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Человеческая ферма Земля (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

15:56. 13 сентября 2017 Просмотров - 49 Один комментарий Опубликовал:

Артём Войтенков: Человеческая ферма Земля. Люди думают, что они цари природы и венец творения. Однако человечество – это один из низких планетарных уровней, которым управляют свыше.
Содержание:
0:00:00 – модели объяснения событий
0:00:18 – политическая модель
0:01:21 – финансовая модель
0:01:50 – достоинства и недостатки политической и финансовой моделей
0:03:34 – тайно-мистические модели
0:05:53 – модель планетарной фермы
0:06:10 – пирамида власти на планете
0:07:52 – власть кланов в государственных структурах
0:09:20 – другая наука и иные технологии управленцев
0:10:50 – сказка про ферму
0:14:13 – почему летают НЛО
0:15:00 – наглое человечество
0:15:54 – зачем нужны Ротшильды и Рокфеллеры
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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