Что же ты хотел сказать на самом деле Александр Сергеевич?

Когда легенду можно считать легендой? Когда миф достоин называться мифом? Насколько древним и забытым должно быть событие, чтобы с полным правом войти в категорию “сказки”? И почему некоторые события остаются неоспоримыми, в то время как другие теряют свою значимость и приобретают характер чего-то неустойчивого, зыбкого, сомнительного.

Шутка от автора

Мне иногда кажется, что большая часть истории написана не так давно. Почему мы должны верить во всё это безоговорочно?

Если верхняя картинка вам покажется правдоподобной, средняя вызовет недоумение, то нижняя, как минимум, заставит улыбнуться... Так вот к чему я веду: большая часть нашей истории вызывает у меня не только улыбку, а, как максимум, желание разобраться, понять и принять, или опровергнуть ту самую историю, опираясь на несостыковку тысяч вымыслов и крупицы правды.

Всем известный Сан Сергеич Пушкин в лицее изучал логику, а мы в 21 веке имеем о этой науке смутное представление. Нам политологию, историю научного коммунизма, естественные науки и мировоззрение подавай. Вот только науки ли это?

Императорский Царскосельский лицей (программа обучения).

Программа была разработана М. М. Сперанским и ориентирована в первую очередь на подготовку государственных просвещённых чиновников высших рангов.

Продолжительность обучения первоначально составляла 6 лет (два трёхгодичных курса, с 1836 года — 4 класса по полтора года). За это время изучали следующие дисциплины:

нравственные (Закон Божий, этика, логика, правоведение, политическая экономия);

словесные (российская, латинская, французская, немецкая словесность и языки, риторика);

исторические (российская и всеобщая история, физическая география);

физические и математические (математика, начала физики и космографии, математическая география, статистика);

изящные искусства и гимнастические упражнения (чистописание, рисование, танцы, фехтование, верховая езда, плавание).

А вот тут нынешние стандарты образования:



Не стоит забывать, что значимый период истории Российской империи придуман именно А.С. Пушкиным, который работал под заказ, и состоял на службе Николая I (камер-юнкер). Хотя большая часть обширной пушкинской рукописи стала известна читателю лишь столетие спустя после смерти поэта, когда она была опубликована в 1938 г. в большом советском академическом издании его сочинений. Объясняется это тем, что после смерти Пушкина рукопись была запрещена тем самым Николаем I (слишком фантастичной она оказалась даже для Николая I), затем затеряна и обнаружена только после революции — в 1917 г. До 1938 г. из нее известны были в печати лишь отдельные отрывки, составлявшие меньше одной четверти ее.

Вот ссылка, будет интересно:

Александр Сергеевич в своих сказках не раз намекал на древнюю историю, потому что официальная её версия была под строжайшей цензурой государя. Вот так например могла выглядеть картина первого посещения Петром I будущего Санкт Петербурга.

Вот открыл царевич очи;

Отрясая грезы ночи

И дивясь, перед собой

Видит город он большой,

Стены с частыми зубцами,

И за белыми стенами

Блещут маковки церквей

И святых монастырей.

Строки из "Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче, и о прекрасной царевне Лебеди". К этой сказке мы ещё вернёмся в разделе "Ещё пару слов о скульптурах и статуях".

Стены, защита – кругом враги. И на море тоже. А в те времена, видимо, непросто было отличить торговый корабль от военного, поэтому с пристани стреляют (для начала холостыми зарядами). Как бы разведка боем. Не будет стрелять в ответ – значит, нет угрозы нападения, значит, торговый. А если так – пусть заходит в порт, может, чего хорошего привез.

А.С.Пушкин. Собрание сочинений в 10 томах. Из под пера гения литературы, великого поэта и выдумщика, вышло десятки высокохудожественных произведений. Окрылённый ещё одним художественным произведением "историей государства Российского", которое создал для парадного портрета государства Н.М. Карамзин, масон ложи "Золотого венца", ярый сторонник всего европейского, подражатель байерско-миллеровской-шлецеровской теории невежества славян и народа русского. Пушкин писал свою историю, свой роман, своё детище, и там где нужен был размах, страсти, битвы и потери, заговоры и предательства, всё появлялось само собой, всё по закону жанра. Н.М.Карамзин. История государства Российского

Вашему вниманию предлагается краткий обзор ещё одной сказки А.С.Пушкина "Руслан и Людмила" Почему мы ничего о своей ВЕЛИКОЙ истории не знаем? Ответ ясен: 1 января 1700 года, вся информация после этой даты лживая и фальсифицированная. "У Лукоморья дуб зелёный златая цепь на дубе том и днём и ночью кот учёный всё ходит по цепи кругом идёт на право - песнь заводит налево - сказку говорит." У - позиционирование. У окна, у меня в руках Лукоморье - сказочная страна или реальное название местности. Дуб Зелёный - Древо Жизни (символ духовный или масонский), самое крепкое, коренастое, мощное, долговечное. Златая Цепь... З-Лата - Здоровье Латая Злато - Самый долговечный материал, не окисляется, не портится Цепь - соединённая последовательность звеньев (событий, символов, знаков, слов) Златая Цепь - Цепочки знаков ведической руницы на золотых пластинках с записями знаний о мироздании. Днём и ночью - ? Кроме земных суток есть ещё синусоидальные колебания Земли относительно известного Центра Вселенной.? Кот Учёный - при произношении аналогично КОД Учёный. Непонятный для незнающего набор символов. Ходит по Цепи кругом - Круговая Руница. Направо - Налево - Ведические Руны читаются и направо и налево. Песнь - Все Духовные Источники передаются нараспев. Сказку - во времена Пушкина, сказка - официальное свидетельство. Перевод смысла: Около местности с названием Лукоморье находится мощный Духовный Центр с древними Рунами и летописью Реальных событий. А хотите точное место? Пожалуйста... "Там на неведомых" (дорожках)... ~

Там на Неве Домъ Их. Находясь под жесточайшей цензурой государя, Пушкину ничего не оставалось, ка шифровать крупицы реальной истории в сказках.

