Абсолютно верный путь
11:12. 13 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Пхеньян в своем неповторимом стиле прокомментировал наложенные на КНДР новые санкции, которые не устраивают северо-корейцев ни в жестком американском, ни в смягченно китайско-российском варианте.
Впрочем, про Китай и РФ КНДР показательно молчит, а вот про США она себя предпочитает не сдерживать.
КНДР категорически отвергает новую резолюцию Совета Безопасности ООН (СБ ООН), которая подразумевает ужесточение санкций в отношении Пхеньяна после проведения им шестого ядерного испытания. Об этом говорится в заявлении северокорейского МИД, которое распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Резолюция» была сфабрикована США путем различных подлых и грязных методов и средств. КНДР осуждает в самых решительных выражениях и категорически отвергает «резолюцию 2375» СБ ООН о санкциях, которая представляет собой продукт отвратительной провокации, направленной на лишение КНДР ее законного права на самооборону и на то, чтобы полностью задушить государство и граждан путем полномасштабной экономической блокады», — отмечается в сообщении.
МИД КНДР подчеркивает, что «принятие очередной незаконной «резолюции о санкциях» послужило для КНДР подтверждением того, что избранный ею путь является абсолютно верным», передает РИА Новости.
«КНДР удвоит усилия, чтобы повысить ее мощь для защиты суверенитета страны и права на существования и для поддержания мира и безопасности в регионе путем достижения практического равновесия с США», — говорится в заявлении северокорейского ведомства.
https://www.bfm.ru/news/364743 – цинк
Нельзя исключать, что в ответ на санкции, они в самое ближайшее время проведут очередные испытания МБР или устроят повторные подземные ядерные испытания.
Санкции очевидно тут работать не будут, ибо нет ни одной разумной причины, по которой Пхеньян тем или иным путем отказался бы от единственной действительно надежной гарантии в отношениях с США.
PS. Стоит отметить, что помимо непосредственных разрушений, которые может причинить Японии, Южной Кореи или США МБР с ядерной или водородной боеголовкой, есть еще и вариант использования ракеты для подрыва на большой высоте, с целью вызвать мощный электро-магнитный импульс, который может нанести огромный ущерб экономике и инфраструктуре этих стран. Над США такую КНДР пока взорвать не могут, а вот над Японией или Южной Кореей, более чем.
Источник: colonelcassad.livejournal.com