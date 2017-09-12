Тонкий юмор от гения фотографии Рене Мальтета

Французский фотограф Рене Мальтет (René Maltête) обладал удивительной способностью замечать и ловить на камеру забавные совпадения и юмористические моменты повседневной жизни. Некоторые из них моментально вызывают улыбку, а к некоторым надо приглядеться повнимательнее, чтобы увидеть философский подтекст.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com