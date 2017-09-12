Ваджра – секретное оружие богов

«Клиповое сознание». Это «болезнь» современного человека. Возникает в следствие зафрагментированности «диска» (мозга) информационным мусором. Человек уже не может обобщать данные и строить из них единую последовательность. Большинство людей не помнят длинные тексты. Они не видят связи между разделенными по времени историческими событиями, потому что понимают их образно и фрагментами.Научившись мыслить клипами, человек стал складывать мозаику общей картины из мелких кусочков. Теперь у него нет времени отойти от созданной картины, и посмотреть на неё издалека, чтобы увидеть картину целиком.Чтобы работа компьютера не попала в такое состояние, его дефрагментируют, то есть перераспределяют файлы (данные) на диске (истории) так, чтобы была непрерывная последовательность.Визуальная информация дает намного больше информации, чем 1000 слов. А иногда такая информация еще и более точная. Глаз не «купишь» на поэтические метафоры и околонаучные термины.Как то я наткнулся на снимок барельефа Митры из Модены.В правой руке Митры — какой-то предмет. Этот барельеф я не видел, но похожий предмет видел в руке у статуи Зевса. Гид сказал, что это — «молния». Типа Зевс — громовержец! На вопрос: «а почему молния такой странной формы?» гид завис, а потом сказал, что типа гром и вспышку света передать не удалось, потому что мрамор хрупкий…Возможно. Не спорю. Итак, Зевс, после пары тысяч лет, передал этот предмет — «молнию», в руки Митры. При этом этот девайс никак не изменился внешне. И если эту «молнию» рисовали бы одинаково только у римлян и греков, то это можно было бы хоть как-то объяснить. Но как объяснить, что точно такой же предмет держат в руках боги ассирийцев, вавилонян, шумер, египтян, индусов и китайцев. Причем с разницей во времени тысячами лет и километров. Должен этот девайс хоть как то отличаться в руках совершенно разных богов и в совершенно разное время?Вот этот предмет:Почему возникают молнии? Есть много версий. И если допустить, что с обычной молнией всё ясно и «линейная молния это просто длинная искра» (Ломоносов), то что такое шаровая молния мало кто понимает. Ученые даже подразделяют их по видам и подвидам, как животных.Честно говоря и с обычными (линейными) молниями не всё ясно. Прочитал вот здесь про физические свойства молнии и понял, что это явление пока только на стадии изучения, и что еще хуже, ученые уже начинают понимать бесполезность стараний.А есть еще «чёточные» молнии. Они вроде как из бусинок с перетяжками — чётки, отсюда и название.Что «пережимает» молнию науке не известно. В лабораторных условиях этого повторить не смогли. В принципе и обычную молнию в лабароториях пока воспроизвести не удавалось.Иногда поведение молний объяснить вообще трудно. Примеров много. Можно загуглить. Например Рой Салливан. В него семь раз попадала молния. Он уже стал предохраняться: ходил в резиновых сапогах и не брал с собой металлических предметов. Но в конце концов заколебался и при очередной грозе покончил жизнь самоубийством. И что? Молнии били в его могилу. Это не шутка. Это реальная история ))Возможно, что похожие случаи в древности провоцировали людей придумывать всякие истории об их происхождении. Но, если учесть, что такие случаи — большая редкость, то этот вариант отпадает. Слишком уж распространен этот миф. Есть и другие гипотезы, что молнии это нервная система планеты, а шаровые молнии это иммунная система. Но доказать это пока никто не берется.Поэтому, Громовержец Зевс вполне понятен и осуждать людей за то, что они его придумали не нужно. вместо этого, нужно посмотреть на всё это издалека.Что может быть проще, чем нарисовать зигзаги, выразив таким образом молнию? В принципе так и делали, когда хотели показать грозу. Но если рисовали богов, и не только громовержцев, то в их руках был уже не зигзаг, а какой-то странный предмет.