Что же ты хотел сказать на самом деле Александр Сергеевич?

Вашему вниманию предлагается краткий обзор ещё одной сказки А.С.Пушкина "Руслан и Людмила"
Ответ ясен: 1 января 1700 года, вся информация после этой даты лживая и фальсифицированная.
У - позиционирование. У окна, у меня в руках
Лукоморье - сказочная страна или реальное название местности.
Дуб Зелёный - Древо Жизни (символ духовный или масонский), самое крепкое, коренастое, мощное, долговечное.
Златая Цепь...
Златая Цепь - Цепочки знаков ведической руницы на золотых пластинках с записями знаний о мироздании.
Днём и ночью - ? Кроме земных суток есть ещё синусоидальные колебания Земли относительно известного Центра Вселенной.?
Кот Учёный - при произношении аналогично КОД Учёный. Непонятный для незнающего набор символов.
Ходит по Цепи кругом - Круговая Руница.
Направо - Налево - Ведические Руны читаются и направо и налево.
Песнь - Все Духовные Источники передаются нараспев.
Сказку - во времена Пушкина, сказка - официальное свидетельство.
Более подробно тут
Очень информативной в плане сложившейся ситуации после войны 1812 года, я считаю 10 главу "Евгения Онегина"
Всем известно, что Х главу “Евгения Онегина” Пушкин уничтожил, оставив только зашифрованные четверостишия. Видимо, для памяти. Эта глава считается безвозвратно утерянной, и пока не найдено никаких свидетельств о том, что она существует в каком-нибудь списке.
Отношение Пушкина к царю Александру I было (мягко сказать) негативным. За что такая нелюбовь поэта к самодержцу - это тема отдельной статьи.
«Им властвует мгновенье. Он раб молвы, сомнений и страстей», — писал поэт в стихотворении «19 октября» (1825). А в десятой главе «Евгения Онегина» (1830) высказывается еще более резко:
ДЕСЯТАЯ ГЛАВА (то что осталось)
I.
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.
Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.
Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.
Но бог помог — стал ропот ниже,
И скоро силою вещей
Мы очутилися в Париже,
А русский царь главой царей.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V.
И чем жирнее, тем тяжеле.
О русский глупый наш народ,
Скажи, зачем ты в самом деле
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI.
Авось, о Шиболет народный,
Тебе б я оду посвятил,
Но стихоплет великородный
Меня уже предупредил
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Моря достались Албиону
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII.
Авось, аренды забывая,
Ханжа запрется в монастырь,
Авось по манью Николая
Семействам возвратит Сибирь
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Авось дороги нам исправят
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII.
Сей муж судьбы, сей странник бранный,
Пред кем унизились цари,
Сей всадник, папою венчанный,
Исчезнувший как тень зари,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Измучен казнию покоя
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX.
Тряслися грозно Пиренеи,
Волкан Неаполя пылал,
Безрукий князь друзьям Мореи
Из Кишинева уж мигал.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кинжал Л , тень Б
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.
Я всех уйму с моим народом, —
Наш царь в конгрессе говорил,
А про тебя и в ус не дует,
Ты александровский холоп
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XI.
Потешный полк Петра Титана,
Дружина старых усачей,
Предавших некогда тирана
Свирепой шайке палачей.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XII.
Россия присмирела снова,
И пуще царь пошел кутить,
Но искра пламени иного
Уже издавна, может быть,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIII.
У них свои бывали сходки,
Они за чашею вина,
Они за рюмкой русской водки
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIV.
Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XV.
Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.
Читал свои Ноэли Пушкин,
Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.
Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.
XVI.
Так было над Невою льдистой,
Но там, где ранее весна
Блестит над Каменкой тенистой
И над холмами Тульчина,
Где Витгенштейновы дружины
Днепром подмытые равнины .
И степи Буга облегли,
Дела иные уж пошли.
Там Пестель для тиранов
И рать набирал
Холоднокровный генерал,
И Муравьев, его склоняя,
И полон дерзости и сил,
Минуты вспышки торопил.
XVII.
Сначала эти заговоры
Между Лафитом и Клико
Лишь были дружеские споры,
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука,
Все это было только скука,
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов,
Казалось ........
Узлы к узлам ......
И постепенно сетью тайной
Россия .........
Наш царь дремал. . . . .
Это слова современника Александра I.
Разбирать текст гения мне не под силу, выводы делайте сами.
Думаю А.С. знал то, что нам неведомо, и незадолго до смерти, подводя итог своей поэтической деятельности, Пушкин оценил ее выше заслуг Александра I.
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Знание - сила, а сильные и крепкие духом личности не нужны ни империям, ни демократиям.
Мы говорим – нет времени на историю, на понимание сути вещей, смысла жизни. Его, то самое время, съедает работа, быт, благосостояние. А если задуматься, что стоит за этими словами? Не оглянувшись назад – не знаешь, откуда пришел и куда идти…
Работа – это работа над собой, над совершенствованием личности, моральных принципов и качеств, а не рабский труд на начальника, который иногда и сам не знает в чём смысл этой самой работы. Всё равно всех подведут под лозунг – незаменимых нет! А время уходит.
Быт – то, что нас окружает вне работы и должно помогать человеку жить, трудится, самосовершенствоваться. Нагружать умственный и физический аппарат, быть нужным семье и людям вокруг, а не бездумное лежание на диване в окружении новомодных гаджетов, и тупое созерцание зомбоящика, где каждые 20 минут намекают о том, чего вы еще не купили. А время уходит.
Благосостояние – наличие крова и пищи, ответственности за семью и дом, а не всепоглощающее стремление стать богаче соседа, тем самым утерев ему нос. А время уходит.
И что мы имеем в конце жизни??? Каждый свой багаж. Но вспомнят ли о нём, о багаже, потомки, и вспомнят ли о нас?
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Не так давно, лет 20 назад, после 5 лет эмоций (после 1991 г.), взрывавших меня
изнутри, я подсознательно начал осознавать настоящий смысл жизни.
Этому помогло и мое вступление в новую компартию (в КПСС не состоял,
КПРФ к счастью была запрещена) и ее теория и лозунги.
Но прояснили мой ум и оживили сердце именно незнаемые до того стихи Пушкина А.С.,
его политико – гражданские (скажем так) строки. Тогда я понял чьи – то слова
(А.Григорьев…) “Пушкин – наше все…”. Прежде всего – в смысле гражданственности
каждого русского человека. Нашей эпохи А.Блок, С.Есенин, в.Маяковский укрепили меня
в постулатах народности нашей истории и жизненных основах русского народа.
Не официозная мораль и тем более государственные “скрижали” от меркантильной ГосДумы,
но высокая нравственность русского общества, взращенная нашими поэтами и настоящими
демократами, прежде всего – от литературы, стала плотью русского народа.
Нет больше в мире других народов, равных по нравственности русскому.
Спасибо Пушкину А.С.
J UDOV