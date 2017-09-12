«Введут закон — и многим придется отказаться от машин»

Кто пострадает от замены транспортного налога и почему

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Стало известно, что Минтранс РФ рассматривает возможность заменить транспортный налог для автомобилей экологическим. Как ожидается, до конца года ведомство подготовит обоснование целесообразности подобного изменения. Замена транспортного налога ударит по малообеспеченным россиянам, которые преимущественно ездят на бюджетных и подержанных автомобилях. Вместе с тем эта мера позволит ускорить темпы обновления всего автопарка в стране, утверждают опрошенные «URA.RU» эксперты.

Руководитель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин называет идею замены транспортного налога экологическим сбором «вполне рациональной». «Очевидно, что транспортный налог доказал свою неэффективность — он плохо администрируется. Насколько известно, реально его платят менее половины автомобилистов. Кроме того, он несправедлив: у человека мощный автомобиль может стоять в гараже, однако он обязан платить налог гораздо выше, чем тот, кто постоянно ездит», — пояснил «URA.RU» Похмелкин.

Он также подчеркнул, что в стране сегодня немало автомобилей, которые нельзя выпускать на дороги из-за того, какой серьезный ущерб они наносят окружающей среде. Похмелкин признал, что предлагаемый экологический сбор, скорее всего, ударит по малообеспеченным россиянам, в том числе пенсионерам. «Надо признать, что наиболее бедные люди преимущественно ездят у нас на старых и неэкологичных машинах. Наверное, части россиян действительно придется отказаться от езды».

Автоэксперт Роман Гуляев уверен, что введение экологического сбора будет поддержано участниками рынка.

«Очевидно, что это подхлестнет спрос на новые автомобили, автопарк страны будет обновляться гораздо быстрее. Соответственно, это позитивно скажется на всей окружающей среде»,

— пояснил он «URA.RU».

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов заявил «URA.RU», что инициатива вполне имеет право на жизнь. «Я вам могу привести пример Красноярска, где чуть ли не половина городского автопарка — это настоящий хлам, который чадит и наносит колоссальный ущерб экологии. Эта проблема распространяется и на общественный транспорт — например, многие автобусы представляют собой жалкое зрелище», — рассказал эколог. По его словам, при расчете налога надо учитывать и другие показатели, в числе которых и вид топлива, и масса автомобиля.

Вопрос об отмене транспортного налога, привязанного к мощности двигателя автомобиля, обсуждается в России около десяти лет. При этом основными противниками отмены налога выступают региональные власти, которые получают значительный доход в бюджеты за счет автомобилистов. В частности, за последние пять лет поступления превысили 450 млрд руб.