Этот предмет состоит из трёх-девяти стержней. Один центральный — прямой, остальные концами загнуты, и располагаются вокруг прямо. Изображают также один или два шарообразных центра на «рукоятке».Этот предмет можно увидеть везде: в скульптурах, фресках, на глине, на камне, на монетах. В совершенно разных местах планеты. Как будто все сговорились его изображать именно так. Или… у них был образец. Ведь для того, чтобы что-то изобразить с такой повторяемой точностью, это «что-то» надо видеть.Эти изображения попадаются даже на петроглифах:Древние явно видели этот предмет-оружие. Это не плод фантазий художников, которые не умели рисовать молнию. Это нечто, что они видели. То, что это оружие, ясно из описания применения. Боги могли поражать врагов как линейными молниями, так и метали «огненные шары». Он мог быть также и инструментом. Например режущим, вроде бура или лагунды.В итоге, любое устройство всякого хорошего оружия обычно держится в тайне. И «молнии» не исключение. Боги свои секреты рабам не раскрыли.***В буддизме и индуизме этот предмет называется Ваджра, или Рдорже (санскр. vajra, тибет. rdo rje). В переводе эти слова означают «молния» или «алмаз»Информация из современных словарей и энциклопедий:— Ваджра — короткий металлический жезл, имеющий символическую аналогию с алмазом — может резать что угодно, но не сам себя — и с молнией — непреодолимая сила.— В индуистской мифологии — зубчатый диск, громовая палица Индры— Ваджра является магическим жезлом Посвященных адептов— Ее выковал для Индры певец Ушана.— Ваджра была выкована для Индры Тваштаром— Она сделана из скелета мудреца — отшельника Дадхичи.— Существует версия, что первоначально ваджра символизировала фаллос быка.— Ваджра ассоциировалась с солнцем.— Четверичная или перекрещенная ваджра имеет символику, близкую к символике колеса.— Ваджра представляет пять тел Дхьяни Будд.— Ваджра означает умение, или Упайю.— Ваджра символизирует силу и твердость духа.— Ваджра символизирует мужское начало, путь, сострадание.— Ваджра интерпретируется как знак плодородия.— Ваджра воплощает абсолютное и неразрушимое бытие в противовес иллюзорному представлению о действительности.— Ваджра в сочетании с колокольчиком подразумевает слияние мужской и женской природы.— Ваджра символизирует нерушимое состояние.— Ваджра символ светоносной неразрушимой природы ума.— Ваджра символ власти Будды над злыми духами или элементалами.То есть, ваджра — это простой и необходимый в хозяйстве предмет.Хочу опять вспомнить про тех, кто любит все сравнивать с фаллосом. Один из пунктов наверху, если вы внимательно прочитали. Такое ощущение, что некий искусствовед забрался высоко в тибетские горы со своим переводчиком, где нашел просвещенного ламу, которого стал пытать, мол «а ну говори, что это за фигня эта ваджра?», а лама, который дал клятву не говорить о сокровенном, просто показал им всемизвестный американский «фак». Переводчик перевёл, как смог, а искусствовед записал: «Ваджра символизирует фаллос. Причем бычий». Хотя может есть и более правдивая история возникновения такого утверждения.Как бы там ни было, тяжело представить, как Индра убивает гигантского змея Вритру обычным, хоть и бычьим, членом. Как я уже говорил в другой теме, у искусствоведов вообще странная фантазия на этот счет. У них чуть что, так символ фаллоса. А для пущей правдивости добавляют слово-связь — «олицетворяет»Возможно Мулдашев на самом деле нашел в Индии настоящую ваджру, но то, что вы видите на фотках выше, это просто модели. Как говорится с предохранителя снимается, затвор передергивается, но… не стреляет. Хотя больно ударить можно.