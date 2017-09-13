Человек, в одиночку изменивший мир вокруг себя: бедняк посадил более 17 500 деревьев

Говорят, что один в поле не воин, но 60-летний мужчина доказал, что простой человек может не просто сразиться с суровыми климатическими условиями своей страны, но даже выйти из этого сражения победителем.

Абдул Самад Шейкх (Abdul Samad Sheikh) сейчас подрабатывает тем, что возит повозку-рикшу в Бангладеше. Он зарабатывает совсем немного, но как признается сам Абдул, ему и не надо много: в его жизни есть цель, и он последовательно следует по пути к исполнению этой цели. Его дорога началась, когда Абдулу было всего 12 лет. Именно тогда он решил, что будет каждый день садить хотя бы одно дерево в день, чтобы пустынная местность вокруг него зажила новой жизнью.

Абдул Самад и его жена Йорна.

В своем родном городе Фаридпур Абдула называют «Древесный Самад» из-за его хобби, ставшим для старика буквально смыслом жизни. Работа Абдула низкооплачиваемая — он получает около 100 така в день, что равно примерно $1,25. Этого едва хватает, чтобы накормить всю свою семью, но Абдул все равно находит способ экономить и покупать по крайней мере хотя бы одно дерево в местном сельскохозяйственном центре каждый день. Для старика это своего рода обязательство перед миром вокруг него, его желание отдать природе долг за свою жизнь и жизнь его близких.

Абдул Самад зарабатывает на жизнь как водитель повозки-рикши в Бангладеше.

Как признается Абдул, садить по дереву в день стало настолько сильной привычкой, что если у него по каким-то причинам не получается сделать этого, он не может заснуть всю ночь, и тогда в следующий раз сажает не одно, а два дерева. «Я сажаю деревья на земле, принадлежащей государству, так что никто не может претендовать на их вырубку. Я поливаю мои деревья, ухаживаю за ними. И если вижу, что кто-то обламывает ветви или срубает все дерево, я сильно ругаюсь и возмущаюсь. Я люблю всё живое на земле, и животных, и людей, но деревья для меня особенные.»

Абдул Самад не только сажает деревья, но и регулярно поливает их, и ухаживает за ними.

У Абдула есть жена Йорна и четверо детей. Решая, куда потратить свой дневной заработок, Абдул обычно ставит приоритетом покупку деревьев, за что его жена частенько ругает. «Он и так немного зарабатывает, этих средств едва хватает на обычные вещи, необходимые нашей семье, — говорит Йорна. — Но разве он слушает меня? Его просто не остановить!» «А я никогда не осуждал отца за то, что он сажает деревья, — говорит 30-летний сын Абдула. — Я считаю, это прекрасное дело, полезное для нашего общества.»

Люди, живущие в одном городе с Абдулом, знают о его увлечении. Некоторые жители помнят его садящим деревья с самого своего детства. На сегодняшний день Абдул посадил минимум 17 500 деревьев — и это очень много. «Абдул очень скромный человек, — говорит сосед старика, — и его работа по-настоящему меня вдохновляет. Дело даже не только в деревьях. Он сам по себе очень хороший человек. Стоит его о чем-то попросить — и Абдул всегда все сделает. Таких людей редко встретишь.»



После того, как история Абдула стала известной, издание The Daily Star презентовало Абдулу финансовую помощь в размере 1000000 така (около 1253 доллара), чтобы помочь старику построить хороший дом для его семьи.

За заслуги Абдула, издание The Daily Star презентовало ему финансовую помощь.

Изображение в заголовке: Абдул Самад Шейкх, 60-летний старик из Бангладеша, сажающий деревья с 12-летнего возраста.