«Введут закон — и многим придется отказаться от машин»
Кто пострадает от замены транспортного налога и почему
Новый экологический сбор ощутимо ударит по малообеспеченным россиянам
Руководитель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин называет идею замены транспортного налога экологическим сбором «вполне рациональной». «Очевидно, что транспортный налог доказал свою неэффективность — он плохо администрируется. Насколько известно, реально его платят менее половины автомобилистов. Кроме того, он несправедлив: у человека мощный автомобиль может стоять в гараже, однако он обязан платить налог гораздо выше, чем тот, кто постоянно ездит», — пояснил «URA.RU» Похмелкин.
Он также подчеркнул, что в стране сегодня немало автомобилей, которые нельзя выпускать на дороги из-за того, какой серьезный ущерб они наносят окружающей среде. Похмелкин признал, что предлагаемый экологический сбор, скорее всего, ударит по малообеспеченным россиянам, в том числе пенсионерам. «Надо признать, что наиболее бедные люди преимущественно ездят у нас на старых и неэкологичных машинах. Наверное, части россиян действительно придется отказаться от езды».
Автоэксперт Роман Гуляев уверен, что введение экологического сбора будет поддержано участниками рынка.
«Очевидно, что это подхлестнет спрос на новые автомобили, автопарк страны будет обновляться гораздо быстрее. Соответственно, это позитивно скажется на всей окружающей среде»,
— пояснил он «URA.RU».
Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов заявил «URA.RU», что инициатива вполне имеет право на жизнь. «Я вам могу привести пример Красноярска, где чуть ли не половина городского автопарка — это настоящий хлам, который чадит и наносит колоссальный ущерб экологии. Эта проблема распространяется и на общественный транспорт — например, многие автобусы представляют собой жалкое зрелище», — рассказал эколог. По его словам, при расчете налога надо учитывать и другие показатели, в числе которых и вид топлива, и масса автомобиля.
Вопрос об отмене транспортного налога, привязанного к мощности двигателя автомобиля, обсуждается в России около десяти лет. При этом основными противниками отмены налога выступают региональные власти, которые получают значительный доход в бюджеты за счет автомобилистов. В частности, за последние пять лет поступления превысили 450 млрд руб.
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” Очевидно, что это подхлестнет спрос на новые автомобили…”
Навряд ли. При средней зарплате по стране 35 тыс. руб. далеко
не каждый сможет купить себе новый автомобиль при нынешних ценах.
Да и рынок подержанных авто никуда не денется.
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Куда-то же нужно девать новые автомобили,этот закон заказан авто производителями. Похоже это единственный способ увеличить продажи, это же капитализм им до фонаря интересы народа.
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А как же хваленый тех.осмотр? Попробуй не заплати им налог,сами они с карты вашей спишут. На экологию больше влияют иностранные заводы,в Братске дышать нечем,Русал(дерипаска),Илим (американцы),пусть они налоги и платят двойные,в Красноярске такая-же беда,а не машины. Введут такие поборы,поеду на площадь и спалю свою копейку,пускай нюхают!!!
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У нас до сих пор не произошла десакрализация автотранспорта (я уже о политике молчу):
- Люди покупают машину как только могут её себе позволить;
- Люди покупают машину настолько дорогую, насколько могут себе позволить;
- Реально, большей части горожан машина не нужна вовсе, или нужен “жук” для городских перебежек (а не хамер, и не спорт-кар).
Оздоравливать мозг граждан нужно пинками, иначе мы ни дышать, ни перемещаться по городу не сможем.
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Да посчитано уже,даже мне садоводу дешевле нанять таксишку,что бы перевести весь урожай из пригорода,чем содержать,ремонтировать,платить все налоги,и это я не оцениваю еще свой труд регулярного саморемонта нашей жигулины,а то вообще получается не в коня корм.)Немного выигрывают кто ездит на газе,но это если далеко и регулярно.Шокируют рассказы соседей,владельцев подержанных иномарок,их походы в автосервис для замены какой нибудь “мелочевки”,оборачиваются расходами по цене новенького японского скутера.)Хотя некоторые и находят выход в гаражах у своих умельцев,там сделают дешевле,правда запчасть поставят подержанную,но учитывая что и в сервисе гарантия липовая,и не факт что поставят новое.)А вообще у нас весь этот автохлам и так ездит без страховки,с паленым техосмотром,гаи смотрит сквозь пальцы,так как штраф выписать,дак у него их под сотню,машина на дедушку,с водилы приставам взять нечего,да еще и поймать его надо,а в области вообще гоняют черте что на чем(еще с советскими номерами).)В общем народ лазейку найдет,вы там законы придумываете,а народ на них кладет с прибором.)Эх жалко свой 968 жужжик продал парням за три штуки в 2000х,они его разбили через неделю,и на запчасти.А ему сносу не было,при убитом аккамуляторе с ручки можно было завести,это я как то попал за городом на 30 кмтре,вечер,машин нет,с толкача одному не завести,ручкой покрутил малость,и завелся как миленький.)
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В Красноярске: “Красмаш”, “Сибтяжмаш”, “Алюминиевый завод”, “Шинный завод”,
“КрасТЭЦ” на угле и т.д.
Братск- вообще зона экологической катастрофы.
Плюс к этому массовое уничтожение китайцами реликтовых лесов сибирской тайги.
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Хош-не-хош, а поди да собери двигатель на даровой тяге. А кто ещё подстегнёт прогресс? И кто обещал простую жизнь?
Класс!
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Да уж. Изобрети и представь такое двигло. Только как долго ты проживешь?