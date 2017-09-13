Эта „счастливая” царская эпоха или Дом Голштейнов в России.

Единство классовой и национальной ненависти — вот та сила, которая сломала диктатуру класса эксплуататоров, смела власть Дома Романовых-Голштейнов и уничтожила власть иностранцев в России к началу 20-х годов 20 века.



1764 год — «немецкий язык очень распространен в этой стране. Одно лишь простонародье говорит на местном наречии» — свидетельствует господин Казанова (Мемуары Казановы. М., Олимп, 1991, с.327).



1829 год — «У немцев, составляющих едва ли не треть петербургского населения», своя власть в России; да и весь правящий слой — «от собачки» до хозяина дома» — «все нерусское, и в наречии и в приемах», а на улице — «и ни русского лица, ни русского слова» — свидетельствует русский дворянин А.А.Бестужев /Малинский/ ("Испытание", М., 1991, с. 100, 431).



Еще в 17 веке вся «русская» аристократия включала в себя 156 семейств татарского происхождения, 223 семьи польско-литовского происхождения, 168 семейств Рюриковичей и т.д.("Известия", 2-11-1990, с. 6), потом к ним были прибавлены «остзейские» бароны и т.д.



«Горе-патриоты» кричат, что большевики убили «русского» царя... Но кто сказал, что он — русский?! Посол Франции в России в 1915-1916 годах, Морис Палеолог подсчитал, что Николай 2-й по крови лишь на 1/128-ю является «русским», а все остальное — немецкое (Роберт Мэсси. Николай и Александр. М., 1990, р. 212). Но и это еще — не вся правда...





Царица Александра Федоровна, жена Николая 2-го, запрещала переиздавать и распространять по Империи «Готский альманах» — единственный в мире аристократический журнал, посвященный только легитимности, т.е. полной юридической законности всех династий в Европе(А.А. Мосолов. При дворе последнего Российского Императора: Записки начальника канцелярии Министерства Императорского Двора. М., 1993, с. 44), в котором приведены доказательства, что Россией правит династия «династия Голштейн-Готторп-Романовых» (с. 44).



«Романовы» — только имя предков, а в жизни вот уже более 160 лет Россией правит Дом Голштейнов Готторпских (с. 44).



"Берем официальную историю «Дома Романовых», изданную к 1913 году. Родоначальник Дома — Гланда-Камбила Дивонович из Дома Недрона Ведавитовича, «прусско-литовского» происхождения, переселился в Россию в 1283 году и был крещен в церкви как Иван Кобыла. От него пошли Захарьины-Романовы. Федор Никитич Романов, племянник царицы Анастасии, жены Ивана Грозного, сам женился на служанке сестры царя Бориса Годунова — черкешенке, которая родила Михаила Романова, ставшего царем с 1613 года, Внук этого полу-русского (??) царя, Петр 1-й женился на Марте Скавронской, дочери Самуила, которую церковь крестила как «Екатерина».



Удобная эта вещь — Синод: царь приказал и еврейка тут же стала «русской» и «православной». Это — не единичный случай: фактически вся верхушка «русской православной» церкви сотни лет защищала диктатуру еврейско-немецких царей в России...



От Марты Самуиловны ("Екатерины 1-й") родилась Анна Петровна, которая — от своего супруга Карла-Фридриха-Голштейн-Готторпского – родила Петра 3-го. Петр 3-й женился на принцессе Ангальт-Цербст, крещенной как «Екатерина 2-я».



Эта Ангальт родила Павла 1 -го, а от его жены – принцессы Виртемберг-Штуртгардской — родился Александр 1-й... И все прочие александры и николаи женились только на «немецких принцессах»...



Николая 2-го родила «принцесса Датская», а он сам женился на «принцессе Гессен-Дармштадской, Алисе-Беатрисе»... родной внучке английской королевы Виктории.



Все та же закономерность: «евреи польского происхождения с немецкими фамилиями пробираются повсюду, присваивают себе все, повсюду вылезают вперед» — как во Франции и других странах Европы (Маркс, Энгельс, т. 38, с. 145), так и в России...



Потому современные сионисты выступают за восстановление монархии в СССР, а еврейская буржуазия дает деньги «русским патриотам» на их газеты, партии и т.д.



«Рюс-патриоты» кричат в адрес большевиков, что они «гады» — убили царя. Но есть «вопросик» — почему же одни мужики, которые убивали царя — не «гады», а другие — «гады»?! Почему одним можно убивать царей, а другим — нельзя?! Или такое дозволительно только «избранным»?!



