гальки, песка, глины на скале говорит о том, что она была под водой значительное время. И уровень воды был выше еще на 10 метров



Продолжение прогулки по берегу Черного моря близ города Туапсе, по скальному берегу, который является частью берегового флиша. Далее используя карту четвертичных отложений в Туапсе, найдем на улицах города границу максимума морской трансгрессии. Эта граница обозначена самой природой. И это галечные отложения или просто – пляжная галька, к виду которой мы привыкли с детства. Вот только расположена она отнюдь не на пляже, а в грунте на высоте до 60 метров. Конечно, можно сказать, что эта галька образовалась где-то там…. в неоплейстоцене 600 тыс. лет назад, а можно сказать, что всего 300 лет назад она была в линии прибоя. Выбор делать вам. А Матрица предложит самый легкий путь восприятия СЛАДКИЙ СОН, в котором все понятно и разложено по полочкам.
***


Смотрим с 7-й минуты
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Морские окаменелости Кавказских гор




Геобетон с морскими ракушками


Камни с отпечатками больших ископаемых ракушек






В русле этой реки множество каменных шаров, конкреций


Катышки в селевой массе?




Окаменелости в музее. Если я правильно понял, в Майкопе







Источник плюс множество других интересных фотографий

Как морских обитателей могло забросить сюда на такую высоту? Ученые говорят, что это находки со дна бывшего моря, соединяющего некогда Черное и Каспийское моря.
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Источник: sibved.livejournal.com

Метки: катастрофы, окаменелости, потоп, сдвиг полюсов
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Один комментарий»

  • 1284 882
    Владислав 13 сентября 2017 в 21:01 Ссылка Пометить
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    На какой территории был потоп? Как он повлиял на шедшие там войны и на города? Где предания о нём? 300 лет не такой большой срок.

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