Более подробно тут Очень информативной в плане сложившейся ситуации после войны 1812 года, я считаю 10 главу "Евгения Онегина" Всем известно, что Х главу “Евгения Онегина” Пушкин уничтожил, оставив только зашифрованные четверостишия. Видимо, для памяти. Эта глава считается безвозвратно утерянной, и пока не найдено никаких свидетельств о том, что она существует в каком-нибудь списке. Отношение Пушкина к царю Александру I было (мягко сказать) негативным. За что такая нелюбовь поэта к самодержцу - это тема отдельной статьи. «Им властвует мгновенье. Он раб молвы, сомнений и страстей», — писал поэт в стихотворении «19 октября» (1825). А в десятой главе «Евгения Онегина» (1830) высказывается еще более резко: ДЕСЯТАЯ ГЛАВА (то что осталось) I. Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда, Нечаянно пригретый славой, Над нами царствовал тогда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Его мы очень смирным знали, Когда не наши повара Орла двуглавого щипали У Бонапартова шатра. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Гроза двенадцатого года Настала — кто тут нам помог? Остервенение народа, Барклай, зима иль русский бог? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Но бог помог — стал ропот ниже, И скоро силою вещей Мы очутилися в Париже, А русский царь главой царей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. И чем жирнее, тем тяжеле. О русский глупый наш народ, Скажи, зачем ты в самом деле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Авось, о Шиболет народный, Тебе б я оду посвятил, Но стихоплет великородный Меня уже предупредил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Моря достались Албиону . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Авось, аренды забывая, Ханжа запрется в монастырь, Авось по манью Николая Семействам возвратит Сибирь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Авось дороги нам исправят . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Сей муж судьбы, сей странник бранный, Пред кем унизились цари, Сей всадник, папою венчанный, Исчезнувший как тень зари, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Измучен казнию покоя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. Тряслися грозно Пиренеи, Волкан Неаполя пылал, Безрукий князь друзьям Мореи Из Кишинева уж мигал. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Кинжал Л , тень Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. Я всех уйму с моим народом, — Наш царь в конгрессе говорил, А про тебя и в ус не дует, Ты александровский холоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI. Потешный полк Петра Титана, Дружина старых усачей, Предавших некогда тирана Свирепой шайке палачей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII. Россия присмирела снова, И пуще царь пошел кутить, Но искра пламени иного Уже издавна, может быть, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII. У них свои бывали сходки, Они за чашею вина, Они за рюмкой русской водки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV. Витийством резким знамениты, Сбирались члены сей семьи У беспокойного Никиты, У осторожного Ильи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV. Друг Марса, Вакха и Венеры, Тут Лунин дерзко предлагал Свои решительные меры И вдохновенно бормотал. Читал свои Ноэли Пушкин, Меланхолический Якушкин, Казалось, молча обнажал Цареубийственный кинжал. Одну Россию в мире видя, Преследуя свой идеал, Хромой Тургенев им внимал И, плети рабства ненавидя, Предвидел в сей толпе дворян Освободителей крестьян. XVI. Так было над Невою льдистой, Но там, где ранее весна Блестит над Каменкой тенистой И над холмами Тульчина, Где Витгенштейновы дружины Днепром подмытые равнины . И степи Буга облегли, Дела иные уж пошли. Там Пестель для тиранов И рать набирал Холоднокровный генерал, И Муравьев, его склоняя, И полон дерзости и сил, Минуты вспышки торопил. XVII. Сначала эти заговоры Между Лафитом и Клико Лишь были дружеские споры, И не входила глубоко В сердца мятежная наука, Все это было только скука, Безделье молодых умов, Забавы взрослых шалунов, Казалось ........ Узлы к узлам ...... И постепенно сетью тайной Россия ......... Наш царь дремал. . . . . Это слова современника Александра I. Разбирать текст гения мне не под силу, выводы делайте сами. Думаю А.С. знал то, что нам неведомо, и незадолго до смерти, подводя итог своей поэтической деятельности, Пушкин оценил ее выше заслуг Александра I. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, К нему не зарастет народная тропа, Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Об отношении А.С. Пушкина к Александру I. Знание - сила, а сильные и крепкие духом личности не нужны ни империям, ни демократиям. Мы говорим – нет времени на историю, на понимание сути вещей, смысла жизни. Его, то самое время, съедает работа, быт, благосостояние. А если задуматься, что стоит за этими словами? Не оглянувшись назад – не знаешь, откуда пришел и куда идти… Работа – это работа над собой, над совершенствованием личности, моральных принципов и качеств, а не рабский труд на начальника, который иногда и сам не знает в чём смысл этой самой работы. Всё равно всех подведут под лозунг – незаменимых нет! А время уходит. Быт – то, что нас окружает вне работы и должно помогать человеку жить, трудится, самосовершенствоваться. Нагружать умственный и физический аппарат, быть нужным семье и людям вокруг, а не бездумное лежание на диване в окружении новомодных гаджетов, и тупое созерцание зомбоящика, где каждые 20 минут намекают о том, чего вы еще не купили. А время уходит. Благосостояние – наличие крова и пищи, ответственности за семью и дом, а не всепоглощающее стремление стать богаче соседа, тем самым утерев ему нос. А время уходит. И что мы имеем в конце жизни??? Каждый свой багаж. Но вспомнят ли о нём, о багаже, потомки, и вспомнят ли о нас?

Автор: