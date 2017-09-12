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Тонкий юмор от гения фотографии Рене Мальтета

09:16. 12 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Без названия

Французский фотограф Рене Мальтет (René Maltête) обладал удивительной способностью замечать и ловить на камеру забавные совпадения и юмористические моменты повседневной жизни. Некоторые из них моментально вызывают улыбку, а к некоторым надо приглядеться повнимательнее, чтобы увидеть философский подтекст.

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Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: фото
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    krikunoleg 12 сентября 2017 в 15:48 Ссылка Пометить
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    Замечательно, посмеялся от души… Автор мастер (и еще какой) замечать подобные “мелочи”

    Класс…

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