- Действительно. Авторы задают правомерный вопрос: почему столько шума из-за убийства Николая II, по которому нынешние православные демократы-антикоммунисты не перестают лить крокодиловы слезы, и абсолютнейший молчок в связи с убийствами других царей-батюшек. Где же справедливость? Чем другие цари были хуже?



Само царствование «Дома Романовых» началось с убийства 4-х летнего младенца, юридически-законного «русского царя», сына Марины Мнишек и ее мужа, законного царя Лжедмитрия. Младенец мешает «Романовым» быть царями, а потому ребенка убивают. Но «кровь невинного» требует отмщения, и из 18 царей и цариц, правивших в России как Романовы, только 2 или 3 человека умирают, почти бесспорно, своей смертью, а всех остальных — кого убили, кого отравили, кто сам отравился или отрекся... под чьим-то давлением (???). Еще раньше, в 17 и в 16 веках мужики в боярских и казачьих «платьях» убивают: мать Ивана Грозного, литовку; потом Годунова Бориса и его сына Федора, Шуйского и 3-х Лжедмитриев, которые были юридически-законно оформлены как «рюсские цари»...



Петр 1-й свергает царицу Софью и своего брата Ивана; а потом сам подозрительно, «скоропостижно» умирает от пустяковой простуды в 1725 году. 1762 — убит Император Петр 3-й. 1764 — убит Император Иван 6-й. 1801 — убит Император Павел 1-й. 1825 — в Таганроге отравился (или тайно отрекся от престола) Император Александр 1-й.



1855 — выпил яду Император Николай 1-й (по настоянию кого-то!). Вот Императора Александра 2-го убил студент И. Гриневицкий в 1881 г. А всех предыдущих Императоров поубивали их родственники, охрана, близкие бояре...



Дом Романовых пришел к власти в итоге гражданских войн и интервенций начала 17 века и «сгорел» в огне гражданских воин и интервенции начала 20 века. Все закономерно, как закономерно перерождение Дома Романовых в Дом Голштейнов...



4. ГОЛШТЕЙН КРОВАВЫЙ



И ЗАБЫТЫЕ ВОЙНЫ...



За 40 лет сытой, мирной, спокойной полусоциалистической жизни в СССР основная масса русских и советских народов забыла, что война есть кровь, а кровь есть большие деньги. Русские мужики начала 20 века знали сию истину не умом, а — поротой своей личной задницей...



Почти 1 миллион солдат бросил царь в Китай для войны с японским капиталом, чтобы охранять свои, личные, и голштейн-ротшильдские капиталы в тех краях. В этой войне Россия потеряла 400 тысяч убитых, изуродованных, пленных (История СССР. М., 1986, уч. для 9 кл., с. 36). В итоге разгрома Россия потеряла свои морские и прочие крепости, созданные трудом русских мужиков, корабли, тысячи вагонов военного имущества, половину о. Сахалина, все Курильские острова, богатейшие рыбные промыслы и т.д., и т.п.



Правда, после таких разгромов Россия вновь собрала 1 млн., в том числе 600 тысяч штыков(А.А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю. Гослитиздат, 1941, с. 293), т.е. она могла нанести новый удар уже обескровленным японским войскам и все отбить, но — в России началась русская революция 1905 года, а потому весь буржуазный мировой интернационал быстро пришел на помощь царю Голштейн-"Кровавому" — японский капитал быстро пошел на мирные договоры, чтобы царь смог побыстрее перебросить закаленные в боях войска из далекой Манчжурии на Украину, Волгу и центральную Русь для разгрома «революционеров»...



Французский капитал быстро дал царю заем на 2,24 млрд. франков золотом (а сегодня это – 300-500 млрд. долл.), переговоры об этом займе быстро провела группа Мендельсона (Ленин, т. 11, с. 334).



- У Ленина в этом месте дается другая цифра: сумма займа равна была 75 млн. фунтов стерлингов (около 700 млн. руб.), из которых на Францию придется около половины.



«Принцесса Гессен-Дармштадская» Алиса-Беатриса, т.е. царица Александра Федоровна требовала от мужа, Николая 2-го — «Пичужка моя, не давай никому из них пощады!» — и Голштейн-Кровавый «не давал»...



