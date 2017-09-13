Человеческая ферма Земля (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Человеческая ферма Земля. Люди думают, что они цари природы и венец творения. Однако человечество – это один из низких планетарных уровней, которым управляют свыше.

Содержание:

0:00:00 – модели объяснения событий

0:00:18 – политическая модель

0:01:21 – финансовая модель

0:01:50 – достоинства и недостатки политической и финансовой моделей

0:03:34 – тайно-мистические модели

0:05:53 – модель планетарной фермы

0:06:10 – пирамида власти на планете

0:07:52 – власть кланов в государственных структурах

0:09:20 – другая наука и иные технологии управленцев

0:10:50 – сказка про ферму

0:14:13 – почему летают НЛО

0:15:00 – наглое человечество

0:15:54 – зачем нужны Ротшильды и Рокфеллеры

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Источник: www.youtube.com