Напомню один случай, который произошел с аборигенами одного острова, который покинули американцы после второй мировой войны. Аборигены начали строить самолеты из соломы. Самолеты были очень похожи, но они не летали. Но это не мешало аборигенам молиться на эти самолеты и надеяться, что «боги» вернуться и привезут еще больше шоколада и огненной воды. В мире такие случаи называют — «каргокульт»С «ваджрами» похожая история. Начитавшись рукописей и насмотревшись древних скульптур, индусы на полном серьезе пытались применять их как оружие в бою. Типа кастетов. Они даже некоторые свои кастеты называли vajra mushti. Но, скорее всего поняв, что ваджрой особого превосходства над противником не добьешься, они её модифицировали. Видимо так и появились «шестопёры»Но шестопёр тоже не особо совершенен. Обычная железная булава намного эффективней. Поэтому шестопер вряд ли можно назвать оружием. Скорее, это символ оружия. Оружие со «смыслом». Например, модель ваджры это символ древнего оружия испускающего молнии. А шестопер – это жезл военноначальников.Но эта древняя штучка должна работать не только как колокольчик для медитаций, и поэтому из неё сделали нож. А нож это нож. Им ведь можно не только убивать.Кстати, это оригинал. В фильме «Тень» с Алек Болдуином можно увидеть летающую версию этого ножа.Говоря простым языком, если что-то лает и кусает, как собака, и оно похоже на собаку — то это и есть собака. Но если это не лает, не кусает, а зовется собакой, то это модель собаки, чучело, или скульптура, но не собака.Может ли быть модель собаки самой собакой? То есть будет ли выполнять она те же функции? Зачем нужна собака? Что бы охранять. А зачем создавали тех «литых богов», о которых совершенно ясно говорят Писания?Где-то я читал, что сама форма всё таки имеет влияние на содержание. В статье писалось о «кардиоле», теле вращения, которая в 3-d форме имеет сечение «сердца». И типа жидкость, которую в неё налить, приобретает особые свойства. Кстати, то же самое касается и пирамид. Очень много можно найти информации о том, что если поставить что-то в центр пирамид, то происходит чудо. Один тип даже запатентовал способ вечного бритвенного лезвия, которое будучи помещенным в пирамидку не тупится. Не проверял, но то, что купола церквей похожи на кардиолу и сделаны по принципу ваджры-молнии — может убедиться каждый.Или вот еще. Всем знакомая штука. Корона. Символ власти. Самое древнее изображение короны — шумерское.Посмотрите внимательнее. Это та же «ваджра». Главное, неважно итальянская это корона, испанская, австрийская или еврейская «корона Торы», которая на последнем снимке. В основе — та же конструкция.Итак, что было в руках у богов?У северных богов была своя «молния» очень оригинальной формы. «Молот Тора»Выглядит он вот так:На электрошокер смахивает.Это древнейший символ Молнии и Небесного Огня. Он известен по всей северной европе. Это Громовое Оружие Бога. Молот.У германского Донара-Тора молот назывался «Mjolnir». происхождение слова считается неизвестным. Этимологи выделяют исландское слово milva (сокрушать), литовское malti (молоть) и уэльское mellt (молния). Русское «молния» тоже упоминается, но основной не считается. Скорее всего потому, что Перуна (русский вариант бога громовержца) русские списали с литовского Перкунуса. Поэтому «Мьолнир» скорее всего происходит от литовского «малти», чем от «молния». Логично…Тор — сын высшего бога Асов Одина. Хозяин Грозы и Молнии. Ему пдчиняются дождь и ветер. Его миссия — борьба с великанами Турсами. Великаны — это самая старая раса, которая происходит непосредственно от Хаоса. Великаны о противники богов и людей. И в этой войне молот Тора — Мьолнир — самое мощное и важное оружие.Изготовил эту молнию некто Брокк из расы карликов, которых создавали когда-то из крови Имира. Брокк также соорудил и другие высокотехнологичные «инновации». Например, копьё Одина — Гунгнир или кольцо Драупнир.В «технических характеристиках» этого устройства класса «Мьолнир» заложен возврат «молнии» назад, к владельцу. То есть типа бумеранга, бог бросал молнию в цель, а она достигала цели и возвращалась к владельцу. Если вспомнить, что молния начинает движение в виде ионизированных частиц «лидера» и возвращается искровым разрядом (источник), то ничего противоречащего физике в этой истории нет. Все нормально. Древние не фантазировали. Они 100% знали о свойствах молнии не понаслышке.