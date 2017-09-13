Крышка чайника начала приподыматься все выше, все выше, вот из-под нее выглянули свежие беленькие цветочки бузины, а потом выросли и длинные зеленые ветви. Они раскидывались на все стороны даже из носика чайника, и скоро перед мальчиком был целый куст: ветви тянулись к самой постели, раздвигали занавески. Как чудесно цвела и благоухала бузина!

Ганс Христиан Андерсен, “Бузинная матушка”

Согласно сюжету сказки, маленький мальчик промочил ноги и простудился. Мать заварила в чайнике цветки бузины — это и было целебное питье для сына. Неудивительно: эта часть черной бузины еще со средних веков известна, как прекрасное жаропонижающее и потогонное средство. А еще на основе цветков знатоки народной медицины готовят прекрасные мочегонные, успокаивающие, отхаркивающие и противовоспалительные препараты.

Заготовка сырья

В бузине черной используется практически вся верхняя часть: листья, ветки, цветки, плоды и кора. Со снятием коры проблем не возникает — обычно растение представляет собой разлапистый куст или деревце, поэтому срезать сырье не составляет труда.

Цветы заготавливают в мае, не дожидаясь момента, пока пышные соцветия начнут терять белые лепестки. Для заготовки выбирают погожий денек, срезают не по отдельному цветку (они у бузины очень мелкие, так что это будет довольно длительное и трудоемкое занятие), а целыми соцветиями. При сборе укладывают в корзину. Не рекомендуется для этой цели использовать пакеты или сумки: там цветы помнутся, потемнеют, и быстро приобретут неприятный запах. Цвет тоже поменяется: из белоснежного он превратится в грязно-бурый. Кстати, смена цвета поможет при сортировке сырья: бурые цветы непригодны для использования в рецептах народной медицины. Для просушки соцветия раскладывают цветками вниз на бумагу или мягкую ткань, либо развешивают над ними же. Степень готовности определяют по состоянию веточек: как только они начнут обламываться от легкого прикосновения, значит, цветки достаточно просохли. Останется только отсортировать их от всякого рода примесей (вроде остатков веточек), и можно складывать в герметичную емкость. О герметичности стоит позаботиться, потому что при малейшем попадании влаги сырье будет безнадежно испорчено, а в идеально сухом состоянии цветы черной бузины хранятся 2-3 года. В течение этого времени емкость нужно периодически открывать, проветривать, и проверять на появление испорченных участков. Нужно также учитывать, что если запас отсырел, то вторичная просушка не поможет — цветы теряют при ней свои лекарственные свойства, и их остается только выбросить.

Сейчас, в сентябре, самое время для заготовки бузинных ягод, имеющих несколько терпкий вкус. Их тоже срезают кистями, как и цветы, но только тогда, когда они полностью дозреют. Если собрать неспелые — можно легко отравиться (хотя они больше ядовиты для животных, чем для человека). Ягоды используют в кулинарии, но только в сушеном или прошедшем тепловую обработку виде. Очищенные от плодоножек ягоды хранят полгода, но в течение этого времени их проверяют на наличие гнили или плесени.

Если ягоды используют для приготовления сока или варенья, то собирают их непосредственно перед готовкой. Кислоты в них мало, поэтому промытые плоды хранят не более двух дней, чтобы избежать появления гнили — они очень быстро портятся. Еще раз отмечу, что нужно очень внимательно перебирать ягоды, чтобы исключить наличие незрелых плодов, а с ними и вероятность отравления.

Что касается коры, то ее снимают с полностью сформировавшихся веток ранней весной, пока не началось движение сока. Верхний слой счищается, как и сердцевина, и то, что осталось, сушат в духовом шкафу максимум при 70 градусах. Это сырье хранится около трех лет.

Бузина и медицина

Я уже обмолвилась, что бузина — хорошее средство при простуде. Помимо того, она нормализует обмен веществ и снимает отечность различного характера.

Препараты на основе плодов и цветов применяют для лечения заболеваний мочевого пузыря, нормализации работы ЖКТ, невралгиях, ишиасе и подагре. Отдельно отвары цветков применяются для полосканий при заболеваниях дыхательных путей, для спринцеваний при воспалительных заболеваниях “женского” характера.

Плоды бузины черной способны вывести из организма соли тяжелых металлов, и применяются для лечения опухолей. И ягоды, и цветки являются частыми компонентами слабительных сборов.

Листья используются наружно: из них получаются хорошие компрессы, которые накладывают на больные суставы. Молодые листья снимают воспаление при опрелостях и фурункулах.

Кора — хорошее рвотное, мочегонное и слабительное средство. Препараты на ее основе используют для лечения зубной боли, опухолей и пневмонии. Смесь из молотых коры и корней помогает при лечении мокнущих ран, ее в этом случае используют как присыпку.

Рецепты с бузиной

Простуда

15 грамм ягод (примерно 2 ст.л.) заливают 250 мл кипятка и настаивают полчаса, предварительно укутав полотенцем. Стакан “растягивают” на день, выпивая по четверти за 10-15 минут до еды.

Отеки и воспаление почек

1 ст. л. коры залить 0,5 л кипятка и выдержать 6 часов в термосе. Пить 5 раз в день по 0,5 стакана.

Подагра и ревматизм

Цветы аптечной ромашки и бузины черной смешивают в равных пропорциях, заворачивают в марлю и ошпаривают крутым кипятком. Компрессы накладывают на больные места сразу, как только кожа будет терпеть температуру.

Лосьон для лица

5-6 ст. л. цветков заливают 0,5 л кипятка и настаивают 20 минут, после чего убирают в холодильник. При регулярном применении два раза в день лосьон будет прекрасно тонизировать кожу.

Противопоказания

Каждое лекарство — яд, и каждый яд — лекарство. Бузина черная — не исключение. Все части растения так или иначе ядовиты, за исключением мякоти спелых ягод и цветков. Очень важно соблюдать дозировку, чтобы не добиться обратного результата. Ни в каком виде ее нельзя принимать при энтероколитах, хронических заболеваниях ЖКТ. Также лечение бузиной черной противопоказано детям до 12 лет, беременным и кормящим матерям.

ОЧЕНЬ ВАЖНО отличать черную бузину от ядовитой красной! Если нет полной уверенности в том, что собрана именно черная — лучше не рисковать.

Сферы применения вне медицины

Бузина черная имеет весьма декоративный вид, поэтому ее насаждения можно часто встретить в парках. Однако она очень быстро дичает, поэтому требует должного ухода и своевременной обрезки. Древесину используют токари, а ветви применяются для отпугивания грызунов от зернохранилищ, и в качестве инсектицида для крыжовниковых и смородиновых кустов. Из ягод добывают безвредный фиолетовый краситель, который используется в пищевой и текстильной промышленности. А еще — хозяйкам на заметку: если начистить плодами бузины медную посуду, то можно вернуть ей красивый, глубокий блеск.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru