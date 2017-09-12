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«Звоночек» Трампу — Китай официально заявил, что не допустит военного решения на корейском полуострове

07:00. 12 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
«Звоночек» Трампу — Китай официально заявил, что не допустит военного решения на корейском полуострове | Русская весна

Китай не допустит возникновения военных действий на Корейском полуострове, существующая проблема должна решаться исключительно мирным путем, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан после принятия новой резолюции СБ ООН по КНДР.

«Проблема (Корейского — прим. ред.) полуострова должна решиться только мирным путем, военные меры здесь исключаются. Китай никогда не допустит возникновения на полуострове войны и хаоса», — говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте МИД КНР.

По его словам, «Китай надеется, что резолюция 2375 будет исполняться комплексно и в полном объеме».

«Чтобы разрешить проблему полуострова, все заинтересованные стороны должны выполнять взятые на себя обязательства, играть надлежащую роль, предпринимать действенные меры по снижению напряженности на полуострове, возобновить диалог и переговоры», — добавил дипломат.

Совет Безопасности ООН в понедельник вечером ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности страны.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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