В мифах говорится, что когда в «Конце Времён» бог Тор умрет в битве со Змеем Мидгардом, радость злых сил будет продолжаться не вечно. Потерянный Молот найдут дети Тора. Это станет началом «Новых Времён» и боги Света снова будут править.Внизу, на снимках, монеты разных стран средиземноморского региона. Датировка от 500 до 200 лет до н. э. На всех монетках хорошо видно молнию-ваджру. Таких монет очень и очень много. А значит, в древнем мире все прекрасно знали что это такое и понимали значение этого предмета.Обратите внимание на «молнию» на последней монете. Ничего не напоминает? Это же «лилия» — геральдический символ власти европейских королей. При чем она везде.Посмотрим на две из них:На левом снимке «лилия» чуть древнее, чем на правом. Это похоже на лилию? Скорее всего это некое устройство. Мне, например, этот знак никогда не казался цветком. И не мне одному. Лилия настолько не похожа на лилию, что некоторые даже считали его особым масонским знаком, который правильнее рассматривать перевернув. И типа тогда мы увидим пчелу. Вильям Васильевич Похлёбкин писал, что лилии европейских дворов имеют восточное происхождение, «как постоянный, непременный элемент орнамента, часто воспроизводимый на дорогах тканях. Именно эти ткани, а затем и дорогая одежда, поступавшие через Византию с Востока в Европу, ознакомили уже в раннее средневековье европейских феодалов, основных потребителей роскошных тканей, с лилией».Правое изображение — стилизованное. С 1179 года при Людовике его включили в герб французских королей и эта версия лилии стала главной гербовой эмблемой французской монархии. Официальное название этой лилии на французском гербе Бурбонов… fleur de lis.Ну и какой же орнамент был на тканях, которые завозили в Европу? А вот, примерно такой:Самым распространенным средневековым орнаментом восточных тканей была «ваджра», которую европейцы по ошибке принимали за лилию. То есть, европейцы забыли про свою «молнию» и приняли символом власти восточную ваджру. Более того, они посчитали оружие богов цветком лилии. Но правду ли говорят историки, что европейцы ошиблись. С чего бы это Людовику, который лично водил войска в крестовый поход и совсем не отличался сентиментальностью, рисовать на своем щите цветочки?***Цитата: В рамках буддизма со словом «ваджра» начали ассоциироваться, с одной стороны, изначально совершенная природа пробужденного сознания, подобная несокрушимому алмазу, а с другой — само пробуждение, просветление, подобное мгновенному удару грома или вспышке молнии. Ритуальная буддийская ваджра, так же как и древняя ваджра, представляет собой вид скипетра, символизирующий пробужденное сознание, а также сострадание и искусные средства. Праджню и пустоту символизирует ритуальный колокольчик. Соединение ваджры и колокольчика в ритуально скрещенных руках священнослужителя символизирует пробуждение как результат интеграции мудрости и метода, пустоты и сострадания. Следовательно, слово Ваджраяна может быть переведено как «Алмазная Колесница». (club.kailash.ru/buddhism/)Что бы нам не втирали, исходное значение слова ваджра — оружие. Почему некоторые постоянно заводят тему не туда, не совсем понятно.Короны существовали параллельно. Вот эти, например, имеют шумерское происхождение. Евреи взяли этот вид корон у шумер, а христиане переняли у евреев. Это естественно.Но у варваров были другие короны. Вот такие:Посмотрите внимательнее. Если «императорские» короны точь в точь напоминают ваджру, то «королевские» очень похожи на молот Тора. Сами сравните.***Это тот самый экспонат, который Мулдашев назвал «машиной древних», которая летала и обтачивала горы. Во всяком случае так ему рассказал кто-то из местных монахов.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com