Резолюция Николая 2-го от 8 июля 1906 года гласит: «Напоминаю Главному Военно-судному управлению мое мнение относительно смертных приговоров. Я признаю их правильными, когда они приводятся в исполнение через 48 часов после свершения преступления»...



- Значит, было большевикам с кого брать пример. На самом деле всем надо знать простую вещь: у каждого времени свои представления о долге, чести, смерти и жизни. В одном же и том же историческом времени они всегда также отличались в зависимости от социального положения: у глав государств одни нормы, у народа – другие. Поэтому обвинять Николая за приведенную резолюция так же глупо, как и Достоевского за его «слезу ребенка».



За 48 часов провести следствие, выслушать защиту, организовать суд присяжных, да еще и повесить!... Мило, четко, ясно...



Только вот «вопросик» — кто у кого учился? Пичужка у Чека или Чека у Пичужки?!



Офицеры Мин и Риман со своими царскими гвардейцами выполняли ясный приказ в декабре 1905 года — «артиллерийским огнем уничтожайте баррикады, дома, фабрики, занятые революционерами» (А.В. Герасимов. На лезвии с террористами. М., 1991, с. 52) — по закону церкви: «Убивайте всех. Бог на небе сам разберется, кто еретик, а кто законно-верующий!»...



«Никому не дано право заниматься убийством» — гласит резолюция царя на Обращении всех-членов Императорской фамилии в защиту князя Дмитрия Павловича, участвовавшего в убийстве Распутина, в декабре 1916 года (А.А. Мосолов, с. 248)... «Кесарю кесарево, а слесарю слесарево»...



«Русским нужен кулак» — пишет Алиса-Беатриса своей Пичужке (письмо Александры к Николаю от 22-2-1917 года), требуя от него расстрела Петербурга...



Все это — закономерно: кругооборот капитала требовал своей охраны!



В 1905 году 30 тысяч помещиков имели столько же земли, сколько и 10 миллионов русских мужиков, глав семейств... А царь и члены его фамилий — были самыми богатыми помещиками и, одновременно, самыми богатыми в мире капиталистами...



Кругооборот капитала — дело тонкое. Предлагаем некоторые факты.



В 1905 году в Российской Империи было 408 млн. десятин пахотной и обрабатываемой земли. Из них казенных — 138 млн., удельных — 7,8 млн., церковных и монастырских — 2,5 млн., и т.д. Доход на каждого крестьянина в год не превышал 49 рублей, прожиточный минимум не опускался ниже 49 рублей («Библиотека хозяина. Под ред. А.П. Мертвого. Сколько в России земли и как мы ею пользуемся. Приложение к журналу «Нужды деревни". 1917, № 11).



Из этих богатств лично царю принадлежало 7 млн. десятин, князьям — другие миллионы десятин. А каждый русский мужик имел, в среднем, по 3-4 десятины.



Земля Дома Романовых на «рынке» стоила более 100 млн. р. золотом, общие доходы Дома — 24 млн.р. золотом каждый год (Роберт Мэсси, с. 62). Царская семья имела 7 дворцов в личной собственности, обслуживаемые внутри слугами и чиновниками в 15 тысяч человек.



Лично царю принадлежали Нерчинские и Алтайские копи (А.А. Мосолов, с. 129), на которых работали каторжане... Трудовой ГУЛАГ в нашей стране был создан еще в 18-19 веках голштейнами...



Отдельно от царской семьи «питались» его близкие родственники: более 30 братьев, дядьев, не считая баб (как и положено по Закону!) и каждый из них получал в год по 280 тыс. р. золотом из казны, а к ним надо добавить все доходы от «удельных земель», от которых кормились только Члены Императорской фамилии. «Удельная земля» на рынке стоила в 1913 году не менее 60 млн. р. золотом (А.А. Мосолов, с. 129).



Не «бедненькими» были и другие аристократы: так, например, князь Юсупов имел 37 имений, шахты, нефтяные промыслы, заводы, мельницы и т.д. и т.п., а его доходы и все богатства превышали тогда 600 млн. долларов (Роберт Мэсси, с. 319).



На входе в «Летний сад» в Петербурге висела табличка — воспрещавшая вход «собакам и нижним чинам» (А.А. Игнатьев, с. 94).



«Кто контролирует деньги народа, тот контролирует сам народ» — гласит американская поговорка. В Российской Империи деньги страны контролировали Дом Голштейнов и его «подручные»...





Олег Арин,

доктор исторических наук