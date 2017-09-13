Человеческая ферма Земля (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
Артём Войтенков: Человеческая ферма Земля. Люди думают, что они цари природы и венец творения. Однако человечество – это один из низких планетарных уровней, которым управляют свыше.
Содержание:
0:00:00 – модели объяснения событий
0:00:18 – политическая модель
0:01:21 – финансовая модель
0:01:50 – достоинства и недостатки политической и финансовой моделей
0:03:34 – тайно-мистические модели
0:05:53 – модель планетарной фермы
0:06:10 – пирамида власти на планете
0:07:52 – власть кланов в государственных структурах
0:09:20 – другая наука и иные технологии управленцев
0:10:50 – сказка про ферму
0:14:13 – почему летают НЛО
0:15:00 – наглое человечество
0:15:54 – зачем нужны Ротшильды и Рокфеллеры
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Источник: www.youtube.com
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Не